Είναι Θρύλος: Τα 19 ευρωπαϊκά και 343 τρόπαια στα ομαδικά σπορ έφτασε ο Ολυμπιακός
Euroleague 25 Μαΐου 2026

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την 4η Euroleague της ιστορίας του, έφτασε τα 19 ευρωπαϊκά ως σύλλογος σε ομαδικά σπορ και συνολικά τους 343 τίτλους.

Άκης Στρατόπουλος
Το Λιμάνι καίγεται! Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «T-Center» σε έναν από τους πιο δραματικούς τελικούς στην ιστορία του μπάσκετ και στέφθηκε για 4η φορά στην ιστορία του πρωταθλητής Ευρώπης. Με αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο του τμήματος μπάσκετ, ο σύλλογος συνολικά έφτασε το ασύλληπτο νούμερο των 19 ευρωπαϊκών τροπαίων στα βασικά ομαδικά σπορ και συνολικά τους 343 τίτλους σε αυτά.

Συνολικά λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει πια 19 ευρωπαϊκά τρόπαια και 44 τελικούς σε ομαδικά σπορ. Όσον αφορά ειδικότερα στους διεθνείς τίτλους, υπάρχουν άλλοι 4, φτάνοντας το σύνολο στο 23. Υπάρχει το ευρωπαϊκό (Cela Cup) στην ελληνορωμαϊκή πάλη το 2006, σε ατομικό σπορ μεν αλλά σε διοργάνωση που έγινε για συλλόγους. Το ίδιο ισχύει και για το ευρωπαϊκό (Europe Trophy) στο πινγκ-πονγκ το 2023. Υπάρχουν επίσης δύο ακόμη διεθνείς τίτλοι, το βαλκανικό Κύπελλο στο ποδόσφαιρο το 1963 και το διηπειρωτικό στο μπάσκετ το 2013.

Συνοψίζοντας: 19 ευρωπαϊκοί τίτλοι σε ομαδικά σπορ, 44 ευρωπαϊκοί τελικοί σε ομαδικά σπορ, 21 ευρωπαϊκοί τίτλοι ως σύλλογος και 23 διεθνή τρόπαια συνολικά.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κατακτήσει τίτλους σε 7 διαφορετικά τμήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο ανδρών-γυναικών, βόλεϊ ανδρών-γυναικών, πάλη) και αυτό τους φέρνει στην 3η θέση της ιστορικής λίστας. Μονάχα δύο ρωσικοί σύλλογοι, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 9 σπορ και η Ντινάμο Μόσχας με 8, έχουν τίτλους σε περισσότερα.

Επιπλέον, μαζί με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, είναι οι μόνοι σύλλογοι στην Ευρώπη, οι οποίοι έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο στα 4 μεγάλα ομαδικά σπορ (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο) σε επίπεδο ανδρών.

Τέλος, είναι και ο σύλλογος με τους περισσότερους τίτλους στην Ευρώπη στα 5 βασικά ομαδικά σπορ (343).

Αναλυτικά, οι 343 «ερυθρόλευκοι» τίτλοι στα ομαδικά αθλήματα:

Ποδόσφαιρο 84 (Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 5)

Πόλο Ανδρών 74 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 27, Super Cup: 5)

Βόλεϊ Ανδρών 66 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 18, League Cup: 8, Super Cup: 5)

Μπάσκετ Ανδρών 36 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 4, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12 Super Cup Ελλάδας: 4)

Πόλο Γυναικών 32 (Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 7, Super Cup: 3)

Βόλεϊ Γυναικών 22 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Σούπερ Καπ: 1)

Μπάσκετ Γυναικών 16 (Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)

Χάντμπολ Ανδρών 13 (Πρωταθλήματα: 5, Κύπελλα: 4, Super Cup: 4)

Ακολουθούν οι 44 τελικοί και τα 19 ευρωπαϊκά του Ολυμπιακού σε ομαδικά σπορ:

