Παναθηναϊκός: Η 11άδα των «πράσινων» για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Άρη
Οι παίκτες που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ για την αρχική 11άδα του Παναθηναϊκού η οποία θα αντιμετωπίσει τον Άρη στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
- Συνελήφθη 56χρονος με όπλα και σφαίρες στο Παλαιό Φάληρο
- Ρόδος: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη – 4 συλλήψεις
- Δείγματα πάγου από όλο τον κόσμο μεταφέρονται στην Ανταρκτική καθώς οι παγετώνες λιώνουν
- Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Ο Παναθηναϊκός σε λίγη ώρα (20:30) θα αντιμετωπίσει τον Άρη, στο πλαίσιο της αναμέτρησης των δύο ομάδων για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με την ενδεκάδα των Πράσινων να γίνεται γνωστή.
O Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, με την άμυνα να αποτελείται από τους Καλάμπρια, Τουμπά, Ίνγκασον και Κώτσιρα.
Στον άξονα θα είναι οι Τσιριβέγια, Μπακασέτας, ενώ στα άκρα θα βρίσκονται οι Παντελίδης και Μπόκος. Τέλος, στην κορυφή της επίθεσης θα είναι οι Σφιντέρσκι και Τεττέη.
The Greek Cup XI ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/2aSDsGJoN7
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) January 14, 2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Μπόκος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Παντελίδης, Σβιντέρσκι, Τεττέη.
Στον πάγκο οι: Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρης, Πελίστρι, Νεμπής και Πάντοβιτς.
- Παναθηναϊκός: Η 11άδα των «πράσινων» για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Άρη
- Κόντης: «Αυτή η ημέρα, αυτή η στιγμή, αυτό το παιχνίδι ήταν ένα ορόσημο για εμάς» (vid)
- Καταπληκτική επέμβαση του Τζολάκη (vid)
- Νίκολιτς: «Ίσως είμαστε ακόμη σε κλίμα διακοπών» (vid)
- Ολυμπιακός: Η 12άδα για το παιχνίδι με την Παρτιζάν
- Δεύτερο γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Οζντόεφ (vids)
- ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1: Μεγάλη πρόκριση οι «ασπρόμαυροι» στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson! (vid)
- Προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις