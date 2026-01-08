Νέα σενάρια από την Αργεντινή: «Αυτή είναι η τελική πρόταση του Παναθηναϊκού για Αντίνο»

Ο Σαντίνο Αντίνο πρωταγωνιστεί στην επικαιρότητα του Παναθηναϊκού τις τελευταίες μέρες, με τον νεαρό εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ να βρίσκεται πολύ κοντά στο να φορέσει τα πράσινα.

Μάλιστα, τελευταίο -χρονικά- ρεπορτάζ στην Αργεντινή αναφέρει πως οι Πράσινοι έκαναν την τελική τους προσφορά και αυτή είναι στα 7 εκατομμύρια ευρώ για το 50% του παίκτη. Ποσό το οποίο αυξήθηκε από τα 4 που ήταν η αρχική πρόταση.

Τι λένε στην Αργεντινή

Oferta de último momento: Panathinaikos ofreció 7 millones de dólares por el 50% de Andino.

Muy cerca de Grecia!!#River caido pic.twitter.com/9nHgBwQvII — Sebastián Srur (@Sebasrur) January 8, 2026

«Τελευταία προσφορά: Ο Παναθηναϊκός προσέφερε 7 εκατομμύρια δολάρια για το 50% του Αντίνο. Πολύ κοντά στην Ελλάδα!!», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην Αργεντινή, για την τελική προσφορά των Πράσινων.

«Πουλήθηκε στον Παναθηναϊκό από τη Γοδόι Κρουζ ο Σαντίνο Αντίνο»

Τοπικό Μέσο της περιοχής στην οποία εδρεύει η Γοδόι Κρουζ αποκάλυψε χτες (7/1) πως ο σύλλογος από την Αργεντινή πούλησε τον Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό και το… σίριαλ φαίνεται πως τελειώνει.

Αναλυτικά το δημοσίευμα της «El Sol» αναφέρει τα εξής: «Το μέλλον του Σαντίνο Αντίνο θα βρίσκεται τελικά στην Ευρώπη. Το «στολίδι» της Γοδόι Κρουζ θα αγωνιστεί για τον Παναθηναϊκό , έναν ιστορικό σύλλογο στη χώρα, αφού ο Έλληνες υπέβαλαν μια ανώτερη προσφορά από αυτήν που είχε κάνει η Ρίβερ Πλέιτ».