* με bold οι νικηφόροι τελικοί

  • Ποδόσφαιρο Ανδρών (1/1)

Europa Conference League: 2023-24

2023-24 Ολυμπιακός – Φιορεντίνα 1-0

  • Μπάσκετ Ανδρών (4/10)

Κύπελλο Πρωταθλητριών / Euroleague: 1993-94, 1994-95, 1996-97, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2016-17, 2022-23, 2025-26

1993-94 Μπανταλόνα – Ολυμπιακός 59-57

1994-95 Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 73-61

1996-97 Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 73-58

2009-10 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 86-68

2011-12 Ολυμπιακός – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 62-61

2012-13 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 100-88

2014-15 Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 78-59

2016-17 Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 80-64

2022-23 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 78-79

2025-26 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85

  • Βόλεϊ Αντρών (3/8)

Κύπελλο Πρωταθλητριών / Champions League: 1991-92, 2001-02

Κύπελλο Κυπελλούχων / Top Team’s Cup: 1995-96, 1996-97, 1997-98, 2004-05

Challenge Cup: 2017-18, 2022-23

1991-92 Ραβένα – Ολυμπιακός 3-0

1995-96 Ολυμπιακός – Μπάγερ Βούπερταλ 3-2

1996-97 Κούνεο – Ολυμπιακός 3-0

1997-98 Κούνεο – Ολυμπιακός 3-0

2001-02 Ματσεράτα – Ολυμπιακός 3-1

2004-05 Ολυμπιακός – Ορτέκ Νεσελάντε 3-0

2017-18 Ραβένα – Ολυμπιακός 3-1, Ολυμπιακός – Ραβένα 1-3

2022-23 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 0-3, Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-0

  • Βόλεϊ Γυναικών (1/2)

Challenge Cup: 2016-17, 2017-18

2016-17 Ολυμπιακός – Μπούρσα 3-2, Μπούρσα – Ολυμπιακός 3-0

2017-18 Ολυμπιακός – Μπούρσα 2-3, Μπούρσα – Ολυμπιακός 1-3

  • Πόλο Ανδρών (3/9)

Κύπελλο Κυπελλούχων: 1997-98, 1998-99

Champions League: 2000-01, 2001-02, 2015-16, 2017-18, 2018-19

Super Cup: 2002, 2018

1997-98 Ολυμπιακός – Φερεντσβάρος 7-6, Φερεντσβάρος – Ολυμπιακός 8-6

1998-99 Μλάντοστ Ζάγκρεμπ – Ολυμπιακός 13-4, Ολυμπιακός – Μλάντοστ Ζάγκρεμπ 10-6

2000-01 Γιουγκ Ντουμπρόβνικ – Ολυμπιακός 8-7

2001-02 Ολυμπιακός – Χόνβεντ 9-7

2002 Βάσας – Ολυμπιακός 5-6

2015-16 Γιουγκ Ντουμπρόβνικ – Ολυμπιακός 6-4

2017-18 Ολυμπιακός – Προ Ρέκο 9-7

2018 Ολυμπιακός – Φερεντσβάρος 9-11

2018-19 Ολυμπιακός – Φερεντσβάρος 13-14

  • Πόλο Γυναικών (7/13)

LEN Trophy: 2007-08, 2013-14, 2017-18

Champions League: 2014-15, 2016-17, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2023-24

Super Cup: 2014, 2015, 2021, 2022

2007-08 Ρόμα – Ολυμπιακός 10-9

2013-14 Ολυμπιακός – Φιρέντσε 10-9

2014 Σαμπαντέλ – Ολυμπιακός 9-8

2014-15 Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ 10-9

2015 Ολυμπιακός – Πάντοβα 10-6

2016-17 Κίνεφ Κίρισι – Ολυμπιακός 7-6

2017-18 Ολυμπιακός – Ντουναϊσβάρος 11-13

2018-19 Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ 11-13

2020-21 Ολυμπιακός – Ντουναϊσβάρος 7-6

2021 Ολυμπιακός – Κίνεφ Κίρισι 10-6

2021-22 Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ 11-7

2022 Ολυμπιακός – Εθνικός 11-4

2023-24 Σαμπαντέλ – Ολυμπιακός 16-10

  • Χάντμπολ Αντρών (0/1)

EHF European Cup: 2023-24

2023-24 Βαλούρ – Ολυμπιακός 30-26, Ολυμπιακός – Βαλούρ 31-27 (4-5 πεν.)

