«Σε προχωρημένες συζητήσεις με την Dubai BC ο Τρινκιέρι» (pic)

Παρελθόν από τη Ζάλγκιρις Κάουνας αποτελεί ο Αντρέα Τρινκιέρι, με τους Λιθουανούς να ανακοινώνουν νωρίτερα μέσα στη μέρα τη λύση της συνεργασίας τους με τον Ιταλό τεχνικό, παρ’ ότι κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ωστόσο, ο 56χρονος τεχνικός δεν πρόκειται να μείνει για πολύ χωρίς δουλειά, αφού σύμφωνα με όσα μεταφέρει η «Gazzetta dello Sport» βρίσκεται κοντά στην Dubai BC, η οποία θα βρίσκεται για τα επόμενα πέντε χρόνια, τουλάχιστον, στη Euroleague.

Όπως τονίζει ο Μάριο Κανφόρα, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις και ο Τρινκιέρι είναι το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τα ηνία της «σταχτοπούτας» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη.

Andrea #Trinchieri dopo la separazione con lo #Zalgiris è pronto a firmare per #Dubai: contatti già in corso, il favorito è lui. Via anche il suo vice #Menetti che potrebbe allenare #Brescia se #Zanotti rifiuta #basket #basketball #euroleague #eurolega pic.twitter.com/Aon1R9MCEG

— Mario Canfora (@mariocanfora) June 23, 2025