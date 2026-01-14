Παναθηναϊκός: Η 11άδα των «πράσινων» για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Άρη

Ο Παναθηναϊκός σε λίγη ώρα (20:30) θα αντιμετωπίσει τον Άρη, στο πλαίσιο της αναμέτρησης των δύο ομάδων για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με την ενδεκάδα των Πράσινων να γίνεται γνωστή.

O Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, με την άμυνα να αποτελείται από τους Καλάμπρια, Τουμπά, Ίνγκασον και Κώτσιρα.

Στον άξονα θα είναι οι Τσιριβέγια, Μπακασέτας, ενώ στα άκρα θα βρίσκονται οι Παντελίδης και Μπόκος. Τέλος, στην κορυφή της επίθεσης θα είναι οι Σφιντέρσκι και Τεττέη.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Μπόκος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Παντελίδης, Σβιντέρσκι, Τεττέη.

Στον πάγκο οι: Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρης, Πελίστρι, Νεμπής και Πάντοβιτς.