Αντετοκούνμπο: «Εκπληκτική η ατμόσφαιρα – Η Euroleague πρέπει να κάνει το Final Four κάθε χρόνο στην Αθήνα!»
Euroleague 25.05.26

Αντετοκούνμπο: «Εκπληκτική η ατμόσφαιρα – Η Euroleague πρέπει να κάνει το Final Four κάθε χρόνο στην Αθήνα!»

O Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα που υπήρχε στο ΟΑΚΑ, ζητώντας από τη Euroleague να πραγματοποιεί κάθε χρόνο το Final Four στην Αθήνα.

Σύνταξη
«Βγάζοντας το καπέλο» στον Άλεκ Πίτερς
On Field 25.05.26

«Βγάζοντας το καπέλο» στον Άλεκ Πίτερς

Ο Αμερικανός φόργουορντ βγήκε μπροστά και στα δύο μεγάλα παιχνίδια της διοργάνωσης και οι επιδόσεις του ήταν μυθικές. Επιχείρησε δεκατρία σουτ κι ευστόχησε στα 12!

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εσύ, μόνο εσύ!
On Field 25.05.26

Εσύ, μόνο εσύ!

Όχι μόνο γιατί είσαι μέγας Ολυμπιακάρα, αλλά γιατί είσαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Και τώρα που ξεκίνησες…

Γιώργος Νοικοκύρης
Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»
Euroleague 25.05.26

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»

Όσα δήλωσαν οι διοικητικοί ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, μετά την κατάκτηση της Euroleague, την οποία αφιέρωσαν στη μνήμη του πατέρα τους.

Οι διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές σε κίνδυνο – Αιτία, γεωπολιτικές εντάσεις και ελλείψεις χρηματοδότησης
Έκθεση SIPRI 25.05.26

Οι διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές σε κίνδυνο – Αιτία, γεωπολιτικές εντάσεις και ελλείψεις χρηματοδότησης

Οι ολοένα πιο οξυμένες γεωπολιτικές εντάσεις και η συνεχιζόμενη κρίση της χρηματοδότησης θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη (SIPRI).

Euroleague: Υπόκλιση στο λαό του Θρύλου από την Marca και την AS – Η «ηρωική» Ρεάλ και ο «θρίαμβος» του Ολυμπιακού
Euroleague 25.05.26

Υπόκλιση στο λαό του Θρύλου από την Marca και την AS - Η «ηρωική» Ρεάλ και ο «θρίαμβος» του Ολυμπιακού

Ερυθρόλευκο χρώμα έχουν τα πρωτοσέλιδα των δύο κορυφαίων ισπανικών αθλητικών εφημερίδων, της Marca και την AS. Περιγράφωντας την «Οδύσσεια» της Ρεάλ Μαδρίτης να φτάσει στην «Ιθάκη» της κατάκτησης του τροπαίου (Euroleague) κάνουν μια βαθιά υπόκλιση στον κόσμο του Ολυμπιακού που «πλημμύρισε» το ΟΑΚΑ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Πώς σχολιάζει το γεγονός
Ελλάδα 25.05.26

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Πώς σχολιάζει το γεγονός

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, είτε ήταν Αμερικανοί, Έλληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας».

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»
Euroleague 25.05.26

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»

Όσα δήλωσαν οι διοικητικοί ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, μετά την κατάκτηση της Euroleague, την οποία αφιέρωσαν στη μνήμη του πατέρα τους.

