sports betsson
Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)
On Field 03 Ιανουαρίου 2026 | 16:45

Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)

Ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κυριαρχούν επί του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, με τους «ερυθρόλευκους» να «τρέχουν» απίθανα σερί νικών στα ντέρμπι «αιωνίων».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
A
A
Vita.gr
Πρώτο ραντεβού: 4 τρόποι να το «απογειώσετε»

Πρώτο ραντεβού: 4 τρόποι να το «απογειώσετε»

Spotlight

Συμπτώσεις στον αθλητισμό υπάρχουν φυσικά -όπως και στη ζωή- αλλά συνήθως αποτελούν την εξαίρεση του κανόνα. Γιατί όταν οι συμπτώσεις μαζεύονται, δημιουργούνται μοτίβα που ανάλογα στο ποια πλευρά βρίσκεσαι -στη θετική ή την αρνητική τους- είναι είτε πολύ εύκολο είτε πολύ δύσκολο να εξηγηθούν. Στην παραπάνω κατηγορία, ανήκει εδώ και πολλά χρόνια και το ελληνικό μπασκετικό ντέρμπι «αιωνίων», το ΟλυμπιακόςΠαναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός.

Μόνο που όταν τα αποτελέσματα είναι μονόπλευρα, η έννοια του ντέρμπι τείνει να χαθεί ή τουλάχιστον χρησιμοποιείται στην… θεωρία της. Κόκκινοι εναντίον πράσινων είναι φυσικά ίσως το μεγαλύτερο ματς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ωστόσο εδώ και πολλά χρόνια το μοτίβο δείχνει… μπίλια στο κόκκινο.

Το credit στον Γιώργο Μπαρτζώκα

Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τον αέρα του Παναθηναϊκού και ο Γιώργος Μπαρτζώκας -που εξακολουθεί να δέχεται την πιο σκληρή πιθανή κριτική για έναν προπονητή που έχει πετύχει τόσα πράγματα με μια ομάδα σε τόσο μεγάλο βάθος χρόνου- έχει βρει το… κουμπί του μεγάλου αντιπάλου. Και το πατάει σταθερά και με απόλυτη συνέπεια: επί των ημερών του 60χρονου τεχνικού, οι «ερυθρόλευκοι» νικούν τους «πράσινους» με κάθε τρόπο, σε κάθε έδρα, σε κάθε διοργάνωση. Μέσω της επίθεσης, μέσω της άμυνας, με πολλούς διαφορετικούς πρωταγωνιστές, σε «κλειστά» ματς, σε ματς 100 πόντων, σε κρίσιμα, σε… αδιάφορα, σε τελικούς, σε ουδέτερα γήπεδα, στο ΣΕΦ και φυσικά στο… αγαπημένο τους εδώ και χρόνια ΟΑΚΑ.

Και φυσικά, όπως πολύς λόγος γίνεται για τις όποιες… εμμονές του πολύπειρου τεχνικού και όσα αυτές πιθανώς να στοιχίζουν κατά καιρούς στην ομάδα του, έτσι και σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να του πιστωθεί αυτό το επίτευγμα της απόλυτης κυριαρχίας επί του μεγάλου αντιπάλου, ασχέτως των ρόστερ, των μπάτζετ και του ποιος βρίσκεται στην άκρη του «πράσινου» πάγκου ανά εποχή.

Τα απίθανα «ερυθρόλευκα» ρεκόρ επί του Παναθηναϊκού

«Μιλώντας» για κυριαρχία, τα νούμερα όχι μόνο δεν λένε ψέμματα στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά αποδεικνύουν περίτρανα του λόγου το αληθές. Με το 87-82 της Παρασκευής (2/1), ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα έφτασε στις 10 σερί νίκες επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα από το 2021 και έπειτα. Παράλληλα, το ιστορικό ρεκόρ των «ερυθρόλευκων» επί του «αιωνίου» στην Ευρώπη, βελτιώθηκε στο εμφατικό 22-7.

