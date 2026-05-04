04.05.2026 | 17:36
Συρμός του ΗΣΑΠ βγήκε εκτός αποβάθρας – Οι επιβάτες κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό
Οι τρεις Mοίρες: Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει
Stories 04 Μαΐου 2026, 17:17

Οι τρεις Mοίρες: Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει

Το καλό και το κακό για τους θνητούς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φάγατε; Το ανοσοποιητικό σας μόλις δυνάμωσε

Φάγατε; Το ανοσοποιητικό σας μόλις δυνάμωσε

Κάποτε, τα παλιά τα χρόνια, σε ένα κεφαλοχώρι, ζούσε ένας άρχοντας με πολλούς υποτακτικούς και κάθε τόσο έβγαινε με τους ανθρώπους του για κυνήγι στις γύρω περιοχές. Μια φορά, όμως, που είχαν απομακρυνθεί πολύ από το χωριό, τους έπιασε η νύχτα και ξέσπασε μια ξαφνική μπόρα και κρύο πολύ και έψαξαν να βρούνε κάπου να απαγκιάσουν μέχρι να ξημερώσει και να πάρουν πάλι το δρόμο του γυρισμού.

Βρήκαν μια μικρή πέτρινη καλύβα και ο φτωχός βοσκός που έμενε μέσα, τους υποδέχτηκε καλόκαρδα, τους έβαλε να ζεσταθούν κοντά στη φωτιά και τους περιποιήθηκε με ό,τι είχε, μια και η γυναίκα του ήτανε λεχώνα και δεν μπορούσε να σηκωθεί. Όταν απόφαγαν, τους έβαλε να κοιμηθούν δίπλα στη φωτιά.

Ο άρχοντας ήταν πολύ καλομαθημένος και δεν μπορούσε να κοιμηθεί καλά στα σκληρά τα στρώματα και όπως ξαγρυπνούσε εκεί, κατά τα μεσάνυχτα, είδε τρεις γυναίκες, στα κατάλευκα ντυμένες, να στέκουν πανύψηλες και τρομερές πάνω από το νεογέννητο.

Ήταν οι τρεις μοίρες που ήρθαν να μοιράνουν το παιδί. Φοβήθηκε ο άρχοντας και λούφαξε να μη τον δουν. Τότε άκουσε τη μία να λέει με καθαρή φωνή:

— Θα παντρευτεί την κόρη του άρχοντα που είναι εδώ, και πριν λίγο γεννήθηκε και αυτή…

Από το ξάφνιασμα και από την ταραχή του ο άρχοντας που έμαθε πως η αρχοντοπούλα κόρη του θα παντρευόταν έναν φτωχό τσοπάνη, δεν άκουσε τι είπαν οι άλλες δυο.

Μετά από αυτό χάθηκαν οι λευκοντυμένες γυναίκες και ο άρχοντας πετάχτηκε επάνω, ξύπνησε τους υποτακτικούς του, βούτηξε κρυφά το νεογέννητο από την κούνια και έφυγαν άρον άρον μέσα στη νύχτα από την καλύβα του φτωχού τσομπάνη.

Μόλις απομακρύνθηκαν καμπόσο, βρήκαν ένα ξέφωτο και άφησαν εκεί το νεογέννητο να πεθάνει, το έρημο, από το κρύο και γύρισαν στο χωριό.

Μα λίγο αργότερα πέρασε από εκεί ένας φτωχός άνθρωπος με τη γυναίκα του, πολύ καλόκαρδοι και οι δυο τους, και άκουσαν το μωρό που έκλαιγε και το πήραν σπίτι τους, να το μεγαλώσουν μαζί με τα άλλα πέντε παιδιά τους.

Το παιδί μεγάλωσε και έφτασε 15 χρονών, όταν μια μέρα πέρασε από εκείνο τον τόπο ο άρχοντας που είχε βγει πάλι για κυνήγι.

Έπιασε κουβέντα με τα παιδιά να ρωτήσει πού θα βρει καλό μέρος να στήσει καρτέρι. Μα πάνω στην κουβέντα έμαθε πως το παιδί αυτό το βρήκανε σε ένα ξέφωτο και κατάλαβε πως ήταν το παιδί που αυτός είχε αφήσει να πεθάνει από το κρύο και ταράχτηκε που ζούσε ακόμα.

Ρώτησε το παιδί αν ξέρει γράμματα και, αφού δεν ήξερε, ζήτησε μια χάρη από τον πατέρα του, να πάει ο γιος του στη γυναίκα του, την αρχόντισσα, παραγγελία για κάτι που τάχα είχε ξεχάσει, και μέσα στο γράμμα έγραφε «Το παιδί που φέρνει το γράμμα να μην το αφήσεις να ζήσει».

Στο δρόμο, όμως, το παιδί συνάντησε έναν ξενομερίτη που το ρώτησε πού πάει και όταν του είπε το παιδί, ζήτησε να διαβάσει το γράμμα και ταράχτηκε πολύ με αυτά που διάβασε. Λυπήθηκε το καημένο το παιδί και τα έσβησε κρυφά και έγραψε «το παιδί που φέρνει το γράμμα να το στεφανώσεις γρήγορα με την κόρη μας» και το ξανάδωσε στο παιδί.

Ταχιά έφτασε το παιδί στο Κεφαλοχώρι και έδωσε το γράμμα στην αρχόντισσα που, αν και ξαφνιάστηκε, έπρεπε να υποταχτεί στο θέλημα του αντρός της και γρήγορα κάλεσε τον παπά να στεφανώσει αμέσως το παιδί με τη θυγατέρα της.

Μα σαν γύρισε πίσω ο άρχοντας και είδε πως αυτό που άκουσε από τις μοίρες εκείνη τη νυχτιά πριν χρόνια, έγινε τελικά, σκύλιασε και έψαχνε τρόπο να εκδικηθεί.

Σκέφτηκε, λοιπόν, πονηρά να στείλει τον γαμπρό του πια ψηλά στα βουνά, στους βοσκούς του, που έβοσκαν τα κοπάδια του και έγραψε ένα γράμμα με την εξής παραγγελιά: «Το παιδί που θα σας φέρει το γράμμα να το σφάξετε γρήγορα και να το θάψετε να μη το βρουν».

Το έκλεισε καλά το γράμμα και το έδωσε στη γυναίκα του να το δώσει μόλις θα ξημέρωνε στο γαμπρό τους, να το πάει στο βουνό.

Το χάραμα, η μάνα πήγε να ξυπνήσει τον γαμπρό της, μα σαν είδε το ζευγάρι να κοιμάται βαθιά, τους λυπήθηκε και σήκωσε το γιο της. Του έδωσε το γράμμα και τον έστειλε στο θέλημα του πατέρα του.

Οι βοσκοί δεν το ήξεραν το αρχοντόπουλο, δεν το είχαν ματαδεί και σαν διάβασαν το γράμμα, σφάξανε το παιδί, άνοιξαν έναν λάκκο και το παράθαψαν.

Όταν σηκώθηκε το πρωί ο άρχοντας και έμαθε πως αντί για τον γαμπρό του, το παιδί του πήγε το γράμμα, καβάλησε το πιο γρήγορο άλογο και σαν άνεμος έτρεξε να προλάβει το κακό, μα ήταν πολύ αργά πια.

Ο άρχοντας δεν άντεξε τη συμφορά που ο ίδιος ήταν αίτιος που έγινε, έχασε τα λογικά του και χάθηκε για πάντα.

Το παιδί έζησε χρόνια πολλά με τη γυναίκα του και έκαναν και πολλά παιδιά, γιατί έτσι το είχαν γραμμένο οι μοίρες και ό,τι γράφει δεν ξεγράφει.

*Λαϊκό παραμύθι της περιοχής της Βόνιτσας (πηγή: Πολιτιστικό πρόγραμμα Γυμνασίου Βόνιτσας 2012-2013).


Σύμφωνα με τις λαϊκές παραδόσεις, οι Μοίρες, στις οποίες αναφέρεται και ο Αλέξης Δαμιανός στο προ ολίγου δημοσιευθέν άρθρο μας για εκείνον, είναι τρεις αδελφές, γριές και αθάνατες, με δύστροπο χαρακτήρα.


Συνήθως κρατούν ένα μεγάλο βιβλίο, στο οποίο γράφουν το πεπρωμένο του καθενός. Εισέρχονται στο δωμάτιο της λεχώνας τρεις, πέντε ή επτά ημέρες μετά τη γέννηση του μωρού, συνήθως τη νύχτα, για να το «μοιράνουν», δηλαδή για να προδιαγράψουν την πορεία του και να καθορίσουν την τύχη του.


Κατά τον Ησίοδο (Θεογονία), οι τρεις Mοίρες, η Κλωθώ, η Λάχεσις και η Άτροπος, ήταν εκείνες που όριζαν το καλό και το κακό για τους θνητούς.

HSBC: Το «φάντασμα» του στασιμοπληθωρισμού επιστρέφει στην Ευρώπη

Φάγατε; Το ανοσοποιητικό σας μόλις δυνάμωσε

ΗΠΑ: Δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο του «Project Freedom»

«Έι, τράβα μου μια φωτογραφία» – Το Met Gala πριν την εποχή των κοινωνικών δικτύων και της ψηφιακής εικόνας
Νοσταλγία 03.05.26

Αναμνήσεις κι ενσταντανέ από το Met Gala, όπως τα αποτύπωσαν φωτογράφοι, σχεδιαστές και προσωπικότητες που παρευρέθηκαν τη δεκαετία του ’80, του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Έφη Αλεβίζου
Ζογκλέρ των λέξεων 03.05.26

Το νέο αυτοβιογραφικό έργο της Σίρι Χάστβεντ για τη ζωή της με τον Πολ Όστερ αποδεικνύει ότι οι ταλαντούχοι συγγραφείς μπορούν να ζουν και να εργάζονται μαζί σε γόνιμη αρμονία.

