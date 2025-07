Ο Τζόουνς-Γκαρσία που είπε «όχι» στον Ολυμπιακό, πάει στους Σπερς με two-way συμβόλαιο

Μετά τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στο Summer League, ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία που ακούστηκε έντονα για τον Ολυμπιακό και απασχόλησε τον Γιώργο Μπαρτζώκα βρήκε, όπως αναμενόταν, συμβόλαιο στο NBA και θα αγωνίζεται στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Τα «σπιρούνια» του προσέφεραν two way συμβόλαιο και τον έκαναν δικό τους, με τον ίδιο να έχει απαντήσει εδώ και μερικές μέρες αρνητικά στον Ολυμπιακό και στην πρόταση που του είχε κάνει για να έρθει στην Ευρώπη και τη Euroleague.

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως οι ερυθρόλευκοι είχαν παρουσία στο Λας Βέγκας με τους Γιώργο Μπαρτζώκα, Νίκο Λεπενιώτη και Χρήστο Μπαφέ να ταξιδεύουν εκεί και να παρακολουθούν από κοντά αρκετές περιπτώσεις, ξεχωρίζοντας τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία.

David Jones-Garcia – All-Summer League first team breakout guard – has agreed on a two-way NBA contract with the San Antonio Spurs, agents Deirunas Visockas and Guillermo Bermejo of Gersh Sports tell ESPN. Jones-Garcia starred for the Spurs this month (22 PPG, 6 RPG, 53% on 3s). pic.twitter.com/OPJZAQVwFH

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 22, 2025