Νέα σενάρια από την Αργεντινή για Αντίνο και Παναθηναϊκό

Τελειωμό δεν έχει το… σίριαλ με τον Σαντίνο Αντίνο και τον Παναθηναϊκό! Συνέχεια η υπόθεση πάει από ανατροπή σε ανατροπή και κανείς ακόμη δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Με νέο δημοσίευμα από την Αργεντινή να φέρνει ξανά τον 20χρονο εξτρέμ κοντά στο «τριφύλλι».

Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο Σεμπάστιαν Σρουρ, ο Αντίνο ενημέρωσε τόσο τη διοίκηση της Γοδόι Κρουζ όσο και της Ρίβερ Πλέιτ, ότι έχει επιλέξει να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

«Από όσο καταλαβαίνω, ο Σαντίνο Αντίνο μόλις ενημέρωσε τον Μανσούρ (σ.σ. πρόεδρος Γοδόι Κρουζ) και τον Ντι Κάρλο (σ.σ. πρόεδρος Ρίβερ Πλέιτ) ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Αργεντινός ρεπόρτερ.

Por la info que manejo, Santino Andino le acaba de comunicar a Manzur y a Di Carlo que quiere seguir su carrera en el Panathinaikos.#River — Sebastián Srur (@Sebasrur) January 8, 2026

Κόντρα στην επιθυμία του προέδρου της Γοδόι, Μανσούρ, φαίνεται πως πηγαίνει ο Αντίνο και πλέον μένει να φανεί τι μέλλει γενέσθαι στην υπόθεση.

Την ίδια ώρα, πάντως, η Ρίβερ Πλέιτ φαίνεται πως ετοιμάζει τη δική της… αντεπίθεση. Με νέα -βελτιωμένη- πρόταση σε σχέση με τα 7 εκατομμύρια ευρώ του Παναθηναϊκού, η οποία φτάνει τα 8 εκατομμύρια για το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη!

Llega info importante que voy a ampliar ahora en @picadotv_:

No descartemos que #River compre el 50% por 8 millones. Es algo que me dicen. pic.twitter.com/0zhbxCNtR2 — Sebastián Srur (@Sebasrur) January 9, 2026

Αν όντως οι «μιλιονάριος» καταθέσουν τέτοια πρόταση τότε πιθανότατα η Γοδόι θα τη δεχτεί, παρά την επιθυμία του νεαρού Αργεντινού άσου να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκού. Η οποία είναι δεδομένη και φαίνεται από το like που έκανε στο παρακάτω δημοσίευμα του «El Siete TV», στο οποίο -επικαλούμενοι πηγές από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή- αναφέρεται ότι ο ίδιος θέλει να παίξει στην Ευρώπη και ότι το κάλεσμα από τον Ράφα Μπενίτεθ έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του.