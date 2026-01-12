«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Κραλ από την Ουνιόν Βερολίνου»

Ένα νέο όνομα έρχεται στο προσκήνιο, σε μια θέση που αποτελεί προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το «Kicker», οι «πράσινοι» έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Άλεξ Κραλ, τον 27χρονο αμυντικό μέσο της Ουνιόν Βερολίνου.

Ο 27χρονος χαφ δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα της γερμανικής ομάδας, ενώ μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν, γεγονός που κάνει το ενδεχόμενο παραχώρησής του πιο πιθανό.

Ο Άλεξ Κραλ έχει στο βιογραφικό του εμπειρία από κορυφαία πρωταθλήματα όπως η Bundesliga, η La Liga και το ρωσικό πρωτάθλημα (Σπαρτάκ Μόσχας), και διαθέτει σωματικά και τεχνικά χαρακτηριστικά που ενδεχομένως να ταιριάζουν με το αγωνιστικό πλάνο του Ράφα Μπενίτεθ.

Τι αναφέρει το «Kicker» για τον Κραλ και τον Παναθηναϊκό

«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Άλεξ Κραλ (27). Ο 48 φορές διεθνής Τσέχος παίκτης παίζει μόνο δευτερεύοντα ρόλο στην Ουνιόν Βερολίνου και, εκτός από οκτώ συμμετοχές ως αλλαγή, έχει ξεκινήσει βασικός μόνο μία φορά στην Bundesliga αυτή τη σεζόν. Το συμβόλαιό του λήγει στο τέλος της σεζόν».

Αξίζει να σημειωθεί πως τη φετινή σεζόν ο Κραλ δεν έχει παίξει βασικός στην ομάδα του Βερολίνου, μετρώντας 9 συμμετοχές, κυρίως ως αλλαγή στην Bundesliga.

Ο Άλεξ Κραλ είχε αποκτηθεί έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σπαρτάκ Μόσχας, ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του τσεχικού ποδοσφαίρου, ενώ στη συνέχεια πέρασε από τις Γουέστ Χαμ, Σάλκε και Εσπανιόλ, πριν καταλήξει τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ουνιόν Βερολίνου.