«Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)
Ο Αργεντινός ρεπόρτερ υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός δίνει 10,2 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνο και είναι κοντά σε συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του 20χρονου.
Νέο επεισόδιο στο σίριαλ Σαντίνο Αντίνο! Ο Παναθηναϊκός καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να κάνει δικό του τον 20χρονο άσο της Γοδόι Κρουζ και σύμφωνα με Αργεντινό δημοσιογράφο είναι κοντά στο να τα καταφέρει.
Ο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα συγκεκριμένα, αναφέρει πως οι «πράσινοι» κατέθεσαν νέα βελτιωμένη πρόταση προσφέροντας «τρελά» λεφτά στην ομάδα του Αντίνο. Ο δημοσιογράφος κάνει λόγο για 10,2 εκατ. ευρώ για το 75% του ποδοσφαιριστή αλλά και 3,4 εκατ. ευρώ για το 25% που θα κατέχει η Γοδόι, αν δεν πουληθεί ο ποδοσφαιριστής την επόμενη διετία.
Ο Γκρόβα σημειώνει πως με αυτή την πρόταση ο πρόεδρος της Γοδόι, Χοσέ Μανσούρ, είναι κοντά στο να ενδώσει και να δώσει το ΟΚ για τη μεταγραφή. Εξάλλου και ο ίδιος ο Αντίνο έχει εκφράσει την επιθυμία του να πάρει τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό και μένει να δούμε πια θα είναι η κατάληξη σε αυτή την ιστορία.
🚨{EXCLUSIVO} #Panathinaikos SUBIÓ LA OFERTA por Santino Andino.
📌€10.2M por el 75% de los derechos económicos.
📍Además, #GodoyCruz podría recibir €3.4M por el 25% en caso que los 🇬🇷 no vendan al jugador en dos años.
👉🏾La operación está CERCA de cerrarse. pic.twitter.com/DkCFoLPLkB
— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 12, 2026
