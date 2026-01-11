Ο Παναθηναϊκός είχε ως ζητούμενο να βελτιωθεί στη διακοπή των Χριστουγέννων και να επανεμφανιστεί πιο ανταγωνιστικός στην επανέξαρξη του πρωταθλήματος. Απέναντι στον Πανσερραϊκό, τον ουραγό της βαθμολογίας, η βελτίωση δεν φάνηκε στο γήπεδο παρά το τελικό 3-0 και τα γρήγορα γκολ.

Οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ προηγήθηκαν με δύο πέναλτι που κέρδισαν ο Τουμπά πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό και ο Καλάμπρια στο 10′. Οπότε, το ματς στο παγωμένο και άδειο ΟΑΚΑ, δεν αποτελεί κριτήριο για τη συνέχεια, για αυτό που έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός.

Στα αξιομνημόνευτα της αναμέτρησης, το ντεμπούτο του αγχωμένου Τεττέη και η επιστροφή των Πελίστρι, Ρενάτο Σάντσες και Κυριακόπουλου. Σε ένα ρόστερ με λίγες επιλογές, ο Ράφα θα τους χρειαστεί όλους, ειδικά για τα ματς του Europa League που ισχύουν οι περιορισμοί της λίστας της UEFA.

O Πανσερραϊκός έδειξε ότι δεν προοδεύει και παραμένει το πρώτο φαβορί για τον υποβιβασμό. Είναι χαρακτηριστικό πως στην εποχή του Ζεράρ Σαραγόσα, αγνοείται μέχρι και το γκολ.

Οι αποφάσεις των προπονητών

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε τον Παναθηναϊκό με σύστημα 4-3-3. Ο Κότσαρης υπερασπίστηκε την εστία, οι Καλάμπρια, Γεντβάι, Τουμπά, Κώτσιρας επάνδρωσαν την αμυντική τετράδα, οι Τσέριν, Τσιριβέγια και Τζούρισιτς ήταν οι τρεις της μεσαίας γραμμής, οι Πελίστρι και Ζαρουρί αγωνίστηκαν στα άκρα της επίθεσης και ο Τεττέη στην κορυφή.

Για τον Πανσερραϊκό ο Ζεράρ Σαραγόσα διάλεξε τη διάταξη 4-5-1. Ο Τσομπανίδης ήταν ο γκολκίπερ, οι Λύρατζης, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Τσαούσης ήταν οι τέσσερις της άμυνας, οι Μπρουκς, Ομοενγκά, Λιάσος έπαιξαν στον «άξονα», οι Νούνελι και Σοφιανός ήταν οι εξτρέμ και ο Ιβάν ο σέντερ φορ.

Γρήγορο γκολ από τον Τζούρισιτς

Πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό, ο Τζούρισιτς εκτέλεσε κόρνερ, ο Ιβάν αγκάλιασε τον Τουμπά και ο διαιτητής Κατοίκος υπέδειξε το πέναλτι, αφού κλήθηκε από το VAR για ανασκόπηση. Ο Τζούρισιτς το εκτέλεσε, ο Τσομπανίδης απέκρουσε και στην εξέλιξη της φάσης, ο Τζούρισιτς πρόλαβε με δεύτερο σουτ να σκοράρει. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε δεύτερο πέναλτι στο 9′, όταν ο Καλάμπρια βρέθηκε στη μικρή περιοχή και στην κίνήση του να σουτάρει, ο Τσαούσης τον βρήκε στο πέλμα. Ο Φωτιάς κάλεσε τον Κατοίκο να τσεκάρει την υπόδειξη του, αλλά ο ρέφερι επέμεινε στην απόφαση του. Το δεύτερο χτύπημα το πήρε ο Ζαρουρί και ευστόχησε για το 2-0 στο 14′.

Ακολούθησαν ένα αδύναμο πλασέ του Πελίστρι και ένα σουτ του Ζαρουρί που κατέληξε άουτ, για να πετύχει ο Παναθηναϊκός το 3-0 στο 39′. Ο Ζαρουρί σέντραρε από αριστερά και ο Γεντβάι που είχε ανέβει, κέρδισε την κεφαλιά και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Συντήρηση από το Τριφύλλι, αδυναμία από τους φιλοξενούμενους

Με το σκορ στο 3-0, το τέμπο ήταν χαμηλό στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 53’ από τη σέντρα του Καλάμπρια ο Τεττέη έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Τσομπανίδης απέκρουσε. Πάλι ο Τεττέη στο 57’ σούταρε έξω από την περιοχή, αλλά ο Τσομπανίδης απέκρουσε ξανά. Άλλη μία κεφαλιά του Έλληνα στράικερ ένα λεπτό αργότερα, κατέληξε άουτ.

Ο Κατοίκος στο 61’ υπέδειξε πέναλτι, όμως στον έλεγχο του VAR αποδείχτηκε ότι ο Ιβάν είχε πατήσει τον Τουμπά και όχι το αντίθετο. Οπότε, ο ρέφερι ανακάλεσε την υπόδειξη του. Ο Πανσερραϊκός απείλησε σοβαρά πρώτη φορά στο 64’, με διπλή ενέργεια του Καρέλη, που σταμάτησε ο Κότσαρης και μετά πέρασε άουτ.

Ο Πανσερραϊκός βρήκε γκολ στο 71’, όταν ο Καρέλης έφυγε στην πλάτη των αμυντικών και πάσαρε στον επερχόμενο Ιβάν που σκόραρε. Ωστόσο, ο δημιουργός ήταν εκτεθειμένος όταν πήρε τη μπάλα και υποδείχτηκε οφσάιντ. Το μόνο αξιοσημείωτο μέχρι τη λήξη ήταν η αποβολή του Ντε Μάρκο στο 88’ με δεύτερη κίτρινη για μαρκάρισμα στον Τεττέη.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Καλάμπρια, Γεντβάι (86′ Ίνγκασον), Τουμπά, Κώτσιρας, Τσιριβέγια (80′ Σιώπης), Τσέριν, Τζούρισιτς (66′ Σάντσες), Πελίστρι (66′ Μπόκος), Ζαρουρί (80′ Κυριακόπουλος), Τεττέη.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Τσαούσης (59′ Ουαγκέ), Ομεονγκά (46′ Δοϊρανλής), Λιάσος, Μπρουκς, Νούνελι (46′ Γκελασβίλι), Σοφιανός (59′ Καρέλης), Ιβάν (79′ Μασκανάκης)