Ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό ο Αντίνο, τον προανήγγειλε με ανάρτηση (vid)
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με ανάρτησή της στα social media προαναγγέλλει τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στους πράσινους.
Με βίντεο αφιερωμένο στην Αργεντινή η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προαναγγέλλει ουσιαστικά τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνιο από το «τριφύλλι».
Νωρίτερα σήμερα (Παρασκευή 16/1) έγινε γνωστό πως ο Παναθηναϊκός και η ομάδα του 20χρονου εξτρέμ, η Γοδόι Κρουζ είχαν φτάσει σε οριστική συμφωνία, τελειώνοντας έτσι ένα «σίριαλ» αρκετών ημερών.
Πλέον ο Αντίνο αναμένεται να μπει άμεσα στο αεροπλάνο για την Ελλάδα, ώστε να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό το οποίο θα έχει διάρκεια 3,5 χρόνων, ως το καλοκαίρι του 2029, με αποδοχές που θα ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με όσα διαρρέουν από την Αργεντινή το Τριφύλλι θα πληρώσει 10 εκατομμύρια ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Αντίνο, συν άλλα 3,4 εκατομμύρια ευρώ, αν ο Αντίνο δεν πουληθεί μέσα σε δύο χρόνια. Έτσι το συνολικό κόστος της μεταγραφής του θα φτάσει στα 13,5 εκατομμύρια ευρώ.
Δείτε παρακάτω την ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον Σαντίνο Αντίνο
