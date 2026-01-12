«Ο Παναθηναϊκός κοιτάζει την περίπτωση του Τζόουνς-Γκαρσία»

Ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία αποτελεί έναν παίκτη που απασχόλησε έντονα το περασμένο καλοκαίρι, καθώς ο Ολυμπιακός ενδιαφέρθηκε έντονα για την περίπτωση του, όμως εκείνος αποφάσισε να συνεχίσει στο NBA και να υπογράψει στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο Δομινικανός γκαρντ-φόργουορντ ήταν ένας από τους λόγους που ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήγε στο Summer League, το περασμένο καλοκαίρι. Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι, ο Γκαρσία έπαιξε κάποια ματς με τους Σπερς στο NBA, αλλά κυρίως αγωνίστηκε με την θυγατρική της ομάδας στη G-League.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο λογαριασμός Baseline Intel στο Χ, ο παίκτης αναμένεται να μείνει ελεύθερος τις επόμενες ημέρες, με τον Παναθηναϊκό να παρουσιάζεται ως ο νούμερο ένα ενδιαφερόμενος για να τον αποκτήσει.

Τι αναφέρεται στο εξωτερικό για τον Τζόουνς-Γκαρσία και τον Παναθηναϊκό

Ο 24χρονος γκαρντ/φόργουορντ αναμένεται να μείνει ελεύθερος τις επόμενες ημέρες, έχοντας ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων από την Ευρώπη.

Ωστόσο, με βάση τα όσα αναφέρει το Baseline Intel, οι «πράσινοι» φέρονται να έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής την πιο δυνατή πρόταση για να πάρουν τον Τζόουνς-Γκαρσία.

Βέβαια δεν προκύπτει από πουθενά πως ο Παναθηναϊκός κοιτάει κάποιον παίκτη με τα χαρακτηριστικά του, καθώς έχει μια γεμάτη περιφέρεια στην οποία υπάρχουν οι Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης και Σορτς.

Σημαντική παράμετρος που πρέπει να γνωρίζουμε είναι το trade deadline του NBA το οποίο εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου και που θα κρίνει πολλά για παίκτες που αγωνίζονται στις ΗΠΑ και αναμένεται να μείνουν χωρίς ομάδα. Μέχρι τότε το πεδίο θα έχει ξεκαθαρίσει για όλους και όσοι είναι να αποδεσμευτούν θα το έχουν κάνει πριν από τις 5 του μήνα.