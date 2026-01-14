«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Γκάιγκερ»

O Παναθηναϊκός εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης του Ντένις Γκάιγκερ, της Χόφενχαϊμ, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το «Kicker»

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι οι «πράσινοι» έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τον παίκτη, ωστόσο θα πρέπει ο ίδιος να αποφασίσει για το μέλλον του, καθώς υπάρχουν κι άλλες προτάσεις.

Συγκεκριμένα, για τον παίκτη ενδιαφέρεται και ο Άγιαξ, ενώ επιθυμούν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους και άλλες ομάδες από τη Γερμανία.

Το γερμανικό ρεπορτάζ τονίζει ότι ήδη έχουν υπάρξει συνομιλίες από πλευράς Παναθηναϊκού με τον παίκτη και μένει να φανεί το αν θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και αν θα υπάρξουν περαιτέρω κινήσεις για την απόκτηση του παίκτη.

Ο 27χρονος Γκάιγκερ αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος, ενώ έχει συμμετοχές και με την Κ21 της Εθνικής Γερμανίας.