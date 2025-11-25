Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 66-64: Πέμπτη σερί νίκη για την ομάδα του Σάρας

Αν και δυσκολεύτηκε, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 66-64 της Βίρτους Μπολόνια στη Κωνσταντινούπολη και ανέβηκε στο 8-5 μετά τη 13η αγωνιστική της Euroleague. Οι Ιταλοί πάλεψαν μέχρι τέλους, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την έκπληξη και έχουν ρεκόρ 6-7.

Κορυφαίος για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν ο Μπόλντουϊν με 18 πόντους ενώ ακολούθησε ο Κόλσον με 8 πόντους και 4 ασίστ. Πρώτος σκόρερ της Βίρτους ήταν ο Μόργκαν με 13 πόντους.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον πρώτο λόγο σε ένα πολύ κλειστό πρώτο ημίχρονο, χάρη σε έναν απροσδόκητο πρωταγωνιστή: τον Μουχάμετ Ντιουφ, που έκανε… θραύση κάτω από τα καλάθια με 9 ριμπάουντ και 5 πόντους μέσα σε 15 λεπτά. Χάρη στην αμυντική τους προσήλωση, οι Ιταλοί κατάφεραν να κρατήσουν τους πρωταθλητές Ευρώπης πολύ χαμηλά στο σκορ, αυξάνοντας κατακόρυφα τις πιθανότητες για την έκπληξη.

Έτσι, έξι λεπτά πριν από το τέλος, το ματς ήταν ισόπαλο 54-54 και τα πάντα ξεκινούσαν από μηδενική βάση! Με κομβικό τον Γουέιν Μπόλντουϊν οι γηπεδούχοι πήραν μια «ανάσα» 62-59, 1:50 πριν από το τέλος, όμως ο Μόργκαν απάντσε για τη Βίρτους (64-64 στο 39′). Τα πάντα κρέμονταν σε μία κλωστή, όμως οι Ιταλοί έχασαν κρίσιμα αμυντικά ριμπάουντ στο τέλος και η Φενέρ επικράτησε με το τελικό 66-64.

Τα δεκάλεπτα: 15-17, 30-31, 50-47, 66-64