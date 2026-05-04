Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς στη Φυλή – Δύο συλλήψεις
Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 2 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες (3-5-2026) σε οικισμούς της Φυλής με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας
Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες (3-5-2026), ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς της Φυλής.
Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.
Δύο συλλήψεις
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν -2- άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και διατάραξη κοινής ησυχίας.
Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκε όχημα εξοπλισμένο με ηχοσύστημα υψηλής ισχύος, το οποίο είχε τεθεί σε πλήρη λειτουργία με αποτέλεσμα την διατάραξη της κοινής ησυχίας της περιοχής.
Ακόμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ξύλινο ρόπαλο και μικροποσότητα ηρωίνης.
Παράλληλα βεβαιώθηκαν παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, κ.α.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
