Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)

Συμπτώσεις στον αθλητισμό υπάρχουν φυσικά -όπως και στη ζωή- αλλά συνήθως αποτελούν την εξαίρεση του κανόνα. Γιατί όταν οι συμπτώσεις μαζεύονται, δημιουργούνται μοτίβα που ανάλογα στο ποια πλευρά βρίσκεσαι -στη θετική ή την αρνητική τους- είναι είτε πολύ εύκολο είτε πολύ δύσκολο να εξηγηθούν. Στην παραπάνω κατηγορία, ανήκει εδώ και πολλά χρόνια και το ελληνικό μπασκετικό ντέρμπι «αιωνίων», το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός.

Μόνο που όταν τα αποτελέσματα είναι μονόπλευρα, η έννοια του ντέρμπι τείνει να χαθεί ή τουλάχιστον χρησιμοποιείται στην… θεωρία της. Κόκκινοι εναντίον πράσινων είναι φυσικά ίσως το μεγαλύτερο ματς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ωστόσο εδώ και πολλά χρόνια το μοτίβο δείχνει… μπίλια στο κόκκινο.

Το credit στον Γιώργο Μπαρτζώκα

Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τον αέρα του Παναθηναϊκού και ο Γιώργος Μπαρτζώκας -που εξακολουθεί να δέχεται την πιο σκληρή πιθανή κριτική για έναν προπονητή που έχει πετύχει τόσα πράγματα με μια ομάδα σε τόσο μεγάλο βάθος χρόνου- έχει βρει το… κουμπί του μεγάλου αντιπάλου. Και το πατάει σταθερά και με απόλυτη συνέπεια: επί των ημερών του 60χρονου τεχνικού, οι «ερυθρόλευκοι» νικούν τους «πράσινους» με κάθε τρόπο, σε κάθε έδρα, σε κάθε διοργάνωση. Μέσω της επίθεσης, μέσω της άμυνας, με πολλούς διαφορετικούς πρωταγωνιστές, σε «κλειστά» ματς, σε ματς 100 πόντων, σε κρίσιμα, σε… αδιάφορα, σε τελικούς, σε ουδέτερα γήπεδα, στο ΣΕΦ και φυσικά στο… αγαπημένο τους εδώ και χρόνια ΟΑΚΑ.

Και φυσικά, όπως πολύς λόγος γίνεται για τις όποιες… εμμονές του πολύπειρου τεχνικού και όσα αυτές πιθανώς να στοιχίζουν κατά καιρούς στην ομάδα του, έτσι και σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να του πιστωθεί αυτό το επίτευγμα της απόλυτης κυριαρχίας επί του μεγάλου αντιπάλου, ασχέτως των ρόστερ, των μπάτζετ και του ποιος βρίσκεται στην άκρη του «πράσινου» πάγκου ανά εποχή.

Τα απίθανα «ερυθρόλευκα» ρεκόρ επί του Παναθηναϊκού

«Μιλώντας» για κυριαρχία, τα νούμερα όχι μόνο δεν λένε ψέμματα στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά αποδεικνύουν περίτρανα του λόγου το αληθές. Με το 87-82 της Παρασκευής (2/1), ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα έφτασε στις 10 σερί νίκες επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα από το 2021 και έπειτα. Παράλληλα, το ιστορικό ρεκόρ των «ερυθρόλευκων» επί του «αιωνίου» στην Ευρώπη, βελτιώθηκε στο εμφατικό 22-7.

Ως προς τον Γιώργο Μπαρτζώκα και αυτός βελτίωσε την προσωπική επίδοσή του κόντρα στον Παναθηναϊκό στο εντυπωσιακό 44-19. Σε 17 αγώνες στην πρώτη θητεία του στο Λιμάνι, ο ρέκορντμαν συμμετοχών στον «ερυθρόλευκο» πάγκο είχε 11 νίκες και 6 ήττες, ενώ στη δεύτερη το ρεκόρ του εκτοξεύθηκε με 33 νίκες και 13 ήττες, ένα απίθανο +20 επί του «αιωνίου» σε 46 αγώνες από τις 12 Ιανουαρίου του 2020, όταν και ανέλαβε για δεύτερη φορά τις τύχες της ομάδας του μεγάλου λιμανιού.

