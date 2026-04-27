Νίκος Ζαχαριάδης: Εθνική ανεξαρτησία πάει να πει…
Νίκος Ζαχαριάδης: Εθνική ανεξαρτησία πάει να πει…

«Δε θα ζούμε μονάχα με τους τόκους της Ακρόπολης και του χρυσού αιώνα του Περικλή»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Στις 27 Απριλίου 1903 γεννήθηκε στην Αδριανούπολη ο Νίκος Ζαχαριάδης, ηγέτης του ΚΚΕ από το 1931 έως το 1956, στα κρισιμότατα δηλαδή χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου.

Ο ταραχώδης βίος του Νίκου Ζαχαριάδη, του τέκνου του Παναγιώτη Ζαχαριάδη (με καταγωγή από τη Ρούμελη) και της Ερατώς Πρωτόπαπα (με καταγωγή από την Κυνουρία εκ πατρός και τη Χίο εκ μητρός), συμβολίζει καλύτερα ίσως από οτιδήποτε άλλο το δράμα της Αριστεράς στη χώρα μας.


«Είδωλο» αλλά και «εξαποδώ», «μεγάλος τιμονιέρης» αλλά και «εχθρός του Κόμματος», ο Νίκος Ζαχαριάδης απεβίωσε στο Σουργκούτ της Σιβηρίας την 1η Αυγούστου 1973.

Στο τεύχος του «Ταχυδρόμου» που είχε κυκλοφορήσει ανήμερα τα Χριστούγεννα του 1991, και στο πλαίσιο ενός πολυσέλιδου δημοσιεύματος υπό το γενικό τίτλο «Στον καθρέφτη είδα την ιστορία» (συνεντεύξεις με «10 ιερά τέρατα»), είχε συμπεριληφθεί το κείμενο μιας συνέντευξης που είχε παραχωρήσει ο Ζαχαριάδης στον Κώστα Καραγιώργη, διευθυντή του «Ριζοσπάστη», το 1945.


Από την εν λόγω συνέντευξη, που είχε δημοσιευτεί την Πέμπτη 31 Μαΐου 1945, προέρχονται τα ακόλουθα αποσπάσματα:


Η μοναρχοφασιστική αντίδραση σηκώνει κεφάλι. Σκοπός της είναι, βασικά και ουσιαστικά, η αναβίωση της 4ης Αυγούστου. Το σκοπό αυτόν τον σκεπάζει με την πατριδοκαπηλεία.

Έτσι η Ελλάδα, που στάθηκε πρωτοπόρα στον αντιχιτλερικό αγώνα, παρουσιάζει το καταπληκτικό θέαμα ότι ύστερα από τη συμμαχική νίκη, τη νίκη της Δημοκρατίας, είναι η πρώτη χώρα που τραβά για τη φασιστική παλινόρθωση.

Γιατί μ’ αυτό το αίσχος θέλει να λερώσει την Ελλάδα η αντίδραση. Γιατί είναι αίσχος —για ν’ αναφερθούν μονάχα ένα-δυο— ότι απ’ τα όργανα που υπηρέτησαν σαν πιστά σκυλιά το χιτλερικό κατακτητή, πουλώντας την πατρίδα τους για τον αγκυλωτό σταυρό, δολοφονούνται ανοιχτά και μαζικά ηρωικοί αγωνιστές και πρωτοπόροι της αντιχιτλερικής απελευθέρωσης, του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Γιατί ο δημοκρατικός κόσμος είναι σε θέση, μέσα σε 48 ώρες, με μια μαζική λαϊκή δημοκρατική αυτοάμυνα, να σπάσει αν θέλει την τρομοκρατία αυτή με ένα απλό μα αλάνθαστο μέσο: Σπάζοντας στο ξύλο τους θρασύδειλους δολοφόνους, όπου παρουσιάζονται. Αν η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να επιβάλει την τάξη, τότε να φύγει, νάρθουν άλλοι πιο ικανοί, να τελειώνουν με τα αίσχη αυτά, που μας λερώνουν και κηλιδώνουν τον τίμιο αγώνα του ΕΑΜ για την αντιχιτλερική απελευθέρωση και μας συκοφαντούν σ’ ολόκληρη τη δημοκρατική αντιφασιστική Ευρώπη, σ’ όλο τον κόσμο.


Μη γελιόμαστε ότι οι εσωτερικές αντιθέσεις, η βαθιά εσωτερική μας κρίση ξεκινάει από πολιτικούς είτε κομματικούς ανταγωνισμούς και μπορεί να γιατρευτεί με γιατροσόφια.

