Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Με «καρφιά» στον πρόεδρο της Παρτιζάν, η πρώτη τοποθέτηση του Ομπράντοβιτς μετά την παραίτησή του
Μπάσκετ 02 Δεκεμβρίου 2025 | 23:20

Με «καρφιά» στον πρόεδρο της Παρτιζάν, η πρώτη τοποθέτηση του Ομπράντοβιτς μετά την παραίτησή του

«Δεν ήθελα να συμβεί τίποτα από αυτά – Ο πρόεδρος ευθύνεται για την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Ομπράντοβιτς που «έσπασε τη σιωπή» του για τα όσα τον οδήγησαν στην παραίτηση από την Παρτιζάν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο «Zonu Press» παραχώρησε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος άνοιξε τα… χαρτιά του σχετικά με όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα και τον οδήγησαν στην παραίτησή του από τον πάγκο της Παρτίζαν.

Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε μεταξύ άλλων ότι ανέλαβε εκείνος την ευθύνη για όσα κακά συνέβησαν στον σύλλογο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση τα πράγματα να πάρουν τέτοια τροπή, εννοώντας την ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στην ομάδα και τους οπαδούς.

Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Αποφάσισα να κάνω ένα βήμα που ήταν εξαιρετικά δύσκολο για μένα, ανέλαβα την ευθύνη για όλα τα κακά που συνέβησαν αυτή τη σεζόν και φυσικά παρέμεινα σε αυτή την απόφαση. Έλαβα αμέτρητα μηνύματα και ο λόγος που επιστρέφω είναι επειδή εσείς ζητήσατε να εξηγήσω τα πάντα. Η απόφαση ήταν πραγματικά δύσκολη και δεν μπορούσα να επηρεάσω όλα όσα συνέβησαν μετά. Μου είναι πολύ δύσκολο να θυμηθώ όλα όσα περάσαμε μαζί με τον Παρτίζαν. Γράψαμε μια ιστορία που δύσκολα θα επαναληφθεί, αλλά αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς, τους οπαδούς της Παρτίζαν, που δημιουργήσατε μια ατμόσφαιρα που είναι αναγνωρισμένη σε όλο τον κόσμο. Εσείς είστε η μεγαλύτερη δύναμη της Παρτίζαν. Ακόμα και στην οικογένεια, όταν συμβαίνει κάτι, το καλύτερο είναι να παραμείνει στην οικογένεια.

Όταν έκανα την ανακοίνωση και όλα όσα είπα σε αυτήν, τα υποστηρίζω. Την Τρίτη το βράδυ, μετά από έναν δύσκολο αγώνα για μένα, είπα στο τεχνικό επιτελείο ότι είχα πάρει μια απόφαση που ήμουν σίγουρος ότι ήταν καλή για τον σύλλογο και την ομάδα. Το επόμενο πρωί, ανακοίνωσα αυτή την απόφαση στον πρόεδρο του συλλόγου και αυτός κατάλαβε τους λόγους μου. Η συζήτηση ήταν πολύ εγκάρδια. Είπε ότι με είχε δει στον αγώνα και κατάλαβε ότι αυτό ήταν το μόνο που μπορούσα να κάνω. Συμφωνήσαμε ότι θα απευθυνόμουν στο κοινό, όχι ο σύλλογος, αλλά οι πληροφορίες κυκλοφορούν και είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Όταν το συνειδητοποίησα, απευθύνθηκα στο κοινό την ίδια μέρα. Τηλεφώνησα στον εκπρόσωπο του συλλόγου, εκείνος τηλεφώνησε στον πρόεδρο και αποφασίσαμε ότι αυτό ήταν το σωστό. Το μόνο που μου ζήτησε ο πρόεδρος του συλλόγου ήταν να προσθέσω στην επιστολή ότι η παραίτησή μου ήταν αμετάκλητη και ότι έτσι θα ήταν πιο εύκολο για τον ίδιο να το ανακοινώσει στους οπαδούς, και συμφώνησα.

