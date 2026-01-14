Παναθηναϊκός – Άρης: Ο Μπακασέτας κάνει το 1-0 για το «τριφύλλι» (vid)
Στο 16ο λεπτό ο Τάσος Μπακασέτας άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό επί του Άρη με δυνατό σουτ. Δείτε το γκολ
Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 του Άρη, στο ΟΑΚΑ, σε παιχνίδι για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με τον Τάσο Μπακασέτα να είναι εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα ο Καλάμπρια έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Σβιντέρσκι δεν κατάφερε να κάνει επαφή με την μπάλα και αυτή στρώθηκε στον αρχηγό των Πρασίνων, ο οποίος με δυνατό σουτ έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του.
Δείτε το 1-0 του Μπακασέτα επί του Άρη
