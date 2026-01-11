Νέα δημοσιεύματα για Αντίνο: «Ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να αναλάβει μέρος των φόρων της μεταγραφής»

Το… σίριαλ με τον Σαντίνο Αντίνο καλά κρατεί, με τα Μέσα από την Αργεντινή να αποκαλύπτουν συνέχεια και νέα δεδομένα στην υπόθεση. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προσπάθειά του για την απόκτηση του 20χρονου εξτρέμ, με το «τριφύλλι» να είναι διατεθειμένο να κάνει τα πάντα για να τον ντύσει στα «πράσινα».

Μάλιστα, όπως αναφέρει στην Αργεντινή ο δημοσιογράφος Ναχουέλ Φερέιρα, ο Παναθηναϊκός εκτός από το ποσό που έχει προσφέρει στην Γοδόι Κρουζ, συζητά και το ενδεχόμενο να κάνει και κάτι παραπάνω, προκειμένου να διευκολύνει την πραγματοποίηση της μεταγραφής.

«Στην τελευταία προσφορά του Παναθηναϊκού, ύψους 8 εκατ. δολαρίων (μικτά) για το 70% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνο, η ελληνική ομάδα είναι διατεθειμένη να αναλάβει και μέρος των φόρων της μεταγραφής. Παράλληλα, εξετάζεται και η βελτίωση των όρων, κάτι που εξαρτάται από το αν η Γοδόι Κρους αλλάξει τη στάση της», σημειώνει ο Φερέιρα.

Ο Παναθηναϊκός και τα νέα σενάρια για Αντίνο

A la última oferta de #Panathinaikos 🇬🇷 de 8MD€ BRUTOS por el 70% de la ficha de Santino Andino, el equipo griego está dispuesto a hacerse cargo de una parte de los impuestos de la transferencia, tambien analizan mejorar condiciones, depende de que #GodoyCruz cambie su postura. pic.twitter.com/1Lm0FcKwUR — -Nahuel Ferreira- (@nahuelfutbol) January 11, 2026

Πλέον, μένει να φανεί τι μέλλει γενέσθαι στη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία έχει τραβήξει πολύ είναι η αλήθεια. Όπως και να ‘χει, οι εμπλεκόμενες πλευρές φαίνεται πως βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων, με την πρόθεση του Αντίνο να παραμένει ξεκάθαρη: Να έρθει να αγωνιστεί στην Ευρώπη.