Επί μέρους, η κυριαρχία του Ολυμπιακού επί των «πρασίνων» στη δεύτερη εποχή Μπαρτζώκα, μεταφράζεται στα εξής, επίσης εντυπωσιακά νούμερα:

σε 13 ματς στην Ευρωλίγκα: 12-1, με 10 σερί νίκες

σε 4 ματς στο Κύπελλο Ελλάδας: 3-1

σε 3 ματς στο Σούπερ Καπ: 3-0

σε 26 ματς στο πρωτάθλημα: 15-11

Συνοπτικά, τα νούμερα της «ερυθρόλευκης» κυριαρχίας:

Συνολικό ρεκόρ vs ΠΑΟ στην Ευρωλίγκα: 22-7

Ρεκόρ Μπαρτζώκα vs ΠΑΟ: (63) 44-19

Πρώτη θητεία Μπαρτζώκα: (17) 11-6

Δεύτερη θητεία Μπαρτζώκα: (46) 33-13

Τα ιστορικά σερί νικών του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού

Απίθανα και ιστορικά είναι φυσικά και τα σερί των «ερυθρόλευκων» νικών της τελευταίας πενταετίας, ξεκινώντας από το ανεπανάληπτο 14-0, από τις 23/12/2021 ως και τις 04/06/2023. Στο διάστημα αυτών των 2,5 ετών, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με… 1120-951! Με τις δύο ομάδες να έχουν δηλαδή μέσους όρους πόντων 80 έναντι 67,9, ή αλλιώς μέση διαφορά 12 πόντων.

Το σερί αυτό έσπασε με μια οριακή νίκη του Παναθηναϊκού στους τελικούς του 2023 που έληξαν φυσικά 3-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ακολούθησαν ακόμη τέσσερις νίκες των «ερυθρόλευκων» που έφτασαν το συνολικό επί μέρους ρεκόρ τους στο 18-1, ως τις 06/10/2023.

Βεβαίως ο Ολυμπιακός δεν σταμάτησε εκεί. Το συνολικό ρεκόρ της τελευταίας πενταετίας, από την αρχή αυτών των σερί δηλαδή, ανέρχεται στο 30-11. Το ρεκόρ από τέλος του προηγούμενου 18-1, έχει φτάσει ξανά στο 13-10. Το ρεκόρ μέσα στο 2025 μόνο ήταν 7-3, ενώ το ρεκόρ των τελευταίων αναμετρήσεων είναι και αυτό ήδη στο 5-0.

Η πράσινη «αλήθεια» μέσω της… αμηχανίας

Όπως προαναφέρθηκε, ανάλογα στο ποια πλευρά της ιστορίας βρίσκεσαι, είναι είτε πολύ εύκολο είτε πολύ δύσκολο να εξηγηθεί. Το παραπάνω μοτίβο, για τον Ολυμπιακό εξηγείται πολύ εύκολα. Είναι σταθερά… πιο ομάδα, καλύτερη ομάδα, με ξεκάθαρο πλάνο και με παίκτες και τεχνικό τιμ «μπαρουτοκαπνισμένο» σε αυτούς τους αγώνες. Αντίθετα, για τον Παναθηναϊκό, που από το 2020 και μετά έχει για καλύτερο σερί του το 3-0 της ανατροπής των τελικών του 2024, η… φάση δυσκολεύει. Ωστόσο, η αλήθεια πάντα βρίσκει τον δρόμο της, αφού -όπως και ο Διάβολος- κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Η πλευρά των «πρασίνων» τα ρίχνει σταθερά εδώ και χρόνια στη διαιτησία. Σε όλες τις διοργανώσεις, σε όλες τις έδρες, σε όλες τις συνθήκες, ο Παναθηναϊκός θεωρεί πως οι διαιτητικές αποφάσεις είναι που έχουν δημιουργήσει τα παραπάνω απίθανα, ιστορικά ρεκόρ και σερί νικών των «ερυθρόλευκων». Στο ίδιο διάστημα βέβαια, άλλαζε ρόστερ και προπονητές σαν τα πουκάμισα και προσπαθούσε σταθερά να ντύσει στα πράσινα τους παίκτες που… είχαν μονάχα την διαιτητική εύνοια να επιδείξουν -αυτούς του Ολυμπιακού.

