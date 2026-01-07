Γοδόι Κρουζ στον Αντίνο: «Ρίβερ Πλέιτ ή δελτίο στον… τοίχο»

Παρά τις επιμέρους διαφορές στα δημοσιεύματα από την Αργεντινή, η γενική ιδέα στην υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με την πλευρά του ποδοσφαιριστή και η Γοδόι Κρουζ θέλει να τον πουλήσει στη Ρίβερ Πλέιτ. Όμως, ο 23χρονος εξτρέμ προτιμά τη μεταγραφή στην Ευρώπη και όχι να μετακομίσει στο Μονουμεντάλ.

Πάντως, ο Πάμπλο Καλβάρι, ο οποίος ασχολείται με το ρεπορτάζ των «χεϊνέζες», αποκάλυψε μία… σκοτεινή λεπτομέρεια στη σχέση του Αντίνο με τον πρόεδρο της Γοδόι, Χοσέ Μανσούρ. Μία συμπεριφορά από τον Αργεντινό παράγοντα που δεν τον τιμά…

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Καλβάρι στην πλατφόρμα «Χ», ο Μανσούρ απείλησε τον Αντίνο πως είτε θα αποδεχτεί την πρόταση της Ρίβερ Πλέιτ, είτε θα του… κρεμάσει το δελτίο στον τοίχο.

La apurada que se está comiendo el pibe de Godoy Cruz y su familia no tiene nombre. El Pte mendocino le bochó la transferencia a Grecia porque la sociedad Berman – Mansur lo quiere en River.

Ya le avisaron que si no va a River al jugador «lo cuelgan».

Tiene 2 años de contrato en… — Pablo Calvari (@pablocalvari) January 7, 2026

«Ο Σαντίνο Αντίνο και η οικογένεια του έχουν περιέλθει σε απίστευτα δύσκολη θέση από τη Γοδόι Κρουζ. Ο πρόεδρος της ομάδας, Μανσούρ απορρίπτει την πώληση του στην Ελλάδα, επειδή λόγω της συνεργασίας του με τον μάνατζερ Μπέρμαν, τον θέλει στη Ρίβερ Πλέιτ. Ο Αντίνο έχει προειδοποιηθεί ότι αν δεν πάει στη Ρίβερ, θα κρεμαστεί το δελτίο του. Έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο με τη Γοδόι» αναφέρει ο Καλβάρι.

Είναι προφανές πως σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η πίεση στον Αντίνο θα ενταθεί από τη διοίκηση της Γοδόι Κρουζ. Η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αργεντινό εξτρέμ είναι πιο συμφέρουσα, όμως ο Μανσούρ έχει αγαστές σχέσεις με τους παράγοντες της Ρίβερ και προσδοκά σε παράπλευρα οφέλη.

Στον αντίποδα, η μανατζερική φίρμα που εκπροσωπεί τον Αντίνο είναι πολύ ισχυρή στη Λατινική Αμερική και σίγουρα θα προστατεύσει έναν πελάτη της, που θα αποφέρει σημαντικά κέρδη.