Η εσωτερική μας κρίση αντανακλάει τα άλυτα εσωτερικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και εθνικά μας προβλήματα.

[…]


Η Ελλάδα πρέπει να πάψει να είναι αποικία για ξένα συμφέροντα. Πρέπει να γίνει αφεντικό στο σπίτι της, χωρίς ελέγχους και ξένα δικαιώματα που σήμερα τα πολεμάν και οι κάφροι της Αφρικής στα μέρη τους. Τα δισεκατομμύρια που στέλνουμε στο εξωτερικό, πληρώνοντας παλιές αμαρτίες αδιόρθωτων αμαρτωλών, θα τα βάλουμε στον τόπο μας να αναπτύξουμε τις εσωτερικές παραγωγικές δυνάμεις. Μπορούμε μέσα σε πέντε-δέκα χρόνια —για να φέρουμε μονάχα ένα παράδειγμα— να ηλεκτροποιήσουμε ολόκληρη την Ελλάδα με τα νερά της, φτάνοντας το ρεύμα όχι μονάχα στα εργοστάσια και την κίνηση, μα και στο κάθε ελληνικό καλύβι και όχι μονάχα για φωτισμό.

Εθνική ανεξαρτησία πάει να πει πρώτα απ’ όλα νάσαι οικονομικά ανεξάρτητος, και αυτό θα το πετύχουμε όταν δίπλα στη λύση του αγροτικού, βάλουμε στο δρόμο της πραγματοποίησης και την ανάπτυξη για τις εσωτερικές παραγωγικές δυνάμεις —ηλεκτρισμός, σίδερο, ατσάλι, νίκελ και άλλα— που θα αξιοποιήσει όχι μονάχα τον ελληνικό πλούτο μα —πράμα που είναι πιο σημαντικό ακόμα— και τη δουλειά του Έλληνα εργάτη, σηκώνοντάς τον οικονομικά, τεχνικά και πολιτικοοικονομικά σε διευθύνουσα θέση και δύναμη.

[…]


Και μονάχα μέσα στη Λαϊκή Δημοκρατία μπορεί να γίνει μια Ελλάδα λεύτερη, γερή και εσωτερικά και προς τα έξω, με ένα γερό, πάνοπλο, άξιο στις ηρωικές παραδόσεις του ελληνικό στρατό.

Αυτή την Ελλάδα πρέπει να τη χτίσουμε εμείς οι δημοκράτες —όλοι οι δημοκράτες— της χώρας. Να ανασκουμπωθούμε και να δουλέψουμε. Απ’ αυτό το καθήκον κανένας δεν μπορεί να μας απαλλάξει, στο καθήκον αυτό κανένας δεν μπορεί να μας αντικαταστήσει. Αν εμείς αποτύχουμε, η Ελλάδα θα καταστραφεί. Και γι’ αυτό δεν μπορούμε να αποτύχουμε και ας κοστίσει όσους κόπους και θυσίες θέλει. Και ο δρόμος;


Η συμφωνία της Βάρκιζας να εκτελεστεί γρήγορα και 100%. Αν κάποιος μέσα απ’ τις γραμμές μας, στις πόλεις είτε στα βουνά, αντιδρά ακόμα, εμείς θα τον χτυπήσουμε ανοιχτά και θα τον διώξουμε. Μα η συμφωνία πρέπει να εκτελεστεί και από την άλλη μεριά. Εγγύηση γι’ αυτό είναι οι τρεις Μεγάλοι μας Σύμμαχοι. Και να εκτελεστεί στο κύριο και βασικό της σημείο πρώτα απ’ όλα: Μέσα σε 3-4 μήνες να γίνουν εκλογές για Συντακτική Συνέλευση. Στο λεύτερο πεδίο των εκλογών η Ελλάδα του ΕΑΜ, η Δημοκρατία θα σαρώσει την αντίδραση. Ποιος μπορεί να νικήσει —θα σκεφτεί να νικήσει!— ένα κίνημα παλλαϊκό, που με αίμα δημιούργησε τις πιο ηρωικές λαϊκές επαναστατικές παραδόσεις; Αυτό είναι πια Ιστορία-Δημιουργία και αυτό δεν μπορεί κανένας να το σβύσει.


