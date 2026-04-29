Γρηγόρης Γιάνναρος: Πολιτική σκέψη χωρίς δογματισμούς και βεβαιότητες από το παρελθόν
Stories 29 Απριλίου 2026, 16:34

Η αριστερή πολιτική δεν ταυτίζεται με την άκριτη αποδοχή «κεκτημένων»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Όσοι στρατευτήκαμε στην ανανεωτική αριστερά της μεταπολίτευσης, με τις ιδέες του ΚΚΕ Εσωτερικού και του Ρήγα Φεραίου, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε περήφανοι για την παράδοσή μας. Όχι γιατί είχαμε δίκιο σε όλα, αλλά γιατί συμβάλαμε στη διαμόρφωση μιας αριστεράς που θέλει να σκέπτεται πολιτικά χωρίς δογματισμούς και βεβαιότητες από το παρελθόν. Μιας αριστεράς, πάνω απ’ όλα, με αρχές.

Αυτή η παράδοση αντιμαχόταν τόσο τον σταλινισμό όσο και τον λαϊκισμό. Για μας σοσιαλισμός και δημοκρατία ήταν έννοιες αδιάσπαστα συνδεδεμένες. Μάθαμε ότι τις δικτατορίες πρέπει να τις πολεμάμε, άσχετα αν είναι μαύρες ή κόκκινες. Είδαμε την πορεία της Ελλάδας προς την πρόοδο άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σύγκλιση της χώρας προς την Ευρώπη. Υποστηρίξαμε έναν πολιτικό λόγο που είναι αντίθετος με την ιδέα ότι, αν ο αντίπαλος λέει Α, εμείς πρέπει να πούμε Ω. Καταλάβαμε από νωρίς ότι η αριστερή πολιτική δεν ταυτίζεται με την άκριτη αποδοχή «κεκτημένων».

Η πολιτική μας κληρονομιά έδινε την αίσθηση ότι είχαμε διαμορφώσει μια ξεχωριστή φυσιογνωμία, μια στάση απέναντι στα πράγματα που ξεπερνούσε την εκάστοτε συγκυρία και παρέπεμπε σε μια κοινή πολιτική κουλτούρα.

Για όσους γνώρισαν την εμπειρία της ανανεωτικής αριστεράς, τα παραπάνω μπορεί να μοιάζουν αυτονόητα. Αλλά δεν είναι. Καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές (σ.σ. της 9ης Απριλίου 2000), κάποιοι μας προτρέπουν να ψηφίσουμε Συνασπισμό στο όνομα της κοινής ανανεωτικής μας κουλτούρας. Μιας κουλτούρας, ωστόσο, απόλυτα αυτονομημένης και μάλιστα σε ευθεία αντίθεση με την πολιτική σκέψη και παράδοση που τη γέννησαν. Μας καλούν, θα έλεγε κανείς, να αποφασίσουμε την ψήφο μας στο όνομα κάποιου «αριστερού lifestyle».

Τα τελευταία χρόνια η πολιτική της ηγεσίας του Συνασπισμού ελάχιστη σχέση είχε με την πολιτική παράδοση της ανανεωτικής αριστεράς. Δεν υπήρξε «κεκτημένο» που να μην το υπερασπιστεί, προσπάθεια μεταρρύθμισης που να μην την καταγγείλει. Η θέση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, για την επετηρίδα των εκπαιδευτικών, η εναντίωση σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης, το μαρτυρούν. Ακόμα και η πορεία προς την ΟΝΕ, με την οποία υποτίθεται ότι συμφωνούσε ο Συνασπισμός, συνάντησε την κριτική του σε κάθε βήμα, και μάλιστα σε μια κατεύθυνση που ακύρωνε τη σύγκλιση με την Ευρώπη.

Το μέτωπο στον σταλινισμό βαθμιαία υποχώρησε. Δεν είναι μόνο οι εκκλήσεις για κοινό μέτωπο των δυνάμεων της «αριστεράς». Δέκα χρόνια μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού, οι δύο ευρωβουλευτές του κόμματος συμμετέχουν ακόμα στην ίδια ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου με όλα τα σταλινικά κατάλοιπα. Και ενώ περίσσευαν οι καταγγελίες ενάντια στις πολιτικές του Μπλερ και του Σρέντερ, ο ΣΥΝ ήταν ευτυχής να συνεργάζεται με κάθε κομματικό υπόλειμμα των δικτατορικών καθεστώτων στις Ανατολικές χώρες.

Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και αντιεθνικισμού η θέση του ΣΥΝ ήταν γενικά συνεπέστερη. Αλλά και εδώ η επιδείνωση ήταν ραγδαία. Ας θυμηθούμε τη στάση στην υπόθεση Οτζαλάν, τους δισταγμούς στην υποστήριξη του Ελσίνκι, τις επιπολαιότητες και τις ανακολουθίες με την επίσκεψη Κλίντον. Και δύσκολα δέχεται κανείς, με βάση τις αρχές μας, τη χειραψία του Ν. Κωνσταντόπουλου (σ.σ. τότε προέδρου του Συνασπισμού) με τον τελευταίο (ας ελπίσουμε) δικτάτορα στην Ευρώπη, τον Μιλόσεβιτς.

Όποιος λοιπόν παίρνει στα σοβαρά την παράδοση της ανανεωτικής αριστεράς, δεν μπορεί παρά να απορρίπτει τις εκκλήσεις για υποστήριξη μιας πολιτικής που ακυρώνει ακριβώς αυτή την παράδοση. Και μάλιστα, στο όνομα, υποτίθεται, της ίδιας της ανανεωτικής μας κουλτούρας.

[…]

*Κείμενο του Σταύρου Ιωαννίδη (1951-2016), που έφερε τον τίτλο Η αριστερή πολιτική δεν ταυτίζεται με την άκριτη αποδοχή «κεκτημένων» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Τα Νέα» την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2000.


«ΤΑ ΝΕΑ», 29.3.2000, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο Σταύρος Ιωαννίδης διετέλεσε καθηγητής στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας) του Παντείου Πανεπιστημίου και διευθυντής έρευνας του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ. Επίσης, δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Ο Ιωαννίδης συνδύασε τη διδακτική δεξιότητα με την αξιόλογη ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα.


Ο Σταύρος Ιωαννίδης

Στον τομέα της πολιτικής, ο Ιωαννίδης έλαβε μέρος στο αντιδικτατορικό κίνημα ως στέλεχος της οργάνωσης ΕΚΟΝ «Ρήγας Φεραίος». Υπήρξε στέλεχος του ΚΚΕ εσωτερικού, της ΕΑΡ και του Συνασπισμού.

Στις εθνικές εκλογές του 2000 ο Σταύρος Ιωαννίδης, μαζί με άλλους ομοϊδεάτες του, αποφάσισε «να υποστηρίξει κριτικά το ΠΑΣΟΚ του Κ. Σημίτη».

Το παρόν άρθρο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του πολιτικού και δημοσιογράφου Γρηγόρη Γιάνναρου, ενός από τα επιφανέστερα στελέχη της λεγόμενης Ανανεωτικής Αριστεράς στη χώρα μας.

Ο Γιάνναρος είχε γεννηθεί στη Σαλμώνη Ηλείας στις 29 Απριλίου 1936. Τελείωσε το Γυμνάσιο στον Πύργο Ηλείας και οργανώθηκε από τα μαθητικά του ήδη χρόνια στην Αριστερά. Υπήρξε μέλος της παράνομης ΕΠΟΝ, ηγετικό στέλεχος της Νεολαίας ΕΔΑ και ακολούθως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Δημοκρατικής Κίνησης Νέων «Γρηγόρης Λαμπράκης».


Ο Γιάνναρος σπούδασε οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη Μόσχα (1966-1970).

Στην περίφημη Διάσπαση του ’68 συντάχθηκε με το «Γραφείο Εσωτερικού», γεγονός που έμελλε να σφραγίσει τη μετέπειτα διαδρομή του. Ο Γιάνναρος επέστρεψε στην Ελλάδα το 1972 και ανέπτυξε αντιδικτατορική δράση.


Υπήρξε μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΚΚΕ Εσωτερικού και της ΕΑΡ, στη συνέχεια δε μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου.

