Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet – Πέντε αλλαγές από τον Χιμένεθ
Ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξε αρκετά νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του Άρη στο σημερινό (18/1, 17.00) εκτός έδρας παιχνίδι στη Λάρισα, ενώ ο Γένσεν έμεινε εκτός καθώς ανέβασε υψηλό πυρετό.
Διαφοροποιήσεις σε σχέση με το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό έχει η ενδεκάδα του Άρη για τη σημερινή (18/1, 17.00) εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet, για την 17η αγωνιστική της Super League, καθώς ο Χιμένεθ επέλεξε πέντε νέα πρόσωπα.
Συγκεκριμένα, επέστρεψαν στο βασικό σχήμα οι Διούδης, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Γαλανόπουλος και Ντούντου. Ακόμα νέο πρόσωπο στην αποστολή είναι και ο νεοαποκτηθείς Χόνγκλα, ενώ αντίθετα νοκ άουτ τέθηκε ο Γένσεν που ανέβασε πυρετό.
Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Διούδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θα είναι το κεντρικό δίδυμο.
Οι Μόντσου και Γαλανόπουλος θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Ντούντου στην αριστερή και ο Παναγίδης πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Άρης:
Συνοπτικά η 11άδα: Διούδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά – Μόντσου, Γαλανόπουλος – Πέρεθ, Παναγίδης, Ντούντου – Μορόν.
Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Αθανασιάδης, Καράι, Φρίντεκ, Κερκέζ, Μπουσαϊντ, Κάμτσης, Μισεουί, Χόνγκλα, Νινγκ, Ράτσιτς, Δώνης και Μορουτσάν.
ΑΕΛ : Αναγνωστόπουλος, Δεληγιαννίδης, Ουατάρα, Ηλιάδης, Παντελάκης, Φερίγκρα, Σουρλής, Πέρες, Σαγκάλ, Μούργος, Τούπτα.
Στον πάγκο για τους γηπεδούχους οι Μελίσσας, Αποστολάκης, Αντράντα, Δημηνίκος, Χατζηστραβός, Πασάς, Όλαφσον, Βενετικίδης, Γκάρατε, Στάικος.
