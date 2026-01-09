Νέα σενάρια από την Αργεντινή για Αντίνο και Παναθηναϊκό
Νέα ανατροπή δεδομένων από την Αργεντινή για την υπόθεση Σαντίνο Αντίνο και Παναθηναϊκού – Η πρόταση της Ρίβερ Πλέιτ που ξεπερνά του «τριφυλλιού» και το… like του παίκτη που δείχνει τις προθέσεις του
Τελειωμό δεν έχει το… σίριαλ με τον Σαντίνο Αντίνο και τον Παναθηναϊκό! Συνέχεια η υπόθεση πάει από ανατροπή σε ανατροπή και κανείς ακόμη δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Με νέο δημοσίευμα από την Αργεντινή να φέρνει ξανά τον 20χρονο εξτρέμ κοντά στο «τριφύλλι».
Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο Σεμπάστιαν Σρουρ, ο Αντίνο ενημέρωσε τόσο τη διοίκηση της Γοδόι Κρουζ όσο και της Ρίβερ Πλέιτ, ότι έχει επιλέξει να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.
«Από όσο καταλαβαίνω, ο Σαντίνο Αντίνο μόλις ενημέρωσε τον Μανσούρ (σ.σ. πρόεδρος Γοδόι Κρουζ) και τον Ντι Κάρλο (σ.σ. πρόεδρος Ρίβερ Πλέιτ) ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Αργεντινός ρεπόρτερ.
Por la info que manejo, Santino Andino le acaba de comunicar a Manzur y a Di Carlo que quiere seguir su carrera en el Panathinaikos.#River
— Sebastián Srur (@Sebasrur) January 8, 2026
Κόντρα στην επιθυμία του προέδρου της Γοδόι, Μανσούρ, φαίνεται πως πηγαίνει ο Αντίνο και πλέον μένει να φανεί τι μέλλει γενέσθαι στην υπόθεση.
Την ίδια ώρα, πάντως, η Ρίβερ Πλέιτ φαίνεται πως ετοιμάζει τη δική της… αντεπίθεση. Με νέα -βελτιωμένη- πρόταση σε σχέση με τα 7 εκατομμύρια ευρώ του Παναθηναϊκού, η οποία φτάνει τα 8 εκατομμύρια για το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη!
Llega info importante que voy a ampliar ahora en @picadotv_:
No descartemos que #River compre el 50% por 8 millones. Es algo que me dicen. pic.twitter.com/0zhbxCNtR2
— Sebastián Srur (@Sebasrur) January 9, 2026
Αν όντως οι «μιλιονάριος» καταθέσουν τέτοια πρόταση τότε πιθανότατα η Γοδόι θα τη δεχτεί, παρά την επιθυμία του νεαρού Αργεντινού άσου να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκού. Η οποία είναι δεδομένη και φαίνεται από το like που έκανε στο παρακάτω δημοσίευμα του «El Siete TV», στο οποίο -επικαλούμενοι πηγές από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή- αναφέρεται ότι ο ίδιος θέλει να παίξει στην Ευρώπη και ότι το κάλεσμα από τον Ράφα Μπενίτεθ έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του.
[ATENCIÓN] 💣📱 Santino Andino le acaba de dar “me gusta” a una publicación de El Siete TV de Mendoza, en la que informan —con el aval del entorno del extremo— que tiene ganas de jugar en Europa y que el llamado de Rafa Benítez para pelear por la liga de Grecia fue crucial en su… pic.twitter.com/gK8oQUmh8X
— RENZO PANTICH (@RenzoMPantich) January 9, 2026