YouTube thumbnail

Ως προς τον Γιώργο Μπαρτζώκα και αυτός βελτίωσε την προσωπική επίδοσή του κόντρα στον Παναθηναϊκό στο εντυπωσιακό 44-19. Σε 17 αγώνες στην πρώτη θητεία του στο Λιμάνι, ο ρέκορντμαν συμμετοχών στον «ερυθρόλευκο» πάγκο είχε 11 νίκες και 6 ήττες, ενώ στη δεύτερη το ρεκόρ του εκτοξεύθηκε με 33 νίκες και 13 ήττες, ένα απίθανο +20 επί του «αιωνίου» σε 46 αγώνες από τις 12 Ιανουαρίου του 2020, όταν και ανέλαβε για δεύτερη φορά τις τύχες της ομάδας του μεγάλου λιμανιού.

Επί μέρους, η κυριαρχία του Ολυμπιακού επί των «πρασίνων» στη δεύτερη εποχή Μπαρτζώκα, μεταφράζεται στα εξής, επίσης εντυπωσιακά νούμερα:

  • σε 13 ματς στην Ευρωλίγκα: 12-1, με 10 σερί νίκες
  • σε 4 ματς στο Κύπελλο Ελλάδας: 3-1
  • σε 3 ματς στο Σούπερ Καπ: 3-0
  • σε 26 ματς στο πρωτάθλημα: 15-11

Συνοπτικά, τα νούμερα της «ερυθρόλευκης» κυριαρχίας:

Συνολικό ρεκόρ vs ΠΑΟ στην Ευρωλίγκα: 22-7
Ρεκόρ Μπαρτζώκα vs ΠΑΟ: (63) 44-19
Πρώτη θητεία Μπαρτζώκα: (17) 11-6
Δεύτερη θητεία Μπαρτζώκα: (46) 33-13

Τα ιστορικά σερί νικών του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού

Απίθανα και ιστορικά είναι φυσικά και τα σερί των «ερυθρόλευκων» νικών της τελευταίας πενταετίας, ξεκινώντας από το ανεπανάληπτο 14-0, από τις 23/12/2021 ως και τις 04/06/2023. Στο διάστημα αυτών των 2,5 ετών, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με… 1120-951! Με τις δύο ομάδες να έχουν δηλαδή μέσους όρους πόντων 80 έναντι 67,9, ή αλλιώς μέση διαφορά 12 πόντων.

Το σερί αυτό έσπασε με μια οριακή νίκη του Παναθηναϊκού στους τελικούς του 2023 που έληξαν φυσικά 3-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ακολούθησαν ακόμη τέσσερις νίκες των «ερυθρόλευκων» που έφτασαν το συνολικό επί μέρους ρεκόρ τους στο 18-1, ως τις 06/10/2023.

Βεβαίως ο Ολυμπιακός δεν σταμάτησε εκεί. Το συνολικό ρεκόρ της τελευταίας πενταετίας, από την αρχή αυτών των σερί δηλαδή, ανέρχεται στο 30-11. Το ρεκόρ από τέλος του προηγούμενου 18-1, έχει φτάσει ξανά στο 13-10. Το ρεκόρ μέσα στο 2025 μόνο ήταν 7-3, ενώ το ρεκόρ των τελευταίων αναμετρήσεων είναι και αυτό ήδη στο 5-0.

YouTube thumbnail

Η πράσινη «αλήθεια» μέσω της… αμηχανίας

Όπως προαναφέρθηκε, ανάλογα στο ποια πλευρά της ιστορίας βρίσκεσαι, είναι είτε πολύ εύκολο είτε πολύ δύσκολο να εξηγηθεί. Το παραπάνω μοτίβο, για τον Ολυμπιακό εξηγείται πολύ εύκολα. Είναι σταθερά… πιο ομάδα, καλύτερη ομάδα, με ξεκάθαρο πλάνο και με παίκτες και τεχνικό τιμ «μπαρουτοκαπνισμένο» σε αυτούς τους αγώνες. Αντίθετα, για τον Παναθηναϊκό, που από το 2020 και μετά έχει για καλύτερο σερί του το 3-0 της ανατροπής των τελικών του 2024, η… φάση δυσκολεύει. Ωστόσο, η αλήθεια πάντα βρίσκει τον δρόμο της, αφού -όπως και ο Διάβολος- κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Η πλευρά των «πρασίνων» τα ρίχνει σταθερά εδώ και χρόνια στη διαιτησία. Σε όλες τις διοργανώσεις, σε όλες τις έδρες, σε όλες τις συνθήκες, ο Παναθηναϊκός θεωρεί πως οι διαιτητικές αποφάσεις είναι που έχουν δημιουργήσει τα παραπάνω απίθανα, ιστορικά ρεκόρ και σερί νικών των «ερυθρόλευκων». Στο ίδιο διάστημα βέβαια, άλλαζε ρόστερ και προπονητές σαν τα πουκάμισα και προσπαθούσε σταθερά να ντύσει στα πράσινα τους παίκτες που… είχαν μονάχα την διαιτητική εύνοια να επιδείξουν -αυτούς του Ολυμπιακού.

