Νέα σενάρια από την Αργεντινή: «Αυτή είναι η τελική πρόταση του Παναθηναϊκού για Αντίνο»
Στην Αργεντινή αποκάλυψαν την τελική προσφορά που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός στη Γοδόι Κρουζ, για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο.
Ο Σαντίνο Αντίνο πρωταγωνιστεί στην επικαιρότητα του Παναθηναϊκού τις τελευταίες μέρες, με τον νεαρό εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ να βρίσκεται πολύ κοντά στο να φορέσει τα πράσινα.
Μάλιστα, τελευταίο -χρονικά- ρεπορτάζ στην Αργεντινή αναφέρει πως οι Πράσινοι έκαναν την τελική τους προσφορά και αυτή είναι στα 7 εκατομμύρια ευρώ για το 50% του παίκτη. Ποσό το οποίο αυξήθηκε από τα 4 που ήταν η αρχική πρόταση.
Τι λένε στην Αργεντινή
Oferta de último momento: Panathinaikos ofreció 7 millones de dólares por el 50% de Andino.
Muy cerca de Grecia!!#River caido pic.twitter.com/9nHgBwQvII
— Sebastián Srur (@Sebasrur) January 8, 2026
«Τελευταία προσφορά: Ο Παναθηναϊκός προσέφερε 7 εκατομμύρια δολάρια για το 50% του Αντίνο. Πολύ κοντά στην Ελλάδα!!», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην Αργεντινή, για την τελική προσφορά των Πράσινων.
«Πουλήθηκε στον Παναθηναϊκό από τη Γοδόι Κρουζ ο Σαντίνο Αντίνο»
Τοπικό Μέσο της περιοχής στην οποία εδρεύει η Γοδόι Κρουζ αποκάλυψε χτες (7/1) πως ο σύλλογος από την Αργεντινή πούλησε τον Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό και το… σίριαλ φαίνεται πως τελειώνει.
Αναλυτικά το δημοσίευμα της «El Sol» αναφέρει τα εξής: «Το μέλλον του Σαντίνο Αντίνο θα βρίσκεται τελικά στην Ευρώπη. Το «στολίδι» της Γοδόι Κρουζ θα αγωνιστεί για τον Παναθηναϊκό , έναν ιστορικό σύλλογο στη χώρα, αφού ο Έλληνες υπέβαλαν μια ανώτερη προσφορά από αυτήν που είχε κάνει η Ρίβερ Πλέιτ».
