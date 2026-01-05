«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»
Η «AS» έκανε εκτενή αναφορά στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τονίζει ότι ο Τούρκος τεχνικός χρεώνει το αρνητικό αποτέλεσμα στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.
Μπορεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό να έχει γίνει εδώ και κάμποσες μέρες, όμως στην Ισπανία γίνονται ακόμη αναφορές τόσο για την εμφάνιση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, όσο και για τις δηλώσεις που έκανε ο Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα και προκάλεσαν αντιδράσεις.
Συγκεκριμένα, η ισπανική και έγκυρη «AS», στάθηκε στις δηλώσεις του Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό στο αθηναϊκό ντέρμπι της EuroLeague, τονίζοντας ότι ο Τούρκος τεχνικός επέλεξε να προσωποποιήσει την ευθύνη του αποτελέσματος.
Ο Αταμάν και τα «καρφιά» για τον Χουάντσο
Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, ο Αταμάν έστρεψε δημόσια τα βέλη του κυρίως προς τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, αλλά και τον Ντίνο Μήτογλου, συγκρίνοντας τη δική τους παρουσία με εκείνη του Σάσα Βεζένκοφ.
Η AS υπογραμμίζει ότι ο Βεζένκοβ αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα του αγώνα, κυριαρχώντας στο τέταρτο δεκάλεπτο μαζί με τον Μιλουτίνοφ, σε αντίθεση με τους πάουερ φόργουορντ του Παναθηναϊκού, οι οποίοι δεν κατάφεραν να επηρεάσουν το παιχνίδι.
Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στις αιχμές του Αταμάν προς τη διαιτησία, με ειρωνικά σχόλια για τις αποφάσεις και τη διαχείριση του αγώνα.
