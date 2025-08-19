Μιχάλης Παπαγιαννάκης: Δεν διαλέγεις τη συγκυρία, μάλλον σε διαλέγει
Ερ.: Γκορμπατσώφ ή Μπερλινγκουέρ;
Απ.: Προτιμώ εκείνους που ανοίγουν νέες περιόδους.
Ερ.: Μαρξ ή Κάουτσκι;
Απ.: Μαρξ και Μπερνστάιν…
Ερ.: Δρόμος;
Απ.: Οδοιπόρε δεν υπάρχει δρόμος, ο δρόμος ανοίγει όταν τον περπατάς.
Ερ.: Τρένο;
Απ.: Αν πρόκειται για σιδηροδρομικό δίκτυο, βεβαίως.
Ερ.: Σοσιαλισμός;
Απ.: Μαζί, ελεύθερα, αλληλεγγύη, σε κίνηση.
Ερ.: Χρώμα;
Απ.: Ουράνιο τόξο.
Ερ.: Πουλαντζάς ή Πουλιόπουλος;
Απ.: Και πολλοί άλλοι, ζωντανοί, σ’ ένα διαρκές φόρουμ ιδεών, συνύπαρξης, συσπείρωσης, δράσης.
Απ.: Δεν διαλέγεις τη συγκυρία, μάλλον σε διαλέγει.
Απ.: Μα δεν πρόκειται για δίλημμα! Καμιά εναλλακτική πρόταση;
Ερ.: Ελλάδα;
Απ.: Μας πληγώνει, την πληγώνουμε, τέτοια κληρονομήσαμε. Και συνεχίζουμε να δανειζόμαστε από τα παιδιά μας…
Αυτές ήταν ορισμένες από τις απαντήσεις που είχε δώσει ο αείμνηστος πολιτικός και πανεπιστημιακός δάσκαλος Μιχάλης Παπαγιαννάκης στα ερωτήματα που του είχε υποβάλει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιάννης Ε. Διακογιάννης (1957-2006), στο πλαίσιο συνέντευξης που είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Τα Νέα» την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 1993.
«ΤΑ ΝΕΑ», 15.1.1993, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»
Ο κρητικής καταγωγής Παπαγιαννάκης, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Καλαμάτα στις 19 Αυγούστου 1941, υπήρξε ένας επιφανής εκπρόσωπος της ελληνικής Ανανεωτικής Αριστεράς με ανώτερο ήθος, ένας πολιτικός-διανοούμενος με όλη τη σημασία του όρου.
Ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης έφυγε από τη ζωή στις 26 Μαΐου 2009, έπειτα από άνιση μάχη με την επάρατη νόσο.
