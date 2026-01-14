Πιο άνετα απ’ ότι θα πίστευε ο πιο αισιόδοξος οπαδός του σε αυτό το τάιμινγκ, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 τον Άρη στο «παγωμένο» ΟΑΚΑ και προκρίθηκε στους ημιτελικούς του Κυπέλλου. Με χατ-τρικ του Τάσου Μπακασέτα, ο οποίος έπαιξε ως «οχτάρι» σε κεντρικό δίδυμο με τον Τσιριβέγια, θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ σε δύο παιχνίδια έχοντας τη ρεβάνς στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρουσίασε ένα πειραματικό σύστημα, με 4-4-2, στην επίθεση με τους Τεττέη – Σβιντέρσκι και τους Παντελίδη και Μπόκο στα «φτερά», το οποίο στην πράξη λειτούργησε αποτελεσματικά. Ο σκοπός του Ισπανού προπονητή εκπληρώθηκε παρά τις αδυναμίες του σχεδίου του και κέρδισε χρόνο και αυτοπεποίθηση, εν όψει του αθηναϊκού ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Άρης είχε τις στιγμές του στο ΟΑΚΑ, εάν τις αξιοποιούσε θα μπορούσε να προηγηθεί ή να ισοφαρίσει, όμως ο μοιραίος Ρόουζ υπέπεσε σε δύο πέναλτι και κόστισε. Οι «κιτρινόμαυροι» διαμαρτύρονται για τις υποδείξεις του Ευαγγέλου, αφού θεωρούν πως προηγήθηκε φάουλ στον Παναγίδη πριν το δεύτερο πέναλτι, ενώ έχουν παράπονα για τον πειθαρχικό έλεγχο του Αθηναίου ρέφερι.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Άρη στους ημιτελικούς του Κυπέλλου, έχοντας το αβαντάζ πως η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Όσο για τον Άρη, έχασε τον πιο σπουδαίο στόχο της σεζόν και τώρα πρέπει να ανασυγκροτηθεί και να διεκδικήσει τη συμμετοχή στα προκριματικά του Conference League.

Προβάδισμα με γκολ του Μπακασέτα

O Παναθηναϊκός επισκέφτηκε νωρίς την εστία του Άρη. Στο 5ο λεπτό ο Τεττέη μπήκε στην περιοχή του Αθανασιάδη και σούταρε, όμως η μπάλα κόντραρε στον Ρόουζ και βγήκε κόρνερ. Η σειρά του Άρη να αγγίξει το 0-1 ήρθε στο 10’. Ο Μόντσου σούταρε και ο Λαφόν απέκρουσε ασταθώς και πάλι ο Μόντσου σούταρε άουτ μόνος του.

Στο 12’ ο Τεττέη γύρισε τη μπάλα από δεξιά στον Μπόκο και αυτός πήγε να σκοράρει με το «τακουνάκι», αλλά ο Αθανασιάδης απέκρουσε. Το προβάδισμα επιτεύχθηκε για το Τριφύλλι δύο λεπτά αργότερα. Ο Παντελίδης σέντραρε χαμηλά, ο Ράσιτς πρόλαβε τον επερχόμενο Τσιριβέγια και ο Μπακασέτας με συρτό σουτ από το ημικύκλιο, σκόραρε!

Ο Τεττέη στο 27’ έβγαλε τη σέντρα από δεξιά και στο πρώτο δοκάρι ο Παντελίδης με «τακουνάκι» σούταρε, αλλά ο Αθανασιάδης μπλόκαρε. Η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία του Άρη σημειώθηκε στο 35’ όταν από τη σέντρα του Άλβαρο, ο Μορόν «άδειασε» τον Καλάμπρια και πλάσαρε, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε χαμηλά.

Μοιραίος ο Ρόουζ για τον Άρη

Ο Άρης άσκησε πίεση μετά τη σέντρα. Στο 45′ ο Τεχέρο σέντραρε από αριστερά και στο δεύτερο δοκάρι ο Παναγίδης σούταρε, αλλά ο Καλάμπρια τον σταμάτησε. Στο επόμενο λεπτό, πάλι ο Τεχέρο γέμισε στην περιοχή και ο Καλάμπρια πήγε να διώξει, ο Μόντσου έβαλε την κόντρα και παραλίγο να σκοράρει.

