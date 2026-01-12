«Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)

Νέο επεισόδιο στο σίριαλ Σαντίνο Αντίνο! Ο Παναθηναϊκός καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να κάνει δικό του τον 20χρονο άσο της Γοδόι Κρουζ και σύμφωνα με Αργεντινό δημοσιογράφο είναι κοντά στο να τα καταφέρει.

Ο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα συγκεκριμένα, αναφέρει πως οι «πράσινοι» κατέθεσαν νέα βελτιωμένη πρόταση προσφέροντας «τρελά» λεφτά στην ομάδα του Αντίνο. Ο δημοσιογράφος κάνει λόγο για 10,2 εκατ. ευρώ για το 75% του ποδοσφαιριστή αλλά και 3,4 εκατ. ευρώ για το 25% που θα κατέχει η Γοδόι, αν δεν πουληθεί ο ποδοσφαιριστής την επόμενη διετία.

Ο Γκρόβα σημειώνει πως με αυτή την πρόταση ο πρόεδρος της Γοδόι, Χοσέ Μανσούρ, είναι κοντά στο να ενδώσει και να δώσει το ΟΚ για τη μεταγραφή. Εξάλλου και ο ίδιος ο Αντίνο έχει εκφράσει την επιθυμία του να πάρει τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό και μένει να δούμε πια θα είναι η κατάληξη σε αυτή την ιστορία.