«Αυτός είναι ο παίκτης που εξετάζει ο Ολυμπιακός για αντικαταστάτη του Πετρούσεφ»

Δημοσίευμα από τη Σερβία ανέφερε το βράδυ της Τρίτης (22/7) πως ο Φίλιπ Πετρούσεφ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Dubai BC, με την ομάδα να έχει συμφωνήσει να καταβάλει στον Ολυμπιακό buy out ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Κάπως έτσι, ξεκίνησε η φημολογία πως οι Πειραιώτες θα κινηθούν για αντικαταστάτη του, με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Ματέο Αντρεάνι, να «ρίχνει» το πρώτο όνομα στο τραπέζι, μέσα από τα sosial media του.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός ρεπόρτερ ανέφερε πως ο Άντονι Γκιλ, αν και εξακολουθεί να έχει το ΝΒΑ προτεραιότητά του, έχει εξεταστεί από ομάδες της Euroleague, ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός.

Anthony Gill.

He still considers the NBA his priority.

Real Madrid was the first EuroLeague team to ask info.

Fenerbahçe Beko Istanbul also expresses interest in him and now, after Filip Petrusev departure, also Olympiacos Piraeus.

Gill is a free agent.https://t.co/6H1EL3lwC5 https://t.co/yWIvhT44xm pic.twitter.com/M1Q9fmDkwk

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) July 22, 2025