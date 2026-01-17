Τσικίνιο: «Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου»

Ο Τσικίνιο μίλησε στο DAZN και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην απόφασή του να αφήσει την Μπενφίκα για τον Ολυμπιακό και την προσεχή αναμέτρηση με τον πρώην συμπαίκτη του Γκριμάλντο, στο Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τσικίνιο:

«Ήμουν πολύ ειλικρινής με τον Ρούι Κόστα και τον προπονητή Ρότζερ Σμιτ και τους είπα ότι κατάλαβα ότι είχαν υπογράψει τον Κοκτσού, ότι έχουν τον Ζοάο Νέβες που αναδεικνύεται και είναι αστέρι, ένα φαινόμενο, δεν τίθεται καν θέμα, έχουν τον Φλορεντίνο, νεότερα παιδιά που αναδεικνύονται και που ίσως θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες.

Είχαμε καταλήξει σε συμφωνία για την ανανέωση, αλλά είπα ότι το καλύτερο θα ήταν να φύγω, ότι ήθελα να συνεχίσω να παίζω. Ο προπονητής είπε όχι, ότι ήθελε να βασίζεται σε μένα, ότι θα ήμουν σημαντικός, αλλά τον Ιανουάριο τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως ήθελα, κατέληξα ελεύθερος, μπορούσα να υπογράψω για όποιον ήθελα και ήρθε η προσφορά του Ολυμπιακού. Ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου. Είμαι πολύ χαρούμενος».

Για την προσεχή αναμέτρηση με τον πρώην συμπαίκτη του Γκριμάλντο στο Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: «Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι φιλίες περνούν σε δεύτερη μοίρα. Αλλά θα ανταλλάξουμε φανέλες και θα κουβεντιάσουμε λίγο μετά».