Ακόμη και τα της Παρασκευής να «μεταφράσει» κανείς, αντιλαμβάνεται τη νέα αμηχανία της πράσινης πλευράς. Γιατί από τη μία ο Εργκίν Αταμάν έδινε «συγχαρητήρια στους διαιτητές, θα είναι στον τελικό με αυτή τους την απόδοση» και από την άλλη έβγαζε τους παίκτες του στα μανταλάκια λέγοντας πως «κάποιοι φοβούνται να παίξουν κόντρα στον Ολυμπιακό μετά από τόσες ήττες».

Αντίστοιχα, στην δημόσια τοποθέτησή του μέσω των social media, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αρχικά υποστήριξε πως «αγωνιζόμαστε εναντίον περισσότερων», εννοώντας προφανώς ότι οι παίκτες των «πρασίνων» αντιμετωπίζουν και τους τρεις διαιτητές. Αντίθετα, αισθάνθηκε για ακόμη μια φορά την ανάγκη να στηρίξει τον Εργκίν Αταμάν, βλέποντας τον κόσμο των «πρασίνων» να βράζει στα social media, κάτι που φυσικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει -ούτε η στήριξη, ούτε το… κράξιμο- αν το μοναδικό εμπόδιο του Παναθηναϊκού ήταν η εκάστοτε διαιτητική τριάδα…

Τα σερί νικών στα ντέρμπι «αιωνίων» της τελευταίας πενταετίας:

(1) 23/12/2021, Ευρωλίγκα: Παναθηναϊκός –Ολυμπιακός 65-84

(2) 20/02/2022, Κύπελλο (τελ): Παναθηναϊκός –Ολυμπιακός 73-81

(3) 17/03/2022, Ευρωλίγκα: Ολυμπιακός– Παναθηναϊκός 101-73

(4) 11/04/2022, Πρωτάθλημα (κ.δ.): Παναθηναϊκός –Ολυμπιακός 62-68

(5) 11/06/2022, Πρωτάθλημα (1ος τελ): Ολυμπιακός– Παναθηναϊκός 74-61

(6) 14/06/2022, Πρωτάθλημα (2ος τελ): Παναθηναϊκός –Ολυμπιακός 72-78

(7) 17/06/2022, Πρωτάθλημα (3ος τελ): Ολυμπιακός– Παναθηναϊκός 93-74

(8) 02/10/2022, Σούπερ Καπ (τελ): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 67-52

(9) 05/12/2022, Πρωτάθλημα (κ.δ.): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 68-66

(10) 30/12/2022, Ευρωλίγκα: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-95

(11) 18/02/2023, Κύπελλο (ημιτ): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-65

(12) 19/03/2023, Πρωτάθλημα (κ.δ.): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 74-76

(13) 31/03/2023, Ευρωλίγκα: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-73

(14) 04/06/2023, Πρωτάθλημα (1ος τελ): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 73-70

(–) 08/06/2023, Πρωτάθλημα (2ος τελ): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 67-65

(1) 11/06/2023, Πρωτάθλημα (3ος τελ): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 75-52

(2) 15/06/2023, Πρωτάθλημα (4ος τελ): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 35-63

(3) 30/09/2023, Σούπερ Καπ (τελ): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 75-61

(4) 06/10/2023, Ευρωλίγκα: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-88 (παρ)

(–) 30/10/2023, Πρωτάθλημα (κ.δ.): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 54-66

(–) 22/01/2024, Πρωτάθλημα (κ.δ.): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 85-80

(1) 18/02/2024, Κύπελλο (τελ): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 69-58

(2) 14/03/2024, Ευρωλίγκα: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 71-65

(–) 15/04/2024, Πρωτάθλημα (κ.δ. – τοπ 6): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 77-71

(1) 05/06/2024, Πρωτάθλημα (1ος τελ): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 84-89

(2) 07/06/2024, Πρωτάθλημα (2ος τελ): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 92-86

(–) 10/06/2024, Πρωτάθλημα (3ος τελ): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 83-76

(–) 12/06/2024, Πρωτάθλημα (4ος τελ): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 85-88

(–) 14/06/2024, Πρωτάθλημα (5ος τελ) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 87-82

(1) 29/09/2024, Σούπερ Καπ (τελ): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-85

(–) 27/10/2024, Πρωτάθλημα (κ.δ.): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 71-78

