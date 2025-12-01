«Πρώτο φαβορί ο Τρινκιέρι για να διαδεχτεί τον Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν»

Μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η Παρτιζάν αναζητεί τον επόμενο προπονητή της, και σύμφωνα με το «Kurir», αυτός αναμένεται να είναι ο Αντρέα Τρινκιέρι.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Ιταλός είχε αρνηθεί στην αρχή την πρόταση της ομάδας, καθώς ήθελε να επιλυθεί η κατάσταση με τον «Ζοτς», ωστόσο μετά την μόνιμη αποχώρηση του Σέρβου από την ομάδα του Βελιγραδίου, όλα δείχνουν ότι ο Τρινκιέρι θα επιστρέψει μετά από 5 χρόνια στον πάγκο της.

Όλα δείχνουν συμφωνία Τρινκιέρι με Παρτιζάν

Πλέον, απομένουν οι τελικές λεπτομέρειες για να έρθουν οι δύο ομάδες σε συμφωνία και όπως όλα δείχνουν, ο 57χρονος θα είναι ο επόμενος προπονητής της Παρτιζάν και θα διαδεχτεί τον θρύλο των Σέρβων, αλλά και του ευρωπαϊκού μπάσκετ γενικότερα, που αποχώρησε πριν από λίγα 24ωρα από την ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην προηγούμενη θητεία του με την ομάδα, ο Τρινκιέρι είχε κατακτήσει ένα Σούπερ Καπ Αδριατικής Λίγκας και δύο κύπελλα Σερβίας.