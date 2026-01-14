sports betsson
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
Άρης: Η 11άδα για την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 14 Ιανουαρίου 2026 | 20:06

Άρης: Η 11άδα για την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό

Μορόν και Παναγίδης τα νέα πρόσωπα στην αρχική ενδεκάδα του Άρη στον αοψινό (14/1, 20:30) εκτός έδρας προημιτελικό Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Σε δύο αλλαγές προχώρησε ο Μανόλο Χιμένεθ στην ενδεκάδα του σημερινού (14/1, 20:30) εκτός έδρας προημιτελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (20:30).

Ο Μορόν πήρε τη θέση του Καντεβέρε στην επίθεση, ο Φαμπιάνο και ο Παναγίδης του Ντούντου στην αριστερή πλευρά της μεσαίας γραμμής.

Ο Ισπανός τεχνικός παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Ρόουζ και Αλβαρο είναι το κεντρικό δίδυμο.

Οι Μόντσου και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Παναγίδης στην αριστερή και ο Γένσεν πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ – Μόντσου, Ράτσιτς, Παναγίδης – Πέρεθ, Γένσεν, Μορόν.

Στον πάγκο: Φαμπιάνο, Γαλανόπουλος, Καντεβέρε, Δώνης, Φρίντεκ, Νινγκ, Ντουντού, Καμτσής, Μπουσαΐντ, Χαρούπας.

World
Μίραν: Εύσημα στην Ελλάδα – Λάθος η παρέμβαση υπέρ Πάουελ

Μίραν: Εύσημα στην Ελλάδα – Λάθος η παρέμβαση υπέρ Πάουελ

ΗΠΑ: Επέμβαση στο Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες ; Προληπτική εκκένωση σε βάσεις

ΗΠΑ: Επέμβαση στο Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες ; Προληπτική εκκένωση σε βάσεις

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός
Euroleague 14.01.26

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρτιζάν – Ολυμπιακός για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο 14.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Κόντης: «Αυτή η ημέρα, αυτή η στιγμή, αυτό το παιχνίδι ήταν ένα ορόσημο για εμάς» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Κόντης: «Αυτή η ημέρα, αυτή η στιγμή, αυτό το παιχνίδι ήταν ένα ορόσημο για εμάς» (vid)

Στους... επτά ουρανούς πετούσε ο Χρήστος Κόντης μετά τη μεγάλη πρόκριση του ΟΦΗ επί της ΑΕΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, τονίζοντας ότι η σημερινή μέρα είναι ορόσημο για τους Κρητικούς.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές
Κόσμος 14.01.26

Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ακόμη και να επανατοποθετήσουν πυρηνικά στη Γροιλανδία εάν το ήθελαν. Ωστόσο, οι Δανοί και οι Γροιλανδοί πρέπει να ενημερωθούν και να ζητηθεί η γνώμη τους

Σύνταξη
Η αναμενόμενη απόδοση του Τσακαλίδη: Προκλητικός!
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Η αναμενόμενη απόδοση του Τσακαλίδη: Προκλητικός!

Διαιτησία «μαύρα χάλια» από τον Τσακαλίδη στο ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι Ελληνες διαιτητές δεν πρέπει να ορίζονται σε κρίσιμα ματς. Αποκορύφωμα ο μη καταλογισμός πέναλτι στο 82’

Βάιος Μπαλάφας
Π. Δουδωνής: Όχι τεράστια ευκαιρία, τεράστιο πρόβλημα για τους Έλληνες αγρότες η συμφωνία Mercosur
Πολιτική Γραμματεία 14.01.26

Π. Δουδωνής: Όχι τεράστια ευκαιρία, τεράστιο πρόβλημα για τους Έλληνες αγρότες η συμφωνία Mercosur

«Μου προκαλεί τεράστια εντύπωση που βγαίνουν στελέχη της κυβέρνησης και υπερασπίζονται τη Mercosur. Τιμή μας που δεν τη ψηφίσαμε» δηλώνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής. «Στηρίζουμε τα αιτήματα των αγροτών», λέει.

Σύνταξη
«Καταρρίψαμε το αφήγημα Τραμπ για τη Γροιλανδία» – Τι είπε ο Δανός ΥΠΕΞ μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο
Κόσμος 14.01.26

«Καταρρίψαμε το αφήγημα Τραμπ για τη Γροιλανδία» – Τι είπε ο Δανός ΥΠΕΞ μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν τόνισε ότι είναι σαφές πως ο Τραμπ επιθυμεί να «κατακτήσει» τη Γροιλανδία, αλλά πιστεύει ότι στη συνάντηση με τους Βανς και Ρούμπιο κατάφερε να «αλλάξει την αμερικανική θέση»

Σύνταξη
Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του
Ελλάδα 14.01.26

Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του

Σε βάρος του 16χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου, ενώ έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή

Σύνταξη
H φον ντερ Λάιεν αντιμέτωπη με πρόταση μομφής εξαιτίας της Mercosur
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 14.01.26

H φον ντερ Λάιεν αντιμέτωπη με πρόταση μομφής εξαιτίας της Mercosur

H έντονη φημολογία πως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα αντιμετωπίσει την τέταρτη πρόταση μομφής μέσα σε ένα εξάμηνο με αφορμή τη συμφωνία Mercosur ανάμεσα στην ΕΕ με χώρες της Λατινικής Αμερικής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα
Ψηφίστηκε 14.01.26

Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Ελλάδα επεσήμανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι, παρά τυχόν προσωρινές παύσεις, οι Χούθι διαθέτουν την ικανότητα, τα μέσα και - το σημαντικότερο - την πρόθεση να συνεχίσουν τέτοιες ενέργειες

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ένα «νέο κόμμα» για να βελτιωθεί η κατάσταση της χώρας θέλουν 4 στους 10
Δημοσκόπηση 14.01.26

Ένα «νέο κόμμα» για να βελτιωθεί η κατάσταση της χώρας θέλουν 4 στους 10

Όλα και πιο φανερή γίνεται η φθορά της κυβέρνησης με τη δυσπιστία απέναντί της να είναι φανερή σε νέα δημοσκόπηση. «Σφήνα» στο πολιτικό σκηνικό ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα», ανατρέπει τα δεδομένα. Ισχυρή δυναμική και από το «κόμμα Καρυστιανού» αλλά και σοβαρές αμφιβολίες.

Σύνταξη
Ιράν: Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια επίθεση των ΗΠΑ στη χώρα; Τα επικρατέστερα σενάρια
Δύσκολα διλήμματα 14.01.26

Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν; Τα επικρατέστερα σενάρια

Το Reuters μετέδωσε την πληροφορία ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να εκδηλωθεί ακόμη και εντός του επόμενου 24ωρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η νέα μανία των «υπέροχων τίποτα» – Λέγονται Mirumi, είναι ρομποτάκια και ήρθαν για να διώξουν τα Labubu
Λούτρινο 14.01.26

Η νέα μανία των «υπέροχων τίποτα» - Λέγονται Mirumi, είναι ρομποτάκια και ήρθαν για να διώξουν τα Labubu

Αν το 2025 ήταν η χρονιά των Labubu, το 2026 αναμένεται να είναι η χρονιά των Mirumi. Γεννημένα στην Ιαπωνία, αφράτα και με κίνηση: είναι τα νέα ντάρλινγκ έτοιμα να εκθρονίσουν τον προκάτοχό τους από τις καρδιές και τις τσάντες των κολλημένων με τα τρεντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φοινικούντα: Αποκάλυψη – Ο λόγος που ο ανιψιός έλεγε πως ήθελε να πάει στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα μετά το φονικό
Ελλάδα 14.01.26

Φοινικούντα: Αποκάλυψη – Ο λόγος που ο ανιψιός έλεγε πως ήθελε να πάει στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα μετά το φονικό

Στο Live News μιλά ένας φίλος του ανιψιού, ο οποίος λέει πως μία μέρα μετά το διπλό φονικό στο κάμπινγκ ο ανιψιός του ζήτησε να πάνε μαζί έως την Καλαμάτα.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για παραίτηση διοικητή ΥΠΑ: Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο
FIR Αθηνών 14.01.26

Τσουκαλάς για παραίτηση διοικητή ΥΠΑ: Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο

«Η προ ημερών δήλωση του κ. Κυρανάκη 'αυτά παραλάβαμε' ήταν τελικά εσωκομματική αιχμή αλλά και το μεγαλοπρεπέστερο 'άδειασμα' της 'επιτελικής κυβέρνησης των αρίστων'», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κόντης: «Αυτή η ημέρα, αυτή η στιγμή, αυτό το παιχνίδι ήταν ένα ορόσημο για εμάς» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Κόντης: «Αυτή η ημέρα, αυτή η στιγμή, αυτό το παιχνίδι ήταν ένα ορόσημο για εμάς» (vid)

Στους... επτά ουρανούς πετούσε ο Χρήστος Κόντης μετά τη μεγάλη πρόκριση του ΟΦΗ επί της ΑΕΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, τονίζοντας ότι η σημερινή μέρα είναι ορόσημο για τους Κρητικούς.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιες είναι οι αμερικανικές βάσεις που θα μπορούσε να χτυπήσει
Λίστα 14.01.26

Ποιες είναι οι αμερικανικές βάσεις που θα μπορούσε να χτυπήσει το Ιράν

Προειδοποίηση προς χώρες της Μέσης Ανατολής απηύθυνε το Ιράν, απειλώντας ότι θα χτυπήσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από τις ΗΠΑ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
