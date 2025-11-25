Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός νίκησε κατά κράτος την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με 91-69 για την 13η αγωνιστική της Euroleague και πέτυχε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στη διοργάνωση.

Κλειδί για τους πράσινους η πολύ καλή τρίτη περίοδος που έκαναν στο παιχνίδι, όπου πήραν το δεκάλεπτο με επιμέρους 25-6 (25-0 σερί) και έγειραν ουσιαστικά την πλάστιγγα προς το μέρος τους, με τον Κώστα Σλούκα να οργανώνει τρομερά το παιχνίδι της ομάδας του, μοιράζοντας 10 ασίστ. Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Κέντρικ Ναν που σημείωσε 26 πόντους, ενώ πολύ καλό παιχνίδι έκανε και ο Ρογκαβόπουλος που έπαιξε 19.23′ λόγω της απουσίας του Οσμάν και είχε 13 πόντους. Πολύ καλός και πάλι ο Φαρίντ που είχε 12 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από την Παρτιζάν ξεχώριζε ο Μπράουν με 16 πόντους, αλλά και ο Φερνάντο που ξεκίνησε καλά το ματς, όμως σταμάτησε στους 9 πόντους. Άλλο ένα ματς που η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει μεταπτώσεις στην απόδοσή της και έκανε την τρίτη συνεχόμενη ήττα της.

Το ματς ξεκίνησε με την Παρτιζάν να ακουμπάει την μπάλα στο low-post σε Φερνάντο και Ποκουσέφσκι, με τον Ανγκολέζο σέντερ να έχει τέσσερις πόντους και να ισοφαρίζει σε 10-10 στο 5’. Ο Μπράουν έδωσε προβάδισμα στους Σέρβους με +4 χάρη σε δύο συνεχόμενα τριποντά του και σκορ 12-16 στο 6’. Στη συνέχεια η Παρτιζάν συνέχισε εύστοχη από τα 6.75μ. με τον Πάρκερ να κάνει το 21-26 με τρίποντο. Ο Ρογκαβόπουλος από κοντά μείωσε στους τέσσερις (27-31) που ήταν και το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου η Παρτιζάν συνέχισε να έχει ρυθμό στην επίθεση με τον Τζόουνς να κάνει το 29-35 με απίθανο κάρφωμα. Οι πράσινοι ανέβασαν στην συνέχεια την απόδοσή τους και με ένα επιμέρους 4-0 μείωσαν με τον Ναν σε 33-35 στο 12’. Ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά στο σκορ στο 17’ με ένα καλάθι του Γκραντ και ένα τρίποντο του Ναν, το οποίο έκανε το 40-39 για τους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με το πόδι πατημένο στο γκάζι και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά με +4 και σκορ 48-44 με τον Ρογκαβόπουλο να σκοράρει.

Ο Παναθηναϊκός με ξέσπασμα στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου και τον Σλούκα να οργανώνει πολύ καλά, ξέφυγε με +8 και σκορ 58-50 και καλάθι του Ναν στο 25’. Ο Αμερικανός σταρ των πράσινων με δύο τρίποντα, έκανε το 64-50 στο 26’, φτάνοντας και τους 21 πόντους σε εκείνο το χρονικό σημείο. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να είναι πολύ καλός στην άμυνα κρατώντας την Παρτιζάν στους 50 πόντους, με τον Σλούκα να δίνει αέρα 18 πόντων και σκορ 68-50 στο 28’.

Ο Σλούκας έκλεισε ιδανικά το τρίτο δεκάλεπτο για τον Παναθηναϊκό, στέλνοντας την διαφορά στο +23 με τρίποντο και σκορ 73-50 που ήταν και το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου. Η άμυνα του Παναθηναϊκού κράτησε την Παρτιζάν μόλις στους έξι πόντους στην τρίτη περίοδο.

Στην τέταρτη περίοδο ο Παναθηναϊκός συνέχισε να είναι πολύ καλός και με τον Ρογκαβόπουλο να βάζει ένα σουτ τριών πόντων, έστειλε τη διαφορά στο +28 και σκορ 82-54 στο 34’. Στη συνέχεια η Παρτιζάν μείωσε κάπως τη διαφορά με τον Μπόνγκα να κάνει το 82-58 στο 36’. Στη συνέχεια το ματς δεν είχε κανένα απολύτως ενδιαφέρον με την Παρτιζάν να αποδέχεται τη μοίρα της και το ματς να τελειώνει με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με 91-69 και τον Ναν να έχει 26 πόντους και 7 ριμπάουντ, όντας ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λοτερμόζερ, Λάτισεβς, Μπαένα

Τα δεκάλεπτα: 27-31, 48-44, 73-50, 91-69

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 5 (1), Καλαϊτζάκης, Σλούκας 7 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 λάθος), Ρογκαβόπουλος 13 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σαμοντούροβ 3, Γκραντ 8 (4 ασίστ), Κουζέλογλου (1 ασίστ), Ναν 26 (4/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 9/12 βολές), Φαρίντ 12 (7 ριμπάουντ, 2 λάθη), Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 8 (0/3 τρίποντα, 15 ριμπάουντ) , Μήτογλου 9 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ)

Παρτιζάν (Ομπράντοβιτς): Μίλτον 9 (5 ασίστ), Μούρινεν, Ουάσινγκτον 8 (0/3 τρίποντα), Οσετκόφσκι 4, Μαρίνκοβιτς 4, Ποκουσέβσκι 4 (0/3 τρίποντα), Μπράουν 16 (3/6 τρίποντα), Μπόνγκα 6 (4 ριμπάουντ), Πάρκερ 7 (1/5 τρίποντα), Φερνάντο 9, Καλάθης, Τζόουνς 2 (3 λάθη)