Έφη Αλεβίζου
Stories 02.05.26

Η δυσπιστία απέναντι στη διαβόητη κόμισσα Μπάτορι είχε περισσότερο να κάνει με τα σχέδια των άλλων ευγενών για την περιουσία της παρά με πραγματικούς φόβους ότι βασάνιζε κορίτσια.

Λέξεις στον χρόνο 02.05.26

«Αποδεκατίζω»: η λέξη που έγινε αγαπημένη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν κουβαλά μια πολύ πιο κυριολεκτική και αιματηρή ιστορία από τη σημερινή σημασία της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η πρώτη γυναίκα 01.05.26

Θεωρούνται έως και σήμερα το κορυφαίο δίδυμο πολεμικών φωτορεπόρτερ. Και τώρα, η ιστορία των Γκέρντα Τάρο και Ρόμπερτ Κάπα έρχεται στη μεγάλη οθόνη με το Becoming Capa

Φροίξος Φυντανίδης
Αρχικά ονομάτων 01.05.26

Ένας συγκρατούμενος δήλωσε ότι ανακάλυψε το σημείωμα αφού ο Έπσταϊν βρέθηκε τραυματισμένος στο κελί του, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. Τώρα φυλάσσεται κλειδωμένο σε δικαστικό μέγαρο.

Έφη Αλεβίζου
Λείπω, εγκαταλείπω 30.04.26

Ο φωτογράφος Abdulhamid Kircher μας παρουσιάζει τη ζωή της Sierra Kiss, η οποία παλεύει να επιβιώσει στο Λος Άντζελες ως ανύπαντρη μητέρα, δίνοντας μάχη και με τους δικούς της δαίμονες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φερούτσο Λαμποργκίνι 30.04.26

Ο πρωτότοκος γιος οικογένειας αγροτών είχε από μικρός πάθος με τους κινητήρες. Από μηχανικός του στρατού έγινε βιομήχανος τρακτέρ. Πείσμωσε όταν ο Φεράρι τον υποτίμησε και έφτιαξε αυτοκίνητα που αγγίζουν την τελειότητα.

Φυσικό φως 29.04.26

Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επιχειρηματίες-θαύματα 29.04.26

Για τον 15χρονο Νικ Ντομπροσίνσκι, η πραγματική γνώση ξεκινά αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της τελευταίας ώρας στο σχολείο και η Τεχνητή Νοημοσύνη φταίει για αυτό. Δεν είναι ο μόνος

Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ με τους «ακροδεξιούς ψάλτες» του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες
«Το πιο σύντομο ανέκδοτο οι συστάσεις περί τοξικότητας από μια κυβέρνηση που έχει αναγνωρίσει ότι έχει βραχίονα προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων στο διαδίκτυο», λέει το ΠΑΣΟΚ

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: «Η Ελλάδα οφείλει να παύσει κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ»
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Αθήνα, η Ειδική Απεσταλμένη του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη Φραντσέσκα Αλμπανέζε μίλησε για τις ευθύνες της Ελλάδας, τη συνενοχή των κρατών και τις κυρώσεις εναντίον της.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Άλλα Αθλήματα 04.05.26

Η Εθνική πόλο Γυναικών με επιμέρους 6-2 στο τέταρτο οκτάλεπτο, νίκησε 14-9 την Ουγγαρία για τη Β' προκριματική φάση και σε πολύ μεγάλο ποσοστό εξασφάλισε την πρόκρισή της στα τελικά του World Cup.

On Field 04.05.26

Ο Ολυμπιακός καλείται να «σφραγίσει» αύριο την πρόκριση στο final 4 της Αθήνας, «σκουπίζοντας» την Μονακό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

Η Ημέρα της Μητέρας είναι η ιδανική ευκαιρία να εκφράσουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας με ένα δώρο. Φέτος, η σειρά Dyson Red Velvet έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια του ξεχωριστού δώρου, προσφέροντας μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών

Ποδόσφαιρο 04.05.26

LIVE: Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Στον Ατλαντικό 04.05.26

Οι ολλανδικές αρχές θα προσπαθήσουν να επαναπατρίσουν δύο ασθενείς που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο αντιμετωπίζει ύποπτο ξέσπασμα χανταϊού - Ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως ο κίνδυνος από τον χανταϊό για τον πληθυσμό είναι χαμηλός

Επικαιρότητα 04.05.26

«Γιατί; Τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν; Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως», διαμηνύει η Κουμουνδούρου

Game on 04.05.26

Μετά από δεκαπέντε χρόνια απουσίας, ο διασημότερος πράκτορας του κόσμου επιστρέφει στον ψηφιακό κόσμο με το 007 First Light, μια παραγωγή που υπόσχεται να ικανοποιήσει κάθε φανατικό του Τζέιμς Μποντ

Λουκάς Καρνής
Δεν εξαρτάται από μένα 04.05.26

Η Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται στη Ρώμη για συνομιλίες στις οποίες περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον πάπα Λέοντα

Αποτροπιασμός 04.05.26

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 στο Μπίνινγκεν, κοντά στη Βασιλεία, μετά από σφοδρή αντιπαράθεση του ζευγαριού.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