(1) 08/11/2024, Ευρωλίγκα: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 89–94

(–) 20/01/2025, Πρωτάθλημα (κ.δ.): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-72

(–) 16/02/2025, Κύπελλο (τελ) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 79–75

(1) 14/03/2025, Ευρωλίγκα: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 76–74

(2) 25/05/2025, Ευρωλίγκα: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 97-93

(–) 30/05/2025, Πρωτάθλημα (1ος τελ): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 80-68

(1) 01/06/2025, Πρωτάθλημα (2ος τελ): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 91-83

(2) 06/06/2025, Πρωτάθλημα (3ος τελ): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 88-99

(3) 08/06/2025, Πρωτάθλημα (4ος τελ): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 85-71

(4) 12/10/2025, Πρωτάθλημα (κ.δ.): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 90-86

(5) 02/01/2026, Ευρωλίγκα: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87

Τα ντέρμπι «αιωνίων» της πρώτης θητείας Μπαρτζώκα:

2012/13 Πρωτάθλημα (regular season) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 60-64

2012/13 Πρωτάθλημα (regular season) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 72-67

2012/13 Κύπελλο (Τελικός) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 78-81

2012/13 Πρωτάθλημα (τελικοί) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 51-64

2012/13 Πρωτάθλημα (τελικοί) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 63-52

2012/13 Πρωτάθλημα (τελικοί) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 72-76

2013/14 Πρωτάθλημα (regular season) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 55-45

2013/14 Πρωτάθλημα (regular season) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 58-48

2013/14 Κύπελλο (4) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 67-59

2013/14 Ευρωλίγκα (Top16) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 66-62

2013/14 Ευρωλίγκα (Top16) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 68-65

2013/14 Πρωτάθλημα (τελικοί) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 59-56

2013/14 Πρωτάθλημα (τελικοί) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 89-64

2013/14 Πρωτάθλημα (τελικοί) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 64-69

2013/14 Πρωτάθλημα (τελικοί) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 65-67

2013/14 Πρωτάθλημα (τελικοί) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-71

2014/15 Κύπελλο (8) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 77-76

Τα ντέρμπι «αιωνίων» στη Euroleague (από το 1994):

19/04/1994 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 72-77 (Final-4, ημιτ. Τελ Αβίβ)

11/04/1995 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 52-58 (Final-4, ημιτ. Σαραγόσα)

27/03/1997 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 49-69 (playoffs)

01/04/1997 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 65-57 (playoffs)

28/02/2002 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 92-75 (2η φάση ομίλων)

28/03/2002 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 88-78 (2η φάση ομίλων)

01/05/2009 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 82-84 (Final-4, ημιτ. Βερολίνο)

20/02/2014 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 66-62 («16», 7η αγ.)

14/04/2014 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 68-65 («16», 14η αγ.)

18/11/2016 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 77-79 (καν. περ. 8η αγ.)

06/01/2017 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 77-69 (καν. περ. 16η αγ.)

10/11/2017 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 62-70 (καν. περ. 6η αγ.)

02/03/2018 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 85-87 παρ. (καν. περ. 24η αγ.)

09/11/2018 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 93-80 (καν. περ. 6η αγ.)

04/01/2019 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 79-65 (καν. περ. 16η αγ.)

06/12/2019 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 99-93 (καν. περ. 12η αγ.)

03/03/2020 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-78 (καν. περ. 27η αγ.)

09/10/2020 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-78 (καν. περ. 2η αγ.)

05/02/2021 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 77-88 (καν. περ. 24η αγ.)

23/12/2021 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 65-84 (καν. περ. 17η αγ.)

17/03/2022 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 101-73 (καν. περ. 30ή αγ.)

30/12/2022 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-95 (καν. περ. 16η αγ.)

31/03/2023 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-73 (καν. περ. 32η αγ.)

06/10/2023 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-88 (καν. περ. 1η αγ.)

15/03/2024 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 71-65 (καν. περ. 29η αγ.)

08/11/2024 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 89-94 (καν. περ. 8η αγ.)

14/03/2024 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 76-74 (καν. περ. 29η αγ.)

25/05/2025 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 97-93 (Final-4, μικ. τελ. Άμπου Ντάμπι)

02/01/2026 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87 (καν. περ. 19η αγ.)