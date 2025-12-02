Ανοίγει τα χαρτιά του ο Ομπράντοβιτς μετά την αποχώρηση του από την Παρτιζάν

Ώρα αποκαλύψεων από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σχετικά με την αποχώρηση του από την Παρτιζάν.Ο «Ζοτς» αποτελεί και τυπικά παρελθόν από τη σερβική ομάδα, καθώς δεν μπόρεσε να τον μεταπείσει για να αλλάξει την απόφασή του, μετά από σωρεία δημοσιευμάτων γύρω από το όνομά του.

Πλέον, ο Ομπράντοβιτς θα ανοίξει τα χαρτιά του, καθώς θα προβεί σε δηλώσεις και θα πάρει θέση σε όσα έχουν ακουστεί και γραφτεί τις τελευταίες μέρες αναφορικά με την παραίτησή του από τον πάγκο της Παρτιζάν.

Το χρονικό της αποχώρησης του Ομπράντοβιτς

Ο Ομπράντοβιτς παραιτήθηκε μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη εβδομάδα. Ακολούθησε υποδοχή από τους οπαδούς στο αεροδρόμιο, με ένα σαφές μήνυμα, οι φίλαθλοι θέλουν ο Ομπράντοβιτς να παραμείνει στον πάγκο. Ταυτόχρονα, στο κοινό, τα σερβικά μέσα κυκλοφόρησαν αντικρουόμενες πληροφορίες από τις συνεδριάσεις του συλλόγου.

Ο Ομπράντοβιτς είχε πολλές ενστάσεις για τη δουλειά του προέδρου Όστογια Μιχαϊλοβιτς, καθώς και για τη συμπεριφορά των παικτών, που ακυρώνει την υπακοή. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Μιχαϊλοβιτς, είναι σε καλές σχέσεις με τον Ομπράντοβιτς και ο λόγος της αποχώρησης οφείλεται αποκλειστικά στις κακές εμφανίσεις και στη «μη φυσιολογική» συμπεριφορά των παικτών.

Τώρα, ο πολυνίκης προπονητής της Ευρώπης θα σπάσει τη σιωπή του, πριν από τον επόμενο αγώνα της Euroleague κόντρα στη Μπάγερν την Πέμπτη.