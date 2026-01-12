Παναθηναϊκός: Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Άλεξ Κραλ

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στην πέμπτη μεταγραφή του στο χειμερινό «παράθυρο», καθώς μετά τους Ανδρέα Τεττέη, Σωτήρη Κοντούρη, Παύλο Παντελίδη και Λούκας Τσάβες, ετοιμάζεται να κάνει δικό του και τον Άλεξ Κραλ.

Οι «πράσινοι» κινήθηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα και με προσωπικές ενέργειες του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα έχουν φέρει την περίπτωση του Άλεξ Κραλ στην τελική της ευθεία.

Τα χαρακτηριστικά του παίκτη ταιριάζουν στα «θέλω» του Ράφα Μπενίτεθ, ενώ ο περιορισμένος ρόλος του έκανε και την γερμανική ομάδα πιο διαλλακτική στην παραχώρησή του.

Το συμβόλαιο του 27χρονου χαφ ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, κάτι που σημαίνει ότι βολεύει την Ουνιόν Βερολίνου να τον παραχωρήσει με ένα αντίτιμο, καθώς ο παίκτης δεν βρίσκεται στα πλάνα του Στέφεν Μπάουγκαρτ.

Η ολοκλήρωση της μεταγραφής λοιπόν βρίσκεται στην τελική της ευθεία, με το «τριφύλλι» να αποκτά έναν παίκτη που δίνει ποιότητα και βάθος σε μια θέση που «πονάει» από την αρχή της σεζόν.

Ο υψηλόσωμος (1,86μ.) διεθνής με την εθνική Τσεχίας μέσος, αγωνίζεται εδώ και ενάμιση χρόνο στην Ουνιόν, μετρώντας 42 συμμετοχές, με 1 γκολ και 1 ασίστ σε Champions League, Bundesliga και Κύπελλο Γερμανίας. Με την Εθνική ομάδα της χώρας του ο Κραλ έχει καταγράψει συνολικά 48 συμμετοχές, ενώ έχει σκοράρει σε τρεις περιπτώσεις.

Πριν τη γερμανική ομάδα, ο Κραλ είχε αγωνιστεί μεταξύ άλλων στη Σλάβια Πράγας, τη Γουέστ Χαμ, τη Σπαρτάκ Μόσχας, τη Σάλκε και την Εσπανιόλ. Στην πιο ακριβή μεταγραφή της καριέρας του, πριν από επτά χρόνια η Σπαρτάκ Μόσχας είχε δαπανήσει 12 εκατ. ευρώ ώστε να τον αποκτήσει από τη Σλάβια Πράγας.