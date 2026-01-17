Τσικίνιο: «Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου»
Για την απόφασή του να μετακομίσει στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό μίλησε ο Τσικίνιο σε συνέντευξη που παραχώρησε στο DAZN.
- Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)
- «Πολικός Δρόμος του Μεταξιού»: Οι πάγοι της Αρκτικής λιώνουν και η γεωπολιτική σημασία της Γροιλανδίας μεγαλώνει
- Νέες προσφυγές δήμων και κατοίκων στο ΣτΕ για μπόνους δόμησης και πολεοδομίες
- Ελπιδοφόρα σημάδια από τον Μόρνο μετά τις αυξημένες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις
Ο Τσικίνιο μίλησε στο DAZN και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην απόφασή του να αφήσει την Μπενφίκα για τον Ολυμπιακό και την προσεχή αναμέτρηση με τον πρώην συμπαίκτη του Γκριμάλντο, στο Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Αναλυτικά όσα είπε ο Τσικίνιο:
«Ήμουν πολύ ειλικρινής με τον Ρούι Κόστα και τον προπονητή Ρότζερ Σμιτ και τους είπα ότι κατάλαβα ότι είχαν υπογράψει τον Κοκτσού, ότι έχουν τον Ζοάο Νέβες που αναδεικνύεται και είναι αστέρι, ένα φαινόμενο, δεν τίθεται καν θέμα, έχουν τον Φλορεντίνο, νεότερα παιδιά που αναδεικνύονται και που ίσως θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες.
Είχαμε καταλήξει σε συμφωνία για την ανανέωση, αλλά είπα ότι το καλύτερο θα ήταν να φύγω, ότι ήθελα να συνεχίσω να παίζω. Ο προπονητής είπε όχι, ότι ήθελε να βασίζεται σε μένα, ότι θα ήμουν σημαντικός, αλλά τον Ιανουάριο τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως ήθελα, κατέληξα ελεύθερος, μπορούσα να υπογράψω για όποιον ήθελα και ήρθε η προσφορά του Ολυμπιακού. Ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου. Είμαι πολύ χαρούμενος».
Για την προσεχή αναμέτρηση με τον πρώην συμπαίκτη του Γκριμάλντο στο Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: «Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι φιλίες περνούν σε δεύτερη μοίρα. Αλλά θα ανταλλάξουμε φανέλες και θα κουβεντιάσουμε λίγο μετά».
- Τσικίνιο: «Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου»
- Stoiximan GBL: Κόντρα στο Μαρούσι για το απόλυτο ο Ολυμπιακός
- Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (17/1): Δράση με Ελλάδα-Τουρκία στο πόλο και το ποδοσφαιρικό ντέρμπι του Μάντσεστερ
- Τρομερή ατάκα του Γιασικεβίτσιους: «Καλό που χάνει βολές ο Ντε Κολό μήπως και τον πιάσω σε ποσοστό» (vid)
- Κοντά στην αποφυλάκιση ο Ρομπίνιο
- Επιστρέφει στην Ελλάδα για τον Πανιώνιο η Χαντάβα (pic)
- Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά την 22η αγωνιστική (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις