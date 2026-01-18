sports betsson
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
18.01.2026 | 19:08
Ιωάννινα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 75χρονος από το Μιχαλίτσι που είχε εξαφανιστεί
ΑΕΛ Novibet – Άρης 1-0: Νίκη «ανάσα» οι Θεσσαλοί, «βυθίζονται» οι Θεσσαλονικείς (vid)
Ποδόσφαιρο 18 Ιανουαρίου 2026 | 19:07
Η ΑΕΛ Novibet σκόραρε με τον Σαγκάλ στο 3' και με εξαιρετική άμυνα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 απέναντι στον κακό Άρη, για την 17η αγωνιστική.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ΑΕΛ Novibet έβγαλε «νεύρο» και ψυχή, ο Άρης ήταν «αναιμικός» και «άγευστος» κι έτσι η ομάδα του Σάββα Παντελίδη πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα το  απόγευμα της Κυριακής (18/1), επικρατώντας με 1-0 των Θεσσαλονικέων στην ΑΕΛ FC Arena, χάρη σε γκολ του Ανχέλο Σαγκάλ μόλις στο 3ο λεπτό.

Αυτή ήταν μόλις η 2η νίκη για τους Θεσσαλούς στη φετινή Super League (και πρώτη εντός) που έφτασαν τους 13 βαθμούς και αποσπάστηκαν εκ νέου 5 από τον ουραγό Πανσερραϊκό που νίκησε το Σάββατο και ανέβηκε στους 8. Στους 21 παρέμεινε η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ μετά την έκτη του ήττα.

Αδράνεια στην άμυνα του Άρη και 1-0 μετά από έξυπνη «κομπίνα» της ΑΕΛ

Τα δεδομένα του ματς άλλαξαν από πολύ νωρίς καθώς η αμυντική ολιγωρία του Άρη σε εκτέλεση φάουλ και η ταυτόχρονα έξυπνη «κομπίνα» των Μούργου (δημιουργός) και Σαγκάλ (εκτελεστής) απέφεραν το 1-0 για τους βυσσινί μόλις στο 3ο λεπτό. Βεβαίως Σαγκάλ κατάφερε να σουτάρει ανενόχλητος καθώς ο Παναγίδης που ήταν επιφορτισμένος με το μαρκάρισμα του, δεν μπόρεσε να τον μαρκάρει,  δεχόμενος το κράτημα του Τούπτα, όπως φάνηκε από το ριπλέι και όπως διαμαρτυρήθηκαν οι άνθρωποι του Άρη.

«Φλέρταρε» με το 2-0 η ΑΕΛ, οι πρώτες απειλές από τον Άρη

Η εξέλιξη αυτή άλλαξε την εικόνα του ματς με τον Άρη να έχει τη μπάλα στα πόδια του στα επόμενα 17 λεπτά αλλά με την ΑΕΛ να παίζει «πίσω» από αυτήν δεν βρήκε χώρους να δημιουργήσει κάποια μεγάλη φάση. Έτσι η πρώτη μεγάλη φάση μετά το 1-0 ήρθε και πάλι από την ΑΕΛ, όταν στο 20′, όταν μετά από ωραία πάσα από κεφαλιά του Σαγκάλ ο Δεληγιαννίδης προχώρησε στην περιοχή και σούταρε δυνατά  αναγκάζοντας τον Διούδη σε μεγάλη επέμβαση σε κόρνερ.

Η πρώτη φορά που ο Άρης απείλησε επί της ουσίας ήταν δύο καλές στιγμές που είχε στο 25′ και το 28΄ η πρώτη από κόρνερ του Μόντσου και κεφαλιά του Σούντμπεργκ που έφυγε λίγο άουτ και η δεύτερη από ένα δυνατό σουτ του Φαντιγκά από κοντά το οποίο τραυμάτισε τον Αναγνωστόπουλο που έμεινε μερικά λεπτά κάτω.

Γενικότερα ο Άρης έδειξε λίγα πράγματα μεσοεπιθετικά στο α’ μέρος, καθώς πήρε ελάχιστα πράγματα από Μόντσου και Γαλανόπουλο στο κέντρο, αλλά και στην επίθεση από τον Μορόν που δεν τροφοδοτήθηκε ιδιαίτερα.

Αντιθέτως η ΑΕΛ είχε με 2-3 καλές στιγμές μετά το γκολ όπως με ένα σουτ του Πέρες στο 45′ με σουτ του Κουσονού από πλάγια το οποίο απέκρουσε ο Διούδης, ένα ακόμη σουτ του Πέρες στο 45+2′ που κόντραρε σε αμυντικό και στο 45+4′.

