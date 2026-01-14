Άρης: Η 11άδα για την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό
Μορόν και Παναγίδης τα νέα πρόσωπα στην αρχική ενδεκάδα του Άρη στον αοψινό (14/1, 20:30) εκτός έδρας προημιτελικό Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.
Σε δύο αλλαγές προχώρησε ο Μανόλο Χιμένεθ στην ενδεκάδα του σημερινού (14/1, 20:30) εκτός έδρας προημιτελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (20:30).
Ο Μορόν πήρε τη θέση του Καντεβέρε στην επίθεση, ο Φαμπιάνο και ο Παναγίδης του Ντούντου στην αριστερή πλευρά της μεσαίας γραμμής.
Ο Ισπανός τεχνικός παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Ρόουζ και Αλβαρο είναι το κεντρικό δίδυμο.
Οι Μόντσου και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Παναγίδης στην αριστερή και ο Γένσεν πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ – Μόντσου, Ράτσιτς, Παναγίδης – Πέρεθ, Γένσεν, Μορόν.
Στον πάγκο: Φαμπιάνο, Γαλανόπουλος, Καντεβέρε, Δώνης, Φρίντεκ, Νινγκ, Ντουντού, Καμτσής, Μπουσαΐντ, Χαρούπας.
📄 Η αρχική μας εντεκάδα για τον αγώνα με τον @paofc_ #PAOARIS#ARISFC#kypelloelladas#RoundOf8#VamosARIS@novibet pic.twitter.com/eCFr1iQ6w6
— ARIS F.C. / ΠΑΕ ΑΡΗΣ (@ARIS__FC) January 14, 2026