Εξελέγη τρεις φορές βουλευτής του Συνασπισμού (Ιούνιος και Νοέμβριος 1989, Απρίλιος 1990), ενώ διετέλεσε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπός του.

Στην οικουμενική κυβέρνηση Ζολώτα (1989-1990) είχε αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του αναπληρωτή υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

Ο Γιάνναρος, ο οποίος διετέλεσε επί μία δεκαετία (1978-1988) διευθυντής της εφημερίδας «Η Αυγή», ανέπτυξε και συγγραφική δραστηριότητα.


Κατά γενική ομολογία, ο Γιάνναρος υπήρξε ένας εκλεκτός πολιτικός της Αριστεράς, ένας από τους πρωτοπόρους των ιδεών του σοσιαλισμού με ανθρώπινο πρόσωπο, ένας από τους πρωταγωνιστές του εγχειρήματος της κομμουνιστικής ανανέωσης στην πατρίδα μας.

Υποστήριξε τις απόψεις του με συνέπεια και προέβαλε αρχές και αξίες της Αριστεράς με πειστικότητα, χωρίς να δεσμεύεται από δόγματα, απολυτότητες και ιδεολογικά στερεότυπα.

Ο Γρηγόρης Γιάνναρος έφυγε από τη ζωή στις 5 Αυγούστου 1997.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ταμείο Ανάκαμψης: Εκτός χρηματοδότησης μένουν ώριμα επενδυτικά έργα

Ταμείο Ανάκαμψης: Εκτός χρηματοδότησης μένουν ώριμα επενδυτικά έργα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι ρωτάμε περισσότερο τα chatbots για την υγεία μας;

Τι ρωτάμε περισσότερο τα chatbots για την υγεία μας;

Κόσμος
Ιρανική πηγή ασφαλείας: Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αντιμετωπιστεί με άνευ προηγουμένου στρατιωτική δράση

Ιρανική πηγή ασφαλείας: Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αντιμετωπιστεί με άνευ προηγουμένου στρατιωτική δράση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stories
Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ – H πρώτη φορά που η Αμερική τη βλέπει να εκφράζει συναισθήματα
Γουρλωμένα μάτια 29.04.26

Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ - H πρώτη φορά που η Αμερική τη βλέπει να εκφράζει συναισθήματα

Μετά την ακύρωση του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο μια συγκεκριμένη εικόνα συνέχισε να εμφανίζεται στα κοινωνικά δίκτυα: η Μελάνια Τραμπ τρομοκρατημένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του
Φρίκη & δικαίωση 28.04.26

Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του - Η 17χρονη Λόρα Αν Αϊμέ προστέθηκε επίσημα στη λίστα των θυμάτων του

Περίπου πέντε δεκαετίες από τη δολοφονία της Λόρα Αν Αϊμέ και 37 χρόνια από την εκτέλεση του Τεντ Μπάντι, ο χειρότερος serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ συνεχίζει να αφήνει πτώματα πίσω του

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
«Bernstein’s Wall» 28.04.26

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» - Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του

Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein's Wall» εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μαέστρου και αναλύει τη στενή φιλία 53 ετών που τον συνέδεε με τον Άαρον Κόπλαντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» – Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης
Woman 27.04.26

Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» - Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης

Η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ ήταν 18 ετών όταν γνώρισε τον 37χρονο ρόκερ Μέριλιν Μάνσον. Η σχέση τους γρήγορα κατέληξε σε βία, με καταγγελίες για βιασμό και απειλές θανάτου. Ένα νέο ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία
Αφρικανικό ντεκόρ 27.04.26

Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία

Το οικογενειακό άλμπουμ της Κάθλιν και του Έλντριτζ Κλίβερ απεικονίζει την ιδανική εικόνα της οικογενειακής ζωής, αποτυπώνοντας την ένταση μεταξύ ηρεμίας και κίνησης, καθώς αντιμετώπιζαν την εξορία μαζί με τα παιδιά τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο
«Σ’ αγαπώ, Τζακ» 26.04.26

Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο

Το «αυτός είναι κακός θόρυβος» της Μελάνια Τραμπ θα μπεί μοιραία στη ζυγαριά της ιστορίας μαζί με το «Σ’ αγαπώ, Τζακ» της Τζάκι το 1963. Ωστόσο, δεν θα ζυγίζουν το ίδιο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη ως «ζωντανή χρονοκάψουλα»
750 χρόνια γνώσης 25.04.26

Από τον Μεσαίωνα στο σήμερα - Μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη ως «ζωντανή χρονοκάψουλα»

Από ένα σεντούκι του 13ου αιώνα μέχρι μια από τις παλαιότερες εν λειτουργία βιβλιοθήκες της Ευρώπης, μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη διανύει 750 χρόνια αδιάλειπτης ιστορίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών
Αντίο! 24.04.26

Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Ντιν Ταβουλάρης, συνεργάστηκε με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα σε 13 ταινίες μεγάλου μήκους, αφού ξεκίνησε την καριέρα του ως σκηνογράφος στην ταινία «Μπόνι και Κλάιντ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ινδία: Ξέθαψε την αδερφή του και πήγε τον σκελετό της στην τράπεζα για να αποδείξει ότι είχε πεθάνει
Ινδία 29.04.26

Ξέθαψε την αδερφή του και πήγε τον σκελετό της στην... τράπεζα για να αποδείξει ότι είχε πεθάνει

Άνδρας στην Ινδία μετέφερε τον σκελετό της αδελφής του σε τράπεζα για να κάνει ανάληψη χρημάτων - Τα πλάνα που περπατά στους δρόμους με τον σκελετό κάνουν τον γύρο του διαδικτύου

Σύνταξη
ΚΚΕ: «Ναι»στην πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

«Ναι» από το ΚΚΕ στην πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής

«Βολική» για την κυβέρνηση η απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου λέει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτονόητη η στήριξη της πρότασης για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής.

Σύνταξη
Νέες εικόνες μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης στο «Νήσος Σάμος» – Γεμάτο σκουπίδια και νερά
Ελλάδα 29.04.26

Νέες εικόνες μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης στο «Νήσος Σάμος» – Γεμάτο σκουπίδια και νερά

Πεταμένα μπουκάλια νερού, βρεμένα ρούχα, χαρτιά και φαγητά στο πάτωμα, έχουν κατακλύσει τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίο σύμφωνα με νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σύνταξη
Όταν ο 89χρονος πήγε στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου – «Η ημέρα πρέπει να είναι συννεφιασμένη»
Ελλάδα 29.04.26

«Η ημέρα πρέπει να είναι συννεφιασμένη» - Όταν ο 89χρονος πήγε στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

Ο 89χρονος παραμένει κρατούμενος μέχρι την απολογία του την Πέμπτη, οπότε και θα αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση - Σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια
Πολιτική 29.04.26

Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και το αίτημα για εξεταστική που αναμένεται να καταθέσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Σύνταξη
ΕΦΚΑ: «Είδαμε τα αίματα, φεύγαμε αριστερά και δεξιά για να σωθούμε» – Μαρτυρία για την επίθεση από τον 89χρονο
Από τον 89χρονο 29.04.26

«Είδαμε τα αίματα, φεύγαμε αριστερά και δεξιά για να σωθούμε» - Συγκλονιστική μαρτυρία για την επίθεση στον ΕΦΚΑ

Η εργαζόμενη καταγγέλλει την παντελή έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας, γεγονός που επέτρεψε στον 89χρονο να μπει οπλισμένος στο κτίριο του ΕΦΚΑ

Σύνταξη
Κοινωνικός τουρισμός: Η ΔΥΠΑ όφειλε να προβλέψει τη δυσλειτουργία της πλατφόρμας, λέει ο Συνήγορος του Πολίτη
Ανακοίνωση 29.04.26

Η ΔΥΠΑ όφειλε να προβλέψει τη δυσλειτουργία της πλατφόρμας για τον κοινωνικό τουρισμό, λέει ο Συνήγορος του Πολίτη

Για προσβολή των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των πολιτών κάνει λόγο ο Συνήγορος του Πολίτη - Κυρίως διαπιστώνεται αδυναμία των αιτούντων να εισέλθουν στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ

Σύνταξη
Ρίτα Γουίλσον: Οι δύο χάρες που ζήτησε από τον Τομ Χανκς όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού
Θλίψη & πάρτι 29.04.26