Ακόμη και τα της Παρασκευής να «μεταφράσει» κανείς, αντιλαμβάνεται τη νέα αμηχανία της πράσινης πλευράς. Γιατί από τη μία ο Εργκίν Αταμάν έδινε «συγχαρητήρια στους διαιτητές, θα είναι στον τελικό με αυτή τους την απόδοση» και από την άλλη έβγαζε τους παίκτες του στα μανταλάκια λέγοντας πως «κάποιοι φοβούνται να παίξουν κόντρα στον Ολυμπιακό μετά από τόσες ήττες».

Αντίστοιχα, στην δημόσια τοποθέτησή του μέσω των social media, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αρχικά υποστήριξε πως «αγωνιζόμαστε εναντίον περισσότερων», εννοώντας προφανώς ότι οι παίκτες των «πρασίνων» αντιμετωπίζουν και τους τρεις διαιτητές. Αντίθετα, αισθάνθηκε για ακόμη μια φορά την ανάγκη να στηρίξει τον Εργκίν Αταμάν, βλέποντας τον κόσμο των «πρασίνων» να βράζει στα social media, κάτι που φυσικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει -ούτε η στήριξη, ούτε το… κράξιμο- αν το μοναδικό εμπόδιο του Παναθηναϊκού ήταν η εκάστοτε διαιτητική τριάδα…

Τα σερί νικών στα ντέρμπι «αιωνίων» της τελευταίας πενταετίας:

(1) 23/12/2021, Ευρωλίγκα: Παναθηναϊκός –Ολυμπιακός 65-84
(2) 20/02/2022, Κύπελλο (τελ): Παναθηναϊκός –Ολυμπιακός 73-81
(3) 17/03/2022, Ευρωλίγκα: Ολυμπιακός– Παναθηναϊκός 101-73
(4) 11/04/2022, Πρωτάθλημα (κ.δ.): Παναθηναϊκός –Ολυμπιακός 62-68
(5) 11/06/2022, Πρωτάθλημα (1ος τελ): Ολυμπιακός– Παναθηναϊκός 74-61
(6) 14/06/2022, Πρωτάθλημα (2ος τελ): Παναθηναϊκός –Ολυμπιακός 72-78
(7) 17/06/2022, Πρωτάθλημα (3ος τελ): Ολυμπιακός– Παναθηναϊκός 93-74
(8) 02/10/2022, Σούπερ Καπ (τελ): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 67-52
(9) 05/12/2022, Πρωτάθλημα (κ.δ.): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 68-66
(10) 30/12/2022, Ευρωλίγκα: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-95
(11) 18/02/2023, Κύπελλο (ημιτ): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-65
(12) 19/03/2023, Πρωτάθλημα (κ.δ.): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 74-76
(13) 31/03/2023, Ευρωλίγκα: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-73
(14) 04/06/2023, Πρωτάθλημα (1ος τελ): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 73-70
(–) 08/06/2023, Πρωτάθλημα (2ος τελ): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 67-65
(1) 11/06/2023, Πρωτάθλημα (3ος τελ): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 75-52
(2) 15/06/2023, Πρωτάθλημα (4ος τελ): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 35-63
(3) 30/09/2023, Σούπερ Καπ (τελ): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 75-61
(4) 06/10/2023, Ευρωλίγκα: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-88 (παρ)
(–) 30/10/2023, Πρωτάθλημα (κ.δ.): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 54-66
(–) 22/01/2024, Πρωτάθλημα (κ.δ.): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 85-80
(1) 18/02/2024, Κύπελλο (τελ): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 69-58
(2) 14/03/2024, Ευρωλίγκα: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 71-65
(–) 15/04/2024, Πρωτάθλημα (κ.δ. – τοπ 6): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 77-71
(1) 05/06/2024, Πρωτάθλημα (1ος τελ): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 84-89
(2) 07/06/2024, Πρωτάθλημα (2ος τελ): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 92-86
(–) 10/06/2024, Πρωτάθλημα (3ος τελ): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 83-76
(–) 12/06/2024, Πρωτάθλημα (4ος τελ): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 85-88
(–) 14/06/2024, Πρωτάθλημα (5ος τελ) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 87-82
(1) 29/09/2024, Σούπερ Καπ (τελ): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-85
(–) 27/10/2024, Πρωτάθλημα (κ.δ.): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 71-78
(1) 08/11/2024, Ευρωλίγκα: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 89–94
(–) 20/01/2025, Πρωτάθλημα (κ.δ.): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-72
(–) 16/02/2025, Κύπελλο (τελ) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 79–75
(1) 14/03/2025, Ευρωλίγκα: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 76–74
(2) 25/05/2025, Ευρωλίγκα: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 97-93
(–) 30/05/2025, Πρωτάθλημα (1ος τελ): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 80-68
(1) 01/06/2025, Πρωτάθλημα (2ος τελ): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 91-83
(2) 06/06/2025, Πρωτάθλημα (3ος τελ): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 88-99
(3) 08/06/2025, Πρωτάθλημα (4ος τελ): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 85-71
(4) 12/10/2025, Πρωτάθλημα (κ.δ.): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 90-86
(5) 02/01/2026, Ευρωλίγκα: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87

