Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»
Μεγάλη νίκη για τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Βουλγαρία, κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague Χάποελ Τελ Αβίβ με 75-74. Μοιραίος για τους Ισραηλινούς ο Βασίλιε Μίσιτς χάνοντας το τελευταίο σουτ.

Σύνταξη
Με τον Βασίλιε Μίσιτς να χάνει σουτ τριών πόντων, το ματς ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Χάποελ Τελ Αβίβ έληξε στο τελικό 75-74 για την 13η αγωνιστική της Euroleague. Μοιραίος ο σούπερ σταρ των Ισραηλινών, αστόχησε από την περιφέρεια και δεν κατάφερε να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.

Η Ρεάλ ανέβηκε πλέον στο 7-6, την ίδια ώρα που η Χάποελ έπεσε στο 9-4.

Σε ένα πραγματικό θρίλερ, η Ρεάλ ήταν αυτή που βρήκε το ξέσπασμα στον επίλογο του αγώνα, όταν από το εις βάρος της 71-69 στο 37΄, είδε τον Ταβάρες να ισοφαρίζει από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και να δίνει τη σκυτάλη του σκοραρίσματος σε Ντεκ και Χεζόνια, με τον Κροάτη να διαμορφώνει το 71-75 στο 38.

Ο Μότλεϊ μείωσε από τα 6,75 σε 74-75, με τις δύο ομάδες να δίνουν ένα ρεσιτάλ αστοχίας από την περιφέρεια στον υπολειπόμενο χρόνο και το σκορ να παραμένει αμετάβλητο… Στην εκπνοή, μάλιστα, ο Μίσιτς είχε την ευκαιρία να χαρίσει στη Χάποελ τη νίκη, αλλά το τρίποντο που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο…

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μάριο Χεζόνια με 19 πόντους, ενώ από τους Ισραηλινούς ξεχώρισαν οι Αντόνιο Μπέικνι και Κρις Τζόουνς, οι οποίοι σημείωσαν από 14.

Να σημειώσουμε βεβαίως πως ο Χεζόνια από… ωραίος λίγο έλειψε να γίνει μοιραίος, καθώς με το σκορ στο 74-75, οι Ισπανοί πήραν το επιθετικό ριμπάουντ μετά από άστοχο δίποντο του Τέο Μάλεντον και παρότι απέμεναν λιγότερα από 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη, αντί να «φάνε τον χρόνο», είδαν τον Κροάτη να σουτάρει σχεδόν αμέσως τραβηγμένο τρίποντο! Εν τέλει αστόχησε με αποτέλεσμα αμέσως μετά η Χάποελ να έχει την ευκαιρία για το σουτ της νίκη με τον Μίτσιτς.

Ούτε ο Σέρβος όμως βρήκε στόχο, κάτι όμως που δεν… γλίτωσε τον Χεζόνια από το την «κατσάδα» του Σέρχιο Γιουλ και δευτερόλεπτα αργότερα και του Φακούντο Καμπάσο.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Σούκις, Μπουμπέρ

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 36-39, 58-60, 74-75

ΧάποελΤελ Αβίβ (Ιτούδης): Μότλι 10 (2/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τζόουνς 14 (4/6 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπλέικνι 14 (3/7 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ), Μπράιαντ 13 (2/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μάλκολμ 3 (1), Μίτσιτς 8 (4/6 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γουέινραϊτ 6 (2), Οτούρου 6 (3/4 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 μπλοκ)

Ρεάλ Μαδρίτης  (Σκαριόλο): Λάιλς 2 (0/5 σουτ, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Αμπάλδε 11 (3/4 τρίποντα), Καμπάσο 11 (1/3 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Οκίκι, Χεζόνια 19 (5/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Μάλεντον 6 (1/9 σουτ), Ντεκ 9 (4/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Γκαρούμπα 4, Ταβάρες 4 (1/4 δίποντα, 2/6 βολές, 7 ριμπάουντ), Γιουλ 3 (1), Φελίς 6 (3/3 δίποντα)

World
Deutsche Bank: Ανθεκτική η Ευρωζώνη… αλλά με δομικές αδυναμίες

Deutsche Bank: Ανθεκτική η Ευρωζώνη… αλλά με δομικές αδυναμίες

Champions League 26.11.25

Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις!

