Τέλος ο Τρινκιέρι από τον πάγκο της Ζαλγκίρις

Δύο μέρες μετά την κατάκτηση του εγχώριου πρωταθλήματος με τη Ζαλγκίρις, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πάγκο της ομάδας.

Και τα εν λόγω δημοσιεύματα πήραν επίσημη μορφή λίγα… λεπτά μετά, με τους Λιθουανούς να ανακοινώνουν την αποχώρηση του Ιταλού κόουτς.

«Η Ζαλγκίρις Κάουνας και ο προπονητής Αντρέα Τρινκιέρι χώρισαν τους δρόμους τους. Μαζί με τον Αντρέα Τρινκιέρι, ο βοηθός προπονητή Μασιμιλιάνο Μενέτι αποχωρεί επίσης από την ομάδα. Σας ευχαριστούμε για την εργασία σας και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!», αναφέρει η ανακοίνωση.

Zalgiris Kaunas and head coach Andrea Trinchieri have parted ways. Along with Andrea Trinchieri, assistant coach Massimiliano Menetti is also leaving the club. Thank you for your work and wish you success in future careers. 🙏🏻 pic.twitter.com/wvwhZjuqVq