Ρίτα Γουίλσον: Οι δύο χάρες που ζήτησε από τον Τομ Χανκς όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού

Σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της αναφέρθηκε η ηθοποιός και παραγωγός Ρίτα Γουίλσον, η οποία μίλησε στο event Sound of a Woman στη Νέα Υόρκη

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Πρέσβης του Μαρόκου στο Δήμο Τήνου
Με προοπτικές 29.04.26

Ο Πρέσβης του Μαρόκου στο Δήμο Τήνου

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ Δήμου Τήνου και Πρεσβείας Μαρόκου σε τοπικό επίπεδο, ενώ κατατέθηκαν και πρώτες σκέψεις για μελλοντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες

Σύνταξη
Τσιτσιπάς: «Αισθάνθηκα ξανά ο εαυτός μου» (pic)
Τένις 29.04.26

Τσιτσιπάς: «Αισθάνθηκα ξανά ο εαυτός μου» (pic)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον Κάσπερ Ρουντ στη Μαδρίτη, ωστόσο ο Έλληνας πρωταθλητής παραδέχθηκε πως μετά από πολύ καιρό αισθάνθηκε ξανά ο εαυτός του στο γήπεδο.

Σύνταξη
Καλαμάτα: Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος – Τι εξετάζουν οι αρχές
Θρίλερ στη Μεσσηνία 29.04.26 Upd: 15:50

Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος στην Καλαμάτα - Τι εξετάζουν οι αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο που βρέθηκε ανήκει στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του χώρου - Το θύμα έφερε διαμπερές τραύμα στο κεφάλι από πυρά καραμπίνας

Σύνταξη
Χρηματοδότηση έως 16.000.000 ευρώ για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας
Ανάπτυξη 29.04.26

Χρηματοδότηση έως 16.000.000 ευρώ για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας

Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω παραγωγικών επενδύσεων στη Στερεά Ελλάδα.

Σύνταξη
Ρωσία: Χωρίς τεθωρακισμένα ή πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – Φόβος για ουκρανική επίθεση
Κρεμλίνο 29.04.26

Χωρίς τεθωρακισμένα ή πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα - Φόβος για ουκρανική επίθεση

Σε μικρότερη κλίμακα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια παρέλαση στη Ρωσία στις 9 Μαΐου, που η Μόσχα τιμά τη νίκη της έναντι της Ναζιστικής Γερμανίας το 1945

Σύνταξη
Ρόδος: Δικαστικό θρίλερ πίσω από την απόπειρα 45χρονου να ρίξει στον γκρεμό Ι.Χ. με την πρώην και το παιδί του
Στη Ρόδο 29.04.26

Δικαστικό θρίλερ πίσω από την απόπειρα του 45χρονου να ρίξει στον γκρεμό το Ι.Χ. με την πρώην και το παιδί του

Εις βάρος του 45χρονου στη Ρόδο, ο οποίος νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Νεαρός σε κατάσταση αμόκ πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι
Δείτε βίντεο 29.04.26

Νεαρός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε κατάσταση αμόκ πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι - Ζητάει ψυχολόγο

Κινητοποίηση των αρχών στη Θεσσαλονίκη καθώς νεαρός άνδρας πετάει αντικείμενα από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην οδό Κασσάνδρου και φωνάζει πως χρειάζεται ψυχολόγο

Σύνταξη
Στο επίκεντρο η ανάπτυξη του Δήμου Σουφλίου
Αυτοδιοίκηση 29.04.26

Στο επίκεντρο η ανάπτυξη του Δήμου Σουφλίου

Επίσκεψη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρη Γαλαμάτη στο Σουφλί και συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκο.

Σύνταξη
Πρωτομαγιά: Άστατος ο καιρός με βροχές, κρύο και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο
Άστατος ο καιρός 29.04.26

Χειμωνιάτικη Πρωτομαγιά με βροχές, κρύο και θυελλώδεις ανέμους - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αλλαγή του καιρού την Πρωτομαγιά με καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά - Στο «μάτι» της κακοκαιρίας και η Αττική

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