Αλλαγές από Χιμένεθ, ακίνδυνος ο Άρης

Με την έναρξη του Β’ μέρους ο Χιμένεθ πέρασε τον Μισεουί για να προσδώσει δημιουργία στην ομάδα του, ενώ 10 λεπτά μετά έριξε στο ματς και τα νέα αποκτήματα, Χόνγκλα και Μπουσαΐντ αντί των Γαλανόπουλου και Ντουντού αντίστοιχα, που δεν έδειξαν πολλά πράγματα. Ούτε όμως τα νέα πρόσωπα άλλαξαν ιδιαίτερα την κακή εικόνα του Άρη, με την επίθεσή του να παραμένει «αναιμική» ακόμη και μετά την είσοδό των Ράτσιτς και Μορουτσάν.

Από την πλευρά του ο Σάββας Παντελίδης που είδε την ομάδα του να κλείνει εξαιρετικά τους χώρους, έκανε την πρώτη κινησή του από τον πάγκο στο 65′, βάζοντας τον Γκαράτε, ενώ στο 74′ απέσυρε τον σκόρερ Σαγκάλ για να βάλει τον Νταβίντ-Όλαφσον.

Τίποτε δεν άλλαξε ως το φινάλε με το πολύτιμο 1-0 να παραμένει για την ΑΕΛ που πήρε μόλις τη 2η νίκη της στο πρωτάθλημα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η εξαιρετική διαχείριση των γηπεδούχων μετά το προβάδισμά τους, το οποίο διαφύλαξαν ως «κόρη οφθαλμού», παίζοντας άψογη άμυνα σε ολόκληρο το υπόλοιπο ματς.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το γρήγορο γκολ της ΑΕΛ της «έδωσε» τη δυνατότητα να παίξει «πίσω» από τη μπάλα και να «εγκλωβίσει» απόλυτα τον Άρη.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η επιθετική γραμμή του Άρη που ήταν ακίνδυνη σχεδόν σε όλο το ματς. Ακόμη και στο πρώτο ημίχρονο που το ποσοστό κατοχή για τους «κίτρινους» έφτασε το 73%(!) οι καλές στιγμές ήταν ελάχιστες. Ουσιαστικά από το 28′ και μετά δεν έκαναν άλλη ουσιαστική τελική!

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Στο γκολ της ΑΕΛ δεν είδε το κράτημα του Τούπτα στον Παναγίδη, το οποίο δεν επέτρεψε στον παίκτη του Άρη να μαρκάρει τον Σαγκάλ που σούταρε ανενόχλητος και σκόραρε.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Κακώς δεν επενέβη ο Βεργέτης από το VAR προκειμένου να δει το καθαρό κράτημα στον Παναγίδη και να καλέσει τον διαιτητή να το τσεκάρει στο βίντεο.

ΣΚΟΡΕΡ:

3′ Σαγκάλ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ: 

ΑΕΛ NOVIBET (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Δεληγιαννίδης (81’ Αποστολάκης), Κοσούνου, Ηλιάδης, Παντελάκης, Φερίγκρα, Σουρλής, Πέρες, Σαγάλ (74’ Όλαφσον), Μούργος (66’ Γκαράτε), Τούπτα (81’ Χατζηστραβός).

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Μόντσου, Γαλανόπουλος (56’ Χόνγκλα), Παναγίδης (46’ Μισεουί), Ντούντου (56’ Μπουσαΐντ), Πέρεθ (66’ Μορουτσάν), Μορόν (66’ Ράτσιτς).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 24/1 – 20:00

Άρης – Λεβαδειακός 25/1 – 16:00

Η ΑΕΛ Novibet σκόραρε με τον Σαγκάλ στο 3' και με εξαιρετική άμυνα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 απέναντι στον κακό Άρη, για την 17η αγωνιστική.

Αγορά εργασίας: Όταν οι εργαζόμενοι «παραιτούνται» από την εύρεση εργασίας
Αγορά εργασίας 18.01.26

Όταν οι εργαζόμενοι «παραιτούνται» από την εύρεση εργασίας - Εξαντλημένοι στην σκέψη… να βρουν μια νέα δουλειά

Η αναζήτηση εργασίας έχει φτάσει σε ένα σημείο καμπής. Μετά από ένα χρόνο περιορισμένων προσλήψεων πολλοί εργαζόμενοι έχουν εγκαταλείψει εντελώς το επίμονο ψάξιμο για μια νέα δουλειά κόντρα στα «θέλω» και τις «ανάγκες» τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ταΰγετος: Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Κατεβάζουν τους πρώτους τραυματίες
Ελλάδα 18.01.26

Ταΰγετος: Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Κατεβάζουν τους πρώτους τραυματίες

Μόλις ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός, οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου στον Ταΰγετο και από εκεί στο νοσοκομείο Σπάρτης

Σύνταξη
Οι ταινίες της Warner Bros. θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τον CEO του Netflix
Culture Live 18.01.26

Οι ταινίες της Warner Bros. θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τον CEO του Netflix

Αν η συμφωνία μεταξύ της Warner Bros. και του Netflix κλείσει, η διανομή των ταινιών στους κινηματογράφους θα συνεχίζει να υφίσταται, υποστηρίζει ο Τεντ Σαράντος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
