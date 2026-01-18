Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet – Πέντε αλλαγές από τον Χιμένεθ

Διαφοροποιήσεις σε σχέση με το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό έχει η ενδεκάδα του Άρη για τη σημερινή (18/1, 17.00) εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet, για την 17η αγωνιστική της Super League, καθώς ο Χιμένεθ επέλεξε πέντε νέα πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, επέστρεψαν στο βασικό σχήμα οι Διούδης, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Γαλανόπουλος και Ντούντου. Ακόμα νέο πρόσωπο στην αποστολή είναι και ο νεοαποκτηθείς Χόνγκλα, ενώ αντίθετα νοκ άουτ τέθηκε ο Γένσεν που ανέβασε πυρετό.

Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Διούδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θα είναι το κεντρικό δίδυμο.

Οι Μόντσου και Γαλανόπουλος θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Ντούντου στην αριστερή και ο Παναγίδης πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Άρης:

Συνοπτικά η 11άδα: Διούδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά – Μόντσου, Γαλανόπουλος – Πέρεθ, Παναγίδης, Ντούντου – Μορόν.

Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Αθανασιάδης, Καράι, Φρίντεκ, Κερκέζ, Μπουσαϊντ, Κάμτσης, Μισεουί, Χόνγκλα, Νινγκ, Ράτσιτς, Δώνης και Μορουτσάν.

ΑΕΛ : Αναγνωστόπουλος, Δεληγιαννίδης, Ουατάρα, Ηλιάδης, Παντελάκης, Φερίγκρα, Σουρλής, Πέρες, Σαγκάλ, Μούργος, Τούπτα.

Στον πάγκο για τους γηπεδούχους οι Μελίσσας, Αποστολάκης, Αντράντα, Δημηνίκος, Χατζηστραβός, Πασάς, Όλαφσον, Βενετικίδης, Γκάρατε, Στάικος.