Τα ντέρμπι «αιωνίων» της πρώτης θητείας Μπαρτζώκα:

2012/13 Πρωτάθλημα (regular season) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 60-64
2012/13 Πρωτάθλημα (regular season) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 72-67
2012/13 Κύπελλο (Τελικός) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 78-81
2012/13 Πρωτάθλημα (τελικοί) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 51-64
2012/13 Πρωτάθλημα (τελικοί) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 63-52
2012/13 Πρωτάθλημα (τελικοί) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 72-76
2013/14 Πρωτάθλημα (regular season) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 55-45
2013/14 Πρωτάθλημα (regular season) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 58-48
2013/14 Κύπελλο (4) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 67-59
2013/14 Ευρωλίγκα (Top16) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 66-62
2013/14 Ευρωλίγκα (Top16) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 68-65
2013/14 Πρωτάθλημα (τελικοί) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 59-56
2013/14 Πρωτάθλημα (τελικοί) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 89-64
2013/14 Πρωτάθλημα (τελικοί) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 64-69
2013/14 Πρωτάθλημα (τελικοί) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 65-67
2013/14 Πρωτάθλημα (τελικοί) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-71
2014/15 Κύπελλο (8) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 77-76

Τα ντέρμπι «αιωνίων» στη Euroleague (από το 1994):

19/04/1994 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 72-77 (Final-4, ημιτ. Τελ Αβίβ)
11/04/1995 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 52-58 (Final-4, ημιτ. Σαραγόσα)
27/03/1997 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 49-69 (playoffs)
01/04/1997 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 65-57 (playoffs)
28/02/2002 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 92-75 (2η φάση ομίλων)
28/03/2002 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 88-78 (2η φάση ομίλων)
01/05/2009 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 82-84 (Final-4, ημιτ. Βερολίνο)
20/02/2014 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 66-62 («16», 7η αγ.)
14/04/2014 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 68-65 («16», 14η αγ.)
18/11/2016 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 77-79 (καν. περ. 8η αγ.)
06/01/2017 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 77-69 (καν. περ. 16η αγ.)
10/11/2017 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 62-70 (καν. περ. 6η αγ.)
02/03/2018 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 85-87 παρ. (καν. περ. 24η αγ.)
09/11/2018 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 93-80 (καν. περ. 6η αγ.)
04/01/2019 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 79-65 (καν. περ. 16η αγ.)
06/12/2019 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 99-93 (καν. περ. 12η αγ.)
03/03/2020 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-78 (καν. περ. 27η αγ.)
09/10/2020 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-78 (καν. περ. 2η αγ.)
05/02/2021 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 77-88 (καν. περ. 24η αγ.)
23/12/2021 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 65-84 (καν. περ. 17η αγ.)
17/03/2022 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 101-73 (καν. περ. 30ή αγ.)
30/12/2022 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-95 (καν. περ. 16η αγ.)
31/03/2023 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-73 (καν. περ. 32η αγ.)
06/10/2023 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-88 (καν. περ. 1η αγ.)
15/03/2024 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 71-65 (καν. περ. 29η αγ.)
08/11/2024 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 89-94 (καν. περ. 8η αγ.)
14/03/2024 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 76-74 (καν. περ. 29η αγ.)
25/05/2025 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 97-93 (Final-4, μικ. τελ. Άμπου Ντάμπι)
02/01/2026 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87 (καν. περ. 19η αγ.)