Τότε άρχισαν να συμβαίνουν όλα αυτά. Επέστρεψα από την Αθήνα και οι παίκτες είχαν μερικές μέρες ρεπό. Έδωσα στη διοίκηση την ευκαιρία να κάνει αυτό που θεωρώ καλύτερο. Ειδικά επειδή η ομάδα είχε τρία εντός έδρας παιχνίδια, κάτι που είναι ασύγκριτα πιο εύκολο. Δεν μπορούσα να συνεχίσω, δεν είχα πια δυνάμεις. Έδωσα ό,τι μπορούσα και σας παρακαλώ να μην μου το κρατήσετε κακία. Η απόφαση είναι πολύ αγχωτική και ίσως οι πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου ήταν όταν με περιμένατε, όταν με περίμενε η μικρή μου κόρη, που με περιμένει κάθε φορά που έρχομαι στο γήπεδο. Τα συναισθήματα που ένιωσα τότε, δεν τα είχα νιώσει ποτέ πριν και ακόμα και τώρα μου είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω γι’ αυτά. Ο φίλος μου με έφερε στο διαμέρισμά μου, ξάπλωσα στο κρεβάτι και κοίταζα το ταβάνι για μια ώρα… Δεν μπορούσα. Δεν ήθελα να συμβεί τίποτα από όλα αυτά, αλλά οι οπαδοί αποφάσισαν να δοκιμάσουν κάτι. Λίγα λεπτά μετά την παραίτησή μου, ο πρόεδρος με ευχαρίστησε και τότε, προς μεγάλη μου έκπληξη, άρχισε να συμβαίνει…

Έλαβα ένα μήνυμα από τον πρόεδρο του συλλόγου ότι είχαν πραγματοποιήσει συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και ότι η παραίτησή μου δεν είχε γίνει αποδεκτή. Με προσκάλεσε να έρθω στον σύλλογο και φυσικά δέχτηκα, γιατί πρόκειται για ανθρώπους με τους οποίους έχω συνεργαστεί και οι οποίοι έχουν φέρει τον Παρτίζαν στη θέση που βρίσκεται σήμερα. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν άτομα που εργάζονται στον σύλλογο, άτομα που μου είναι πολύ αγαπητά. Ο πρόεδρος ξεκίνησε λέγοντας ότι όλοι συμφώνησαν ότι δεν ήθελαν να παραιτηθώ και όλοι το επανέλαβαν. Στην απάντησή μου, είπα ότι παρέμενα στην απόφασή μου, αλλά ότι τώρα ήμουν έκπληκτος και ρώτησα τον πρόεδρο τι είχε αλλάξει από τη στιγμή που είχε δημοσιοποιήσει και αποδεχτεί την παραίτησή μου. Τι είχε αλλάξει σε 24 ώρες;.

Αυτό που άλλαξε ήταν η αντίδραση των φιλάθλων. Ανεξάρτητα από αυτό, είχα πάρει την απόφασή μου και αυτό ήταν. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα περισσότερο. Ήταν μια απόφαση που σκέφτηκα προσεκτικά και την υποστηρίζω. Ζητώ από τους φιλάθλους να ενωθούν και να υποστηρίξουν την ομάδα, όλους τους ανθρώπους του συλλόγου, σε κάθε επόμενο αγώνα. Αυτή η κατάσταση δεν είναι φυσιολογική και δεν είναι καλή για τον σύλλογο. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, είναι υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση και του το είπα. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Άτομα από τη συνέλευση με κάλεσαν να φύγω από τον σύλλογο, κάτι που επίσης δεν ήταν καλό. Δεν θέλουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου η Euroleague θα μας τιμωρήσει. Φέραμε τον Παρτίζαν πίσω στην Euroleague, κανείς δεν μπορεί να μας το πάρει αυτό, ήταν το όνειρό μου.

Είναι η πρώτη φορά που το κάνω αυτό και μιλάω, αλλά μιλάω εξαιτίας σας. Κάποια πράγματα δεν ήταν φυσιολογικά στη λειτουργία του συλλόγου. Το αναφέρω εξαιτίας σας. Ο αθλητικός διευθυντής, Ζόραν Σάβιτς, δεν είχε συμβόλαιο και η μεταβατική περίοδος ήταν σε εξέλιξη. Κατόπιν επιμονής μου, μιλούσαμε κάθε μέρα και εξεπλάγην όταν έμαθα ότι ο Μπράντον Ντέιβις έφευγε από τον σύλλογο και ότι ο Οσετκόφσκι έπρεπε να υπογράψει, παρόλο που είχα πει στον πρόεδρο ότι δεν ήταν παίκτης για μας εκείνη τη στιγμή, και μου είπε ότι τον είχαμε ήδη υπογράψει. Ο Οσετκόφσκι δεν ήταν δική μου μεταγραφή, αλλά μιλάμε για έναν παίκτη που ήταν εξαιρετικά πολύτιμος. Δούλευε και συμπεριφερόταν σαν αληθινός επαγγελματίας, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν δική μου απόφαση.