Στον «βαρύ» αγωνιστικό χώρο του παγωμένου «Aspmyra», καθώς έριχνε χιονόνερο, η Γιουβέντους έφυγε με πολύτιμο νίκη με 3-2 επί της Μπόντο, χάρη σε γκολ του Ντέιβιντ στις καθυστερήσεις.

in.gr Team
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς
Μετά το 48-44 του πρώτου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και επικράτησε εύκολα της Παρτιζάν με 91-69 στο ΟΑΚΑ. Σπουδαίος ο Κέντρικ Ναν με 26 πόντους, 7 ριμπ. και 4 ασίστ.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν
LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παρτίζαν για τη 13η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Το repeat του Σέιμπεν Λι
Ο Νιλικίνα είναι νοκ άουτ για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Λι πρέπει να είναι στο Βελιγράδι, ο παίκτης που έκανε την διαφορά στην Πυλαία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται την Τετάρτη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και ο Σέιμπεν Λι θέλει να κάνει ακόμη μια καλή εμφάνιση, όπως πριν λίγα 24ωρα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Οι πρόεδροι μου έχουν εμπιστοσύνη»
Euroleague 25.11.25
Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη Σερβία και το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μιλά για το ματς αλλά και το γεγονός πως πλέον είναι ο προπονητής με τα περισότερα συνεχόμενα χρόνια σε πάγκο ομάδας στην Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»
Euroleague 25.11.25
Η FIBA στηρίζει απόλυτα το εγχείρημα του NBA Europe και ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, εξήγησε γιατί το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα είναι σε καλά χέρια με αυτή νέα αυτή διοργάνωση...

Σύνταξη
O Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει το σερί απέναντι στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς
Euroleague 25.11.25
Την τέταρτη διαδοχική νίκη του θα ψάξει ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Τρίτης κόντρα στην Παρτιζάν στο ΟΑΚΑ, ώστε να διατηρηθεί στις υψηλότερες θέσεις της βαθμολογίας της Euroleague.

Σύνταξη
Ρογκαβόπουλος: ««Είμαστε σε καλό μομέντουμ και πρέπει να το αξιοποιήσουμε»
Euroleague 24.11.25
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αναφέρθηκε στο παιχνίδι με την Παρτιζάν (25/11, 21:15), την οποία χαρακτήρισε εξαιρετική ομάδα και τόνισε πως οι πράσινοι πρέπει να εκμεταλλευθούν τη φόρμα στην οποία βρίσκονται.

Σύνταξη
Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις!
Στον «βαρύ» αγωνιστικό χώρο του παγωμένου «Aspmyra», καθώς έριχνε χιονόνερο, η Γιουβέντους έφυγε με πολύτιμο νίκη με 3-2 επί της Μπόντο, χάρη σε γκολ του Ντέιβιντ στις καθυστερήσεις.

in.gr Team
Κ. Μητσοτάκης: Ξανά στο τραπέζι η δημιουργία υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25
Ξανά στο τραπέζι η δημιουργία υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σαφές πολιτικό σήμα για ενίσχυση της καινοτομίας, της νεανικής επιχειρηματικότητας και της τεχνητής νοημοσύνης έστειλε ο πρωθυπουργός Kυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Ζαφείρης-Βαλβέρδε 0-0 στην Πράγα (vid)
Ζαφείρης-Βαλβέρδε 0-0 στην Πράγα (vid)

Ισόπαλες χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν Σλάβια και Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League

Γιώργος Μαζιάς
Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0: Νίκη αφιερωμένη στη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 25.11.25
Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0: Νίκη αφιερωμένη στη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα (vid)

Η Νάπολι ήθελε τη νίκη για να την αφιερώσει στη μνήμη του Μαραντόνα που έφυγε σαν σήμερα (25/11) από τη ζωή. Η ιταλική ομάδα βρήκε το δρόμο προς στα δίχτυα στο δεύτερο ημίχρονο, αφού έχασε και πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
Έρχεται η σκληροπυρηνική σειρά του 50 Cent με θέμα την υπόθεση του Diddy – Πότε θα κυκλοφορήσει στο Netflix
Η πτώση 25.11.25
Έρχεται η σκληροπυρηνική σειρά του 50 Cent με θέμα την υπόθεση του Diddy – Πότε θα κυκλοφορήσει στο Netflix