Headlines:
Τουρισμός
Τουρισμός: Το στοίχημα της επιμήκυνσης της σεζόν και το παράδειγμα της Αθήνας 

Τουρισμός: Το στοίχημα της επιμήκυνσης της σεζόν και το παράδειγμα της Αθήνας 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρώτο ραντεβού: 4 τρόποι να το «απογειώσετε»

Πρώτο ραντεβού: 4 τρόποι να το «απογειώσετε»

Κόσμος
Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

inWellness
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Τσακαλίδης ακύρωσε γκολ του Ολυμπιακού – Έντονες διαμαρτυρίες από τους «ερυθρόλευκους» (vid)

Ο Μουζακίτης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ωραίο σουτ στο 36’, αλλά ο διαιτητής, Τσακαλίδης ακύρωσε το γκολ για φάουλ του Ταρέμι, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των πειραιωτών

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Η αινιγματική ανάρτηση του Τζόουνς που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και οι εξελίξεις των επόμενων ωρών
Euroleague 03.01.26

Η αινιγματική ανάρτηση του Τζόουνς που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και οι εξελίξεις των επόμενων ωρών

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για την γραμμή των ψηλών, η Παρτιζάν προσπαθεί να τον κρατήσει και ο Αμερικανός έκανε μια αινιγματική δημόσια τοποθέτηση...

Σύνταξη
Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)
Euroleague 03.01.26

Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, στάθηκε στο σερί επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, μίλησε για το ΣΕΦ και την αγάπη του κόσμου, ενώ σημείωσε πως φέτος οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κατακτήσουν όλους τους στόχους.

Σύνταξη
Γιαννακόπουλος: «Δική μου επιλογή ο Αταμάν, όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα»
Euroleague 03.01.26

Γιαννακόπουλος: «Δική μου επιλογή ο Αταμάν, όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα»

Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στήριξε την ομάδα και τον Εργκίν Αταμάν, με ένα μεταμεσονύκτιο post στo Instagram.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Αποθέωση στο ΣΕΦ μετά τη νίκη στο ΟΑΚΑ (vid)
Μπάσκετ 03.01.26

Ολυμπιακός: Αποθέωση στο ΣΕΦ μετά τη νίκη στο ΟΑΚΑ (vid)

Ο Ολυμπιακός πέτυχε σημαντική επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ και ο κόσμος των Πειραιωτών βρέθηκε στο ΣΕΦ και αποθέωσε τον Μπαρτζώκα, τους παίκτες του, αλλά και τον Γ. Αγγελόπουλο που τους υποδέχθηκε.

Σύνταξη
Αταμάν: «Μετά από τόσες ήττες κόντρα στον Ολυμπιακό, κάποιοι παίκτες φοβούνται να παίξουν» (vid)
Μπάσκετ 02.01.26

Αταμάν: «Μετά από τόσες ήττες κόντρα στον Ολυμπιακό, κάποιοι παίκτες φοβούνται να παίξουν» (vid)

Ο Εργκιν Αταμάν στάθηκε στην πολύ καλή απόδοση του Βεζένκοφ μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό, ενώ παραδέχθηκε ότι κάποιοι παίκτες του φοβούνται μετά από τόσες σερί ήττες.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: Νίκη στο ΟΑΚΑ με «καυτό» δίδυμο οι «ερυθρόλευκοι»
Μπάσκετ 02.01.26

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: Νίκη στο ΟΑΚΑ με «καυτό» δίδυμο οι «ερυθρόλευκοι»

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει 21 πόντους και να είναι καθοριστικός στο τέλος και τον Σασα Βεζένκοφ να προσθέτει 24, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 87-82 του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ σε ντέρμπι «θρίλερ».

