Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Έκρυβαν σε βόθρο καραμπίνες και πινακίδες, 10 συλλήψεις

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 10 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε σήμερα (21-4-2026) το πρωί σε οικισμό στον Ασπρόπυργο με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν σε κρύπτη εντός σηπτικής δεξαμενής 2 κλεμμένες κυνηγητικές καραμπίνες και πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας. Παράλληλα διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 2.114 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Δ.Α.Ο.Ε., των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής, αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Ειδικότερα σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Συλλήψεις

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, διακεκριμένη κλοπή και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Παράλληλα βεβαιώθηκαν 30 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη παιδικών καθισμάτων, έλλειψη ΚΤΕΟ, μη χρήση κράνους κ.α.

Οι έρευνες σε οικίες

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες έρευνες σε οικίες, όπου εντοπίστηκαν σε κρύπτη εντός σηπτικής δεξαμενής, -2- κυνηγητικές καραμπίνες, για τις οποίες είχε δηλωθεί κλοπή το 2025 από τις περιοχές του Περάματος και της Θήβας και πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας, η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε επιχείρηση ανακύκλωσης όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς εντός της επιχείρησης, η οποία λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε έμφορτο φορτηγό με στερεά απόβλητα.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους -2.114- μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.