Το προβάδισμα του Παναθηναϊκού διευρύνθηκε στο 53′. Ο Μπακασέτας εκτέλεσε φάουλ από αριστερά, ο Ρόουζ τράβηξε τον Σφιντέρσκι και ο διαιτητής Ευαγγέλου υπέδειξε πέναλτι. Ο Μπακασέτας το εκτέλεσε και χρίστηκε σκόρερ για δεύτερη φορά στον προημιτελικό, για το 2-0.

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε νέο πέναλτι στο 62′. Σε γέμισμα στην περιοχή του Άρη ο Γένσεν προσπάθησε να διώξει με κεφαλιά, η μπάλα πήγε προς την εστία του και ο Τουμπά που ήταν εκτεθειμένος, βγήκε πρώτος στη διεκδίκηση με τον Ρόουζ και δέχτηκε κλωτσιά. Ο Ευαγγέλου αρχικά σφύριξε οφσάιντ, όμως ο Ρούπερτι από το VAR τον κάλεσε για ανασκόπηση και ο Αθηναίος ρέφερι υπέδειξε την παράβαση. Ο Μπακασέτας εκτέλεσε ξανά εύστοχα και συμπλήρωσε χατ-τρικ για το 3-0.

Ο μόνος σφυγμός του Άρη φάνηκε σε ένα σουτ του Φαμπιάνο στο 75′. Ο Παναθηναϊκός απείλησε στην επόμενη φάση, όμως ο Αθανασιάδης αντέδρασε σωστά στα σουτ των Σφιντέρσκι και Μπόκου.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Μπενίτεθ αιφνιδίασε με ένα σχήμα με κεντρικό δίδυμο τους Μπακασέτα-Τσιριβέγια και δικαιώθηκε. Ο Παναθηναϊκός έλεγξε το τέμπο και προκρίθηκε άνετα στην επόμενη φάση.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το 2-0 από τον Μπακασέτα. Ο Άρης βγήκε από τα αποδυτήρια με πίεση για την ισοφάριση, όμως το γκολ του αρχηγού της Ελλάδας ανέκοψε την ορμή του.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Μακράν του δεύτερου ο Λίντσεϊ Ρόουζ. Ο έμπειρος αμυντικός υπέπεσε σε δύο πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο και στέρησε κάθε ελπίδα από τον Άρη για την ανατροπή.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Άγγελος Ευαγγέλου από την Αθήνα προκάλεσε διαμαρτυρίες από τις δύο ομάδες γιατί επέτρεψε τα δυνατά μαρκαρίσματα. Υπέδειξε το πρώτο πέναλτι του Ρόουζ στον Σφιντέρσκι και δεν είδε το δεύτερο, πάλι από τον αμυντικό του Άρη στον Τουμπά, οπότε χρειάστηκε τη συνδρομή του VAR.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ολλανδός Κλέι Ρούπερτι επιβεβαίωσε το πρώτο πέναλτι που σφύριξε ο Ευαγγέλου, ενώ τον κάλεσε για να διαπιστώσει το δεύτερο που συνέβη λίγα λεπτά αργότερα. Δεν χρειάστηκε άλλη παρέμβαση του στο παιχνίδι.

ΣΚΟΡΕΡ: Μπακασέτας 16′-53′-65′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κώτσιρας (71′ Κυριακόπουλος), Τσιριβέγια, Μπακασέτας (79′ Ρενάτο), Μπόκος, Παντελίδης (71′ Παντελίδης), Τεττέη (71′ Πάντοβιτς), Σφιντέρσκι (90′ Νεμπής).

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ (67′ Φαμπιάνο), Μόντσου, Ράτσιτς (67′ Γαλανόπουλος), Παναγίδης, Πέρεθ (67′ Ντούντου), Γένσεν (75′ Μπουσαΐντ), Μορόν (88′ Δώνης).