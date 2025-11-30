Σενάρια από την Ιταλία για τον Τζόουνς-Γκαρσία: «Αβέβαιο το μέλλον του στους Σπερς»

Εξελίξεις αναφορικά με το μπασκετικό μέλλον του