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 02.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη 19η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κίνα-Ρωσία καταδικάζουν την παραβίαση της κυριαρχίας στη Βενεζουέλα – Την απελευθέρωση Μαδούρο ζητά η Μόσχα
Παραβίαση του δικαίου 03.01.26

Κίνα-Ρωσία καταδικάζουν την παραβίαση της κυριαρχίας στη Βενεζουέλα – Την απελευθέρωση Μαδούρο ζητά η Μόσχα

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις από τη Ρωσία και την Κίνα, μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του προέδρου της. Η Μόσχα κάλεσε την Ουάσιγκτον να απελευθερώσει τον Νικολάς Μαδούρο.

Σύνταξη
Σέρρες: Αναγνωρίστηκε η σορός του πυροσβέστη που είχε εξαφανιστεί – Αυτό είναι το σημείο που εντοπίστηκε
Ελλάδα 03.01.26

Σέρρες: Αναγνωρίστηκε η σορός του πυροσβέστη που είχε εξαφανιστεί – Αυτό είναι το σημείο που εντοπίστηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πυροσβέστης ήταν ημίγυμνος με τα ρούχα του σε κοντινή απόσταση, ενώ περίπου ένα χιλιόμετρο από το σημείο που εντοπίστηκε η σορός του, εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του.

Σύνταξη
Νew Year’s (Non) Resolutions: Γιατί οι Πρωτοχρονιάτικες Μη Αποφάσεις είναι η μόδα του 2026
Ψυχολογία 03.01.26

Νew Year’s (Non) Resolutions: Γιατί οι Πρωτοχρονιάτικες Μη Αποφάσεις είναι η μόδα του 2026

Oι αποφάσεις που παίρνουμε στις αρχές κάθε έτους για να γίνουμε καλύτεροι, τα Νew Year's Resolutions είναι ντεμοντέ και αναποτελεσματικά. Η νέα τάση είναι οι Πρωτοχρονιάτικες Μη Αποφάσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Τσακαλίδης ακύρωσε γκολ του Ολυμπιακού – Έντονες διαμαρτυρίες από τους «ερυθρόλευκους» (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Τσακαλίδης ακύρωσε γκολ του Ολυμπιακού – Έντονες διαμαρτυρίες από τους «ερυθρόλευκους» (vid)

Ο Μουζακίτης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ωραίο σουτ στο 36’, αλλά ο διαιτητής, Τσακαλίδης ακύρωσε το γκολ για φάουλ του Ταρέμι, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των πειραιωτών

Σύνταξη
Ο Νόρμαν Ρόκγουελ ήταν «Antifa», λέει η εγγονή του Αμερικανού καλλιτέχνη
Αντιφασισμός 03.01.26

Ο Νόρμαν Ρόκγουελ ήταν «Antifa», λέει η εγγονή του Αμερικανού καλλιτέχνη

Η δημόσια τοποθέτηση της εγγονής του καλλιτέχνη έρχεται μετά τις αναρτήσεις του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας που χρησιμοποίησαν έργα τέχνης του Νόρμαν Ρόκγουελ για να προπαγανδίσουν τις θέσεις τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επέμβαση στη Βενεζουέλα – Ανησυχία και έκτακτα μέτρα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής
Προειδοποιούν για κινδύνους 03.01.26

Επέμβαση στη Βενεζουέλα – Ανησυχία και έκτακτα μέτρα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής

Τι συνέπειες για την περιοχή, από την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, επισημαίνουν ηγέτες των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Καταδικάζουν την παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Δυναμική παρουσία από τους 7.000 οπαδούς των Πειραιωτών στο Παγκρήτιο (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Δυναμική παρουσία από 7.000 οπαδούς του Ολυμπιακού στο Παγκρήτιο (vid+pics)

Βίντεο από το τελικό του Betsson Super Cup, στο Παγκρήτιο Στάδιο ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός και την όμορφη ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει 7.000 οπαδοί της. Δυναμική παρουσία και από τον κόσμο του ΟΦΗ

Σύνταξη
Χανιά: Σοβαρά επεισόδια στον προσωρινό χώρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά – Στο νοσοκομείο 8 αλλοδαποί
Ελλάδα 03.01.26

Χανιά: Σοβαρά επεισόδια στον προσωρινό χώρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά – Στο νοσοκομείο 8 αλλοδαποί

Στον εκθεσιακό χώρο στην Αγυιά οι συνθήκες είναι ασφυκτικές με περισσότερα από 470 άτομα από διαφορετικές εθνικότητες κυρίως άνδρες, να κρατούνται σε ακατάλληλες συνθήκες.

Σύνταξη
Κίνημα Δημοκρατίας για Βενεζουέλα: Οι κρίσεις λύνονται πολιτικά μέσω θεσμών, όχι με μονομερείς ενέργειες
Συνελήφθη ο Μαδούρο 03.01.26

Κίνημα Δημοκρατίας για Βενεζουέλα: Οι κρίσεις λύνονται πολιτικά μέσω θεσμών, όχι με μονομερείς ενέργειες

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας επισήμανε ότι απαιτείται άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς η αμερικανική ενέργεια υπονομεύει το διεθνές δίκαιο.

Σύνταξη
Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1: Επιστροφή στις νίκες για τους «Χωριάτες» και στο -3 από την κορυφή
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Νίκη για την Άστον Βίλα και σε «απόσταση βολής» από την Άρσεναλ (3-1)

Μετά το «βαρύ» 4-1 από τη Άρσεναλ, η Άστον Βίλα επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας της Νότιγχαμ Φόρεστ εντός έδρας με 3-1, για την 20η αγωνιστική της Premier League. Δύο γκολ ο ΜακΓκίν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar
Δυναστεία 03.01.26

«Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar

Η εγγονή του εμβληματικού Τσάρλι Τσάπλιν, Ούνα, υποδύεται τον εκκεντρικό, βίαιο κακό χαρακτήρα στο Avatar: Φωτιά & Στάχτη. Τι νομίζει ότι θα έλεγε ο παππούς της για την επιτυχία του Τζέιμς Κάμερον;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά λόγω φωτιάς σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής – Εξετάζεται ο εμπρησμός
Μεγάλα προβλήματα 03.01.26

Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά λόγω φωτιάς σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής – Εξετάζεται ο εμπρησμός

Ομάδες της εγκληματολογικής ερευνούν το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι επρόκειτο για εμπρησμό. Πάνω από 50.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Super Cup 03.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΟΦΗ για το Betsson Super Cup. Τηλεοπτικά από το MEGA.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας
Στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ 03.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας

«Η κατίσχυση του δικαίου του ισχυρού έναντι του διεθνούς δικαίου αποτελεί εφιαλτικό σενάριο», υπογράμμισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Η ΕΕ μπροστά στην αυταρχική έλξη των ΗΠΑ – Αν δεν ενωθεί, θα περιθωριοποιηθεί
Γιούργκεν Χάμπερμας 03.01.26

Η ΕΕ μπροστά στην αυταρχική έλξη των ΗΠΑ – Αν δεν ενωθεί, θα περιθωριοποιηθεί

Η Ευρώπη, καθυστερημένα, συνειδητοποίησε ότι η παγκόσμια τάξη πραγμάτων άλλαξε. Και τώρα που είναι αντιμέτωπη με την υπερίσχυση της Κίνας και την υποχώρηση των ΗΠΑ, πρέπει να κινηθεί -αν δεν είναι αργά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»
Έκπτωτος 03.01.26

Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»

Ο άλλοτε γόης του Χόλιγουντ, Μίκι Ρουρκ, φαίνεται πως διανύει την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής του, καθώς βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έξωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χαρίτσης: Ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα
Νέα Αριστερά 03.01.26

Χαρίτσης: Ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
«Να σφίξει ο κλοιός»: Διήμερο μπλακ άουτ και κλιμάκωση προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας στους αγρότες
48ωρη κινητοποίηση 03.01.26

«Να σφίξει ο κλοιός»: Διήμερο μπλακ άουτ και κλιμάκωση προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας στους αγρότες

«Ναι» στον διάλογο με «δεσμεύσεις και υπογραφές», δήλωσε το μέλος του συντονιστικού της Νίκαιας Κώστας Μητροδήμος - Η πρόταση που θα καταθέσει το μπλόκο στο Κυριακάτικο συντονιστικό των αγροτών

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο