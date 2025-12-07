Ολυμπιακός – ΑΕΚ 100-93: Ζορίστηκαν οι «ερυθρόλευκοι», αλλά νίκησαν και… βλέπουν Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 100-93 την ΑΕΚ στο ΣΕΦ σε ματς για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL και συνέχισε με τον απόλυτο στην κορυφή, λίγες μέρες πριν το πολύ σπουδαίο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας. Οι ερυθρόλευκοι είχαν τον έλεγχο του ματς από το δεύτερο δεκάλεπτο και έπειτα, όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο χαλάρωσαν και επέτρεψαν στην ‘Ενωση να γυρίσει στο παιχνίδι.

Η ΑΕΚ είχε σε τρομερή μέρα τον Κρις Σίλβα που έβαλε 31 πόντους και εντυπωσίασε, ενώ από τους ερυθρόλευκους πολύ καλό ματς έκανε ο Νιλικίνα που σημείωσε 14 πόντους, ενώ ο Κώστας Παπανικολάου ήταν ο MVP του Ολυμπιακού με 12 πόντους και 4/5 τρίποντα, ο οποίος με έβαλε το τρίποντο του ματς στο τέλος, με το οποίο έκανε το 99-90 και έδωσε τέλος ουσιαστικά στην αναμέτρηση.

Πλέον οι Πειραιώτες επικεντρώνονται στο ντέρμπι της Euroleague με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη την ερχόμενη Παρασκευή (12/12), το οποίο είναι αρκετά σημαντικό για τον Ολυμπιακό, αλλά και για τους «μπλαουγκράνα».

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με ρυθμό στην επίθεση και την ΑΕΚ να έχει σε καλή μέρα τον Κρις Σίλβα. Ολυμπιακός στο ξεκίνημα του ματς είχε τον Γουόρντ πιο… ζεστό παίκτη με πέντε πόντους, όμως η Ένωση ήταν μπροστά στο σκορ με +3 και 7-10 στο πρώτο πεντάλεπτο. Στη συνέχεια ο Αρμς πήρε το… όπλο του και με επτά συνεχόμενους πόντους έκανε το 13-19 για την ΑΕΚ στο 7’. Το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε με την ΑΕΚ μπροστά με +6 και σκορ 18-24.

Το τρομερό δεύτερο δεκάλεπτο που έκανε ο Ολυμπιακός

Η ΑΕΚ συνέχισε να είναι μπροστά στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου με +6 και σκορ με 22-28, όμως ο Ολυμπιακός με ένα επιμέρους πέρασε μπροστά με 31-29 στο 14’, με ένα τρίποντο του Παπανικολάου και ένα κλέψιμο και κάρφωμα του Πίτερς στον αιφνιδιασμό. Ο Ολυμπιακός συνέχισε μέσα από την άμυνά του να βρίσκετι ρυθμό στην επίθεση και με γκολ-φάουλ του Νιλικίνα ξέφυγε με +9 και σκορ 41-32 στο 17’. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με τον Ολυμπιακό να προηγείται με +15 και σκορ 51-36, με τους Χολ και Νιλικίνα να έχουν από 8 πόντους και τον Πίτερς να έχει 7. Από την ΑΕΚ αυτοί που ξεχώρισαν στο πρώτο ημίχρονο ήταν οι Αρμς και Σίλβα που είχαν από 10.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι μπροστά με διψήφιες διαφορές με το σκορ στο 25’ να είναι 63-47 υπέρ των Πειραιωτών. Την Ένωση μέσα στο ματς κρατούσε ο Κρις Σίλβα που με συνεχόμενα καλάθια του έφτασε τους 16 προσωπικούς πόντους. Η ΑΕΚ έφτασε στο -10 και σκορ 68-58 με καλάθι του Λεκαβίτσιους στο 28’. Ο Ολυμπιακός με καλάθι του Βεζένκοφ ανέβασε τη διαφορά και πάλι στο +14 και σκορ 70-56. Ο Ολυμπιακός έκλεισε την Τρίτη περίοδο μπροστά με +15 με σκορ 75-60.

Ο Ολυμπιακός μπήκε με κεκτημένη ταχύτητα στο τέταρτο δεκάλεπτο και ανέβασε τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους με καλάθι του Νιλικίνα ο οποίος έκανε το 84-63 στο 32’. Η ΑΕΚ μείωσε στο -13 και σκορ 84-71 με τρίποντο του Σίλβα και συνεχόμενους πόντους του Λεκαβίτσιους στο 35’. Ο Μπάρτλεϊ και ο Σίλβα με δύο τρίποντα έριξαν τη διαφορά στο -12 για την ΑΕΚ και σκορ 88-76 στο 36’. Η ΑΕΚ συνέχισε να παλεύει το ματς και με τον Μπάρτλεϊ να σκοράρει για τρεις έριξε τη διαφορά στο -8 και σκορ 92-84 στο 38′.