Υποστήριξα την ιδέα του συλλόγου (σ.σ. για το τουρνουά στην Αυστραλία), αλλά εκεί οι παίκτες μας τραυματίστηκαν. Παίξαμε με μόνο έναν ψηλό παίκτη. Τότε είπα, στο γήπεδο, έκανα μια συζήτηση, ότι ο Ζόραν δεν μπορεί να δουλεύει έτσι, χωρίς συμβόλαιο. Είπα: «Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, καταλαβαίνετε ότι η σχέση σας δεν είναι φυσιολογική; Ότι ο Ζόραν δεν μπορεί να δουλεύει χωρίς συμβόλαιο μόνο και μόνο επειδή αυτό βολεύει τον σύλλογο». Ήθελα να φέρουμε έναν πεντάρι πριν ξεκινήσει η σεζόν. Παρακαλούσα επίσης να κρατήσουμε τον Αϊζάια Μάικ, αλλά δεν τα καταφέραμε. Τελικά ήρθε ο Μπρούνο, αλλά για να φέρουμε τον Μπρούνο έπρεπε να αποδεσμεύσουμε τον Νιλικίνα, έναν πλέι μέικερ. Μία λεπτή απόφαση, αλλά έπρεπε να φέρουμε έναν ψηλό παίκτη, και μετά τραυματίστηκαν ο Σέικ και ο Καρλίκ, δύο εξαιρετικοί παίκτες και άνθρωποι. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για μένα ως προπονητή. Ψάχναμε λύσεις.

Επιστρέφω στην αρχή της Euroleague, όταν στην πρώτη αγωνιστική παίζαμε εκτός έδρας στο Ντουμπάι, έχοντας κατά νου ότι επιστρέφαμε αμέσως για τον αγώνα με το Μιλάνο. Ζήτησα τσάρτερ πτήση και πήρα την απάντηση ότι ο σύλλογος δεν έχει χρήματα, και έτσι επιστρέφω στη συζήτηση για τον μεγάλο προϋπολογισμό… Δεν είναι και πολύ λογικό. Τότε ζήτησα από τον σύλλογο να κανονίσει τσάρτερ στο οποίο θα μπορούσαν να ταξιδέψουν και οι οπαδοί, ώστε να εξισορροπηθεί το κόστος, αλλά ούτε αυτό έγινε. Μετά ζήτησα business class για τους παίκτες, μου είπαν ότι δεν υπάρχει business class, και τελικά όταν μπήκαμε στο αεροπλάνο υπήρχε business class.

Γι’ αυτό μίλησα σχετικά στη συνέντευξη Τύπου και στη συνέχεια μου απευθύνθηκε ο πρόεδρος του συλλόγου, λέγοντάς μου ειρωνικά «ευχαριστώ για τη στήριξη». Εκείνη τη στιγμή πραγματικά δεν ήξερα περί τίνος πρόκειται ούτε για τη συμπεριφορά των οπαδών απέναντι στον πρόεδρο του συλλόγου. Αμέσως στον επόμενο αγώνα είπα στους παίκτες να μείνουν ενωμένοι. Πιστεύω ότι κανείς δεν πρέπει να προσβάλλεται.

Πήρα τον πρόεδρο του συλλόγου τηλέφωνο μετά από αυτό το μήνυμα που έλαβα και ποτέ δεν μου απάντησε. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχουμε καμία σχέση. Είχαμε συναντήσεις, μία από αυτές ήταν μετά τον αγώνα με τη Φενερμπαχτσέ, με το τεχνικό επιτελείο, για να ρωτήσει γιατί η ομάδα εμφανίζεται όπως εμφανίζεται. Του είπα να καλέσει τους παίκτες έναν-έναν για να δει τη δική τους άποψη. Εγώ δεν επιτίθεμαι στους παίκτες μου, τους τα λέω όλα κατάμουτρα και άμεσα, όπως πάντα. Αυτό δεν ισχύει μόνο για αυτή τη γενιά, αλλά για όλες τις γενιές.

Πολλοί με κάλεσαν για να μου δώσουν στήριξη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Δεν λειτουργούσαμε ως σύλλογος ενωμένοι, είχαμε διαφωνίες και στο παρελθόν, όπως έχει πει και ο ίδιος κάποια φορά», κατέληξε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς

