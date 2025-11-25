Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»

Με τον Βασίλιε Μίσιτς να χάνει σουτ τριών πόντων, το ματς ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Χάποελ Τελ Αβίβ έληξε στο τελικό 75-74 για την 13η αγωνιστική της Euroleague. Μοιραίος ο σούπερ σταρ των Ισραηλινών, αστόχησε από την περιφέρεια και δεν κατάφερε να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.

Η Ρεάλ ανέβηκε πλέον στο 7-6, την ίδια ώρα που η Χάποελ έπεσε στο 9-4.

Σε ένα πραγματικό θρίλερ, η Ρεάλ ήταν αυτή που βρήκε το ξέσπασμα στον επίλογο του αγώνα, όταν από το εις βάρος της 71-69 στο 37΄, είδε τον Ταβάρες να ισοφαρίζει από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και να δίνει τη σκυτάλη του σκοραρίσματος σε Ντεκ και Χεζόνια, με τον Κροάτη να διαμορφώνει το 71-75 στο 38.

Ο Μότλεϊ μείωσε από τα 6,75 σε 74-75, με τις δύο ομάδες να δίνουν ένα ρεσιτάλ αστοχίας από την περιφέρεια στον υπολειπόμενο χρόνο και το σκορ να παραμένει αμετάβλητο… Στην εκπνοή, μάλιστα, ο Μίσιτς είχε την ευκαιρία να χαρίσει στη Χάποελ τη νίκη, αλλά το τρίποντο που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο…

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μάριο Χεζόνια με 19 πόντους, ενώ από τους Ισραηλινούς ξεχώρισαν οι Αντόνιο Μπέικνι και Κρις Τζόουνς, οι οποίοι σημείωσαν από 14.

Να σημειώσουμε βεβαίως πως ο Χεζόνια από… ωραίος λίγο έλειψε να γίνει μοιραίος, καθώς με το σκορ στο 74-75, οι Ισπανοί πήραν το επιθετικό ριμπάουντ μετά από άστοχο δίποντο του Τέο Μάλεντον και παρότι απέμεναν λιγότερα από 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη, αντί να «φάνε τον χρόνο», είδαν τον Κροάτη να σουτάρει σχεδόν αμέσως τραβηγμένο τρίποντο! Εν τέλει αστόχησε με αποτέλεσμα αμέσως μετά η Χάποελ να έχει την ευκαιρία για το σουτ της νίκη με τον Μίτσιτς.

Ούτε ο Σέρβος όμως βρήκε στόχο, κάτι όμως που δεν… γλίτωσε τον Χεζόνια από το την «κατσάδα» του Σέρχιο Γιουλ και δευτερόλεπτα αργότερα και του Φακούντο Καμπάσο.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Σούκις, Μπουμπέρ

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 36-39, 58-60, 74-75

ΧάποελΤελ Αβίβ (Ιτούδης): Μότλι 10 (2/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τζόουνς 14 (4/6 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπλέικνι 14 (3/7 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ), Μπράιαντ 13 (2/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μάλκολμ 3 (1), Μίτσιτς 8 (4/6 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γουέινραϊτ 6 (2), Οτούρου 6 (3/4 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 μπλοκ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Σκαριόλο): Λάιλς 2 (0/5 σουτ, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Αμπάλδε 11 (3/4 τρίποντα), Καμπάσο 11 (1/3 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Οκίκι, Χεζόνια 19 (5/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Μάλεντον 6 (1/9 σουτ), Ντεκ 9 (4/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Γκαρούμπα 4, Ταβάρες 4 (1/4 δίποντα, 2/6 βολές, 7 ριμπάουντ), Γιουλ 3 (1), Φελίς 6 (3/3 δίποντα)