Αποτελούμενη από τέσσερα επεισόδια, η σειρά «Sean Combs: The Reckoning» του 50 Cent επιχειρεί να κάνει μια «βουτιά» στις δόξες και τα σκοτεινά σημεία μιας προσωπικότητας που διαμόρφωσε την μουσική βιομηχανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι «ευρωκλέφτες», η απάντηση της Ζαχάροβα στον Μακρόν και τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Κόσμος 25.11.25
Οι «ευρωκλέφτες», η απάντηση της Ζαχάροβα στον Μακρόν και τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

«Μόνο η Ρωσία έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι θα συμβεί με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τονίζει σε αυστηρό τόνο η Μαρία Ζαχάροβα.

Σύνταξη
Κλειστά τα σχολεία αύριο σε κεντρική και νότια Κέρκυρα – Αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα
Ελλάδα 25.11.25
Κλειστά τα σχολεία αύριο σε κεντρική και νότια Κέρκυρα – Αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα

Κέρκυρα βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έως και την Παρασκευή - Το πρωί αναμένεται στο νησί ομάδα της ΕΜΑΚ Ιωαννίνων με ειδίκευση στη διάσωση από ορμητικά νερά

Σύνταξη
Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής έναν χρόνο μετά τον θάνατό του
Ελλάδα 25.11.25
Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής έναν χρόνο μετά τον θάνατό του

Σύσσωμη η πολιτική και επιχειρηματική ηγεσία της χώρας έδωσε το παρών σήμερα στηn εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του.

Σύνταξη
Μέγκαν Μαρκλ: Ξάφρισε φόρεμα αξίας $1.695 από φωτογράφιση του 2022; – Νέο σκάνδαλο
«Για το αρχείο» 25.11.25
Μέγκαν Μαρκλ: Ξάφρισε φόρεμα αξίας $1.695 από φωτογράφιση του 2022; – Νέο σκάνδαλο

Η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται για μία ακόμη φορά στο επίκεντρο ενός πρωτοφανούς σκανδάλου που αφορά, αυτήν τη φορά, ένα που έγινε «κειμήλιο» γιατί «είναι Δούκισσα και έχει αρχείο»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς
Euroleague 25.11.25
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς

Μετά το 48-44 του πρώτου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και επικράτησε εύκολα της Παρτιζάν με 91-69 στο ΟΑΚΑ. Σπουδαίος ο Κέντρικ Ναν με 26 πόντους, 7 ριμπ. και 4 ασίστ.

Σύνταξη
Ζαΐρ Μπολσονάρο: Ξεκινά την έκτιση της κάθειρξης 27 ετών για εμπλοκή σε σχέδιο πραξικοπήματος
Βραζιλία 25.11.25
Ζαΐρ Μπολσονάρο: Ξεκινά την έκτιση της κάθειρξης 27 ετών για εμπλοκή σε σχέδιο πραξικοπήματος

Από τον Μπολσονάρο έχει επίσης αφαιρεθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έως το 2060, οκτώ χρόνια μετά τη λήξη της ποινής κάθειρξης. Εξαντλήθηκαν τα ένδικα μέσα - δεν μπορεί να κάνει άλλη έφεση.

Σύνταξη
Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ
Έφηβη; 25.11.25
Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Independent, η Σίρλεϊ Χέντερσον αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο της στην ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η κάμαρα με τα μυστικά» - αποκαλύπτοντας το πώς κατάφερε να τον αναλάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»
Φτώχεια 25.11.25
ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»

«Όσοι δουλεύουν σκληρά και τίμια βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, το χαμηλό εισόδημα, τα υπέρμετρα βάρη και την ανασφάλεια», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
LIVE: Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο
LIVE: Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες
Έκθεση EBRD 25.11.25
Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες

Οι ηγέτες είναι πιο γερασμένοι από τους ψηφοφόρους, ενώ οι νέοι υποεκπροσωπούνται στο εκλογικό σώμα. Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΒRD για το δημογραφικό και τη δύναμη της «γκρίζας ψήφου».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
