Άρης: Η 11άδα για την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό

Σε δύο αλλαγές προχώρησε ο Μανόλο Χιμένεθ στην ενδεκάδα του σημερινού (14/1, 20:30) εκτός έδρας προημιτελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (20:30).

Ο Μορόν πήρε τη θέση του Καντεβέρε στην επίθεση, ο Φαμπιάνο και ο Παναγίδης του Ντούντου στην αριστερή πλευρά της μεσαίας γραμμής.

Ο Ισπανός τεχνικός παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Ρόουζ και Αλβαρο είναι το κεντρικό δίδυμο.

Οι Μόντσου και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Παναγίδης στην αριστερή και ο Γένσεν πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ – Μόντσου, Ράτσιτς, Παναγίδης – Πέρεθ, Γένσεν, Μορόν.

Στον πάγκο: Φαμπιάνο, Γαλανόπουλος, Καντεβέρε, Δώνης, Φρίντεκ, Νινγκ, Ντουντού, Καμτσής, Μπουσαΐντ, Χαρούπας.