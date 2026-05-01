Αυτόπτης μάρτυρας

Εγώ τους είδα —λέει— τους δυο διαρρήκτες πίσω απ’ τις γρίλιες

να παραβιάζουν την απέναντι πόρτα· — δε φώναξα διόλου·

είχε φεγγάρι· φαινόνταν καθαρά τ’ αντικλείδια τους

και τα στολίδια του γύψου στον τοίχο. Περίμενα πρώτα

να φωνάξουνε οι άλλοι από δίπλα. Κανένας δε φώναξε.

Έφυγα απ’ το παράθυρο, κάθησα στην καρέκλα, ακούμπησα

το μέτωπό μου στο μάρμαρο του τραπεζιού και θαρρώ

αποκοιμήθηκα, πλάι στο φτωχό μελανωμένο χέρι

του παιδιού που δεν προβιβάστηκε. Μέσα στον ύπνο μου

μ’ έπιασε πονοκέφαλος απ’ το φεγγάρι. Τα χαράματα

μού χτύπησαν την πόρτα. Ήταν οι δυο διαρρήκτες

κρατώντας δυο ωραίες ανθοδέσμες. Μπήκα στην κουζίνα

να βάλω τα λουλούδια στο νερό. Γυρίζοντας πίσω,

μ’ ένα βάζο στο κάθε μου χέρι, δεν τους βρήκα.

Γραφή τυφλού, 1972

Πραγματικά χέρια

Αυτός που χάθηκε ανεξήγητα ένα απόγευμα (ίσως και να τον πήραν)

είχε αφήσει στο τραπέζι της κουζίνας

τα μάλλινα γάντια του σα δυο κομμένα χέρια

αναίμακτα, αδιαμαρτύρητα, γαλήνια, ή μάλλον

σαν τα ίδια του τα χέρια, λίγο πρησμένα, γεμισμένα

με το χλιαρόν αέρα μιας πανάρχαιης υπομονής. Εκεί,

ανάμεσα στα χαλαρά, μάλλινα δάχτυλα,

βάζουμε πότε πότε μια φέτα ψωμί, ένα λουλούδι

ή το ποτήρι του κρασιού μας, ξέροντας καθησυχαστικά

ότι στα γάντια τουλάχιστον δεν μπαίνουν χειροπέδες.

Κάλαμος, 15.Χ.72

Ποιήματα ΙΑ’, Κέδρος, Αθήνα, 1993





Ο μέγας ποιητής Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε στη Μονεμβασιά την Πρωτομαγιά του 1909.





Εξέδωσε την πρώτη ποιητική συλλογή του («Τρακτέρ») το 1934 (εκδόσεις Γκοβόστη).





Μεταξύ πολλών άλλων συλλογών του, το 1935 κυκλοφόρησαν οι «Πυραμίδες», το 1936 ο περίφημος «Επιτάφιος», το 1937 «Το τραγούδι της αδελφής μου», το 1938 η «Εαρινή συμφωνία», το 1954 η «Αγρύπνια», το 1956 «Η σονάτα του σεληνόφωτος» (Α’ Κρατικό Βραβείο Ποίησης, εξ ημισείας με τον Άρη Δικταίο), το 1966 η «Ρωμιοσύνη», το 1972 οι συλλογές «Πέτρες, επαναλήψεις, κιγκλίδωμα», «Η Ελένη», «Χειρονομίες» και «Τέταρτη διάσταση», το 1974 ο «Ύμνος και θρήνος για την Κύπρο», το 1979 η «Γραφή τυφλού».





Ο Ρίτσος καταπιάστηκε, επίσης, με το πεζογράφημα, τη θεατρική γραφή, το δοκίμιο και τη μετάφραση.





Ο Γιάννης Ρίτσος απεβίωσε στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου 1990.





Όλες οι φωτογραφίες του παρόντος άρθρου προέρχονται από το «Μουσείο Γιάννη Ρίτσου» (ritsosmuseum.gr).