Και μετά; Θα αρχίσει η νεοελληνική λαϊκή δημοκρατική ανοικοδόμηση. Τότε θα δείξουμε —λεύτεροι Έλληνες δημοκράτες— ότι μπορούμε να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε τον Παρθενώνα. Δος μου τέτοιο λαό και δημιουργώ ό,τι θέλεις. Λαός τίμιος, εργατικός, έξυπνος, ικανός, ο ελληνικός λαός μπορεί και θα κατακτήσει μια από τις πρώτες θέσεις στην ευρωπαϊκή οικογένεια των λαών. Δε θα ζούμε μονάχα με τους τόκους της Ακρόπολης και του χρυσού αιώνα του Περικλή, μα θα φτιάσουμε έναν καινούριο με τα μπράτσα του Έλληνα δουλευτή του χεριού και του μυαλού.

Στον αγώνα της δουλειάς και της δημιουργίας δε φοβόμαστε κανέναν, γιατί κανένας δεν μπορεί να μας παραβγεί.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά κέρδη – Χάλασαν το κλίμα οι τράπεζες

Αραγτσί: Ιράν και Ρωσία είναι στρατηγικοί εταίροι – Θα κάνουμε ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντά σας, είπε ο Πούτιν

Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» – Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης
Η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ ήταν 18 ετών όταν γνώρισε τον 37χρονο ρόκερ Μέριλιν Μάνσον. Η σχέση τους γρήγορα κατέληξε σε βία, με καταγγελίες για βιασμό και απειλές θανάτου. Ένα νέο ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία
Το οικογενειακό άλμπουμ της Κάθλιν και του Έλντριτζ Κλίβερ απεικονίζει την ιδανική εικόνα της οικογενειακής ζωής, αποτυπώνοντας την ένταση μεταξύ ηρεμίας και κίνησης, καθώς αντιμετώπιζαν την εξορία μαζί με τα παιδιά τους.

Έφη Αλεβίζου
Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο
Το «αυτός είναι κακός θόρυβος» της Μελάνια Τραμπ θα μπεί μοιραία στη ζυγαριά της ιστορίας μαζί με το «Σ’ αγαπώ, Τζακ» της Τζάκι το 1963. Ωστόσο, δεν θα ζυγίζουν το ίδιο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη ως «ζωντανή χρονοκάψουλα»
Από ένα σεντούκι του 13ου αιώνα μέχρι μια από τις παλαιότερες εν λειτουργία βιβλιοθήκες της Ευρώπης, μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη διανύει 750 χρόνια αδιάλειπτης ιστορίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών
Ο βραβευμένος με Όσκαρ και πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Ντιν Ταβουλάρης, συνεργάστηκε με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα σε 13 ταινίες μεγάλου μήκους, αφού ξεκίνησε την καριέρα του ως σκηνογράφος στην ταινία «Μπόνι και Κλάιντ».

Έφη Αλεβίζου
Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Έφη Αλεβίζου
«Γιατί μας αντιπαθούν στη Μέση Ανατολή;» – Η ιστορική απάντηση του Κένεντι που ξέχασαν όλοι οι πρόεδροι
Η απάντηση του γερουσιαστή Κένεντι δεν δίνεται και τόσο εύκολα από κανένα ηγέτη κράτους. Το αν εκείνος θα την εφάρμοζε δεν το μάθαμε ποτέ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε
Σαράντα χρόνια μετά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, η απουσία ανθρώπων μετέτρεψε τη ζώνη αποκλεισμού σε ένα απρόσμενο καταφύγιο άγριας ζωής — με λύκους, βίσονες και σπάνια είδη να επιστρέφουν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία
Το ντοκιμαντέρ της Zara McDermott «Ibiza: Secrets Of The Party Island» προβλήθηκε στο BBC, το 2024, με το σλόγκαν «Χρήματα, υπερβολή, πολυτέλεια – καθώς οι διάσημοι συγκεντρώνονται για να περάσουν καλά, μήπως το πάρτι τελειώνει;».

Έφη Αλεβίζου
Η δημοπρασία του αιώνα: Πώς οι «σιωπηλοί μάρτυρες» της ζωής της Τζάκι Κένεντι Ωνάση καθήλωσαν τον πλανήτη
Όταν η ζωή της Τζάκι Κένεντι Ωνάση βγήκε στο σφυρί, ο κόσμος διεκδίκησε τα ίχνη της. Μια δημοπρασία-σταθμός που μετέτρεψε προσωπικά αντικείμενα σε σύμβολα μύθου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μουρτζούκου: Τη μητέρα του Παναγιωτάκη κατονόμασε ως δολοφόνο – Σοκάρουν οι εικόνες με την κακοποίηση του μωρού
Η Ειρήνη Μουρτζούκου παρέδωσε στις ανακριτικές Αρχές ένα βίντεο, υποστηρίζοντας πως για τον θάνατο του Παναγιωτάκη ευθύνεται η μητέρα και η γιαγιά του παιδιού.

Τα κρυμμένα μυστικά του τελικού Κυπέλλου
Είχε τα θέματά του ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, από την «εξαφανισμένη» βαθμολογία των διαιτητών μέχρι και την τρανταχτή απουσία από την απονομή…

Γεροβασίλη για υποκλοπές: Δεν είναι δικαιοσύνη αυτή που δεν σέβεται του δικαστές της
Αιχμηρή δήλωση από την Όλγα Γεροβασίλη για το σκάνδαλο των υποκλοπών που κάνει λόγο για πραξικοπηματική υπέρβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που αποφάσισε να «θάψει» την υπόθεση στο αρχείο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους «16» του Masters της Μαδρίτης – Ισχυρός ο επόμενος αντίπαλος (vid)
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε στον 3ο γύρο του Madrid Open τον Ντάνιελ Μέριδα (6-4, 6-2) και πλέον στη φάση των «16», ο Έλληνας τενίστας θα βρει απέναντί του τον έμπειρο Νορβηγό Κάσπερ Ρούουντ.

Η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ ήταν 18 ετών όταν γνώρισε τον 37χρονο ρόκερ Μέριλιν Μάνσον. Η σχέση τους γρήγορα κατέληξε σε βία, με καταγγελίες για βιασμό και απειλές θανάτου. Ένα νέο ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης και η διεφθαρμένη κυβέρνησή του πρέπει να φύγουν – Αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή
«Να μπει ένα τέλος στην παρακμή» τόνισε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας για διαφθορά την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και καλεί τη δημοκρατική αντιπολίτευση να το στηρίξει.

Μαξίμου: Επενδύει στη συγκάλυψη των υποκλοπών και θέλει να επιβάλει σιωπητήριο στην κριτική
Πίσω από την επιλογή του Αρείου Πάγου να θάψει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών οχυρώνεται το Μαξίμου δια στόματος του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος επιτίθεται ευθέως σε όποιον ασκεί κριτική.

Βάρρας για απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν «κόλλησε» η τεχνική λύση, βρήκαν τις εικονικές κληρονομιές
Σύμφωνα με τον κ. Βάρρα, το Μαξίμου είχε ενημερωθεί από τον Μάιο του 2025 για τη διαδικασία της «τεχνικής λύσης» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα πρόστιμα που αντιμετώπιζε η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μίνα Μουστάκα
Aρχισαν τα έργα ανακατασκευής στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας για να φιλοξενήσει τις Εθνικές Ομάδες
Μπήκαν οι μπουλντόζες στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας και τα έργα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής θα διαρκέσουν ένα χρόνο.

Δήμος Μπουλούκος
O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του
O Πέτερ Μαγιάρ, νυν πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και άλλοτε πιστός αξιωματούχος της κυβέρνησης του ακροδεξιού Βίκτορ Όρμπαν, θα παρευρεθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ριβιέρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Champions League 2026-27: Ποιοι είναι ήδη στη League Phase, ποιοι/πώς προκρίνονται, ο χάρτης και τι γίνεται με Ολυμπιακό, ΑΕΚ
Το φετινό Champions League βρίσκεται στο φινάλε του, αλλά για τις περισσότερες ομάδες το μυαλό βρίσκεται ήδη σε εκείνο της επόμενης σεζόν. Ποιες ομάδες έχουν ήδη «κλειδώσει» θέση στη League Phase, πώς, γιατί και τι ισχύει για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Αναλυτικός οδηγός...

Νικόλαος Κώτσης
Ο Τζέιμς Μποντ δεν θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες πριν το 2028
Χωρίς να έχουν βγει τον ηθοποιό που θα αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Κρεγκ και χωρίς τελικό σενάριο, ο Τζέιμς Μποντ δεν πρόκειται να επιστρέψει πριν την άνοιξη του 2028

Φροίξος Φυντανίδης
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η απόφαση του Αρείου Πάγου για υποκλοπές πλήττει τη Δημοκρατία
Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για επικίνδυνη εξέλιξη για τη Δικαιοσύνη και για τη Δημοκρατία, επισημαίνοντας πως κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών, με αφορμή την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση

Ο Κόντης ήταν μία μεταφυσική τιμωρία για τον Παναθηναϊκό
Το ποδόσφαιρο επέλεξε να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό με τον πιο σκληρό τρόπο, αφού τον «έριξε» ευρωπαϊκή διοργάνωση ο προπονητής που κρίθηκε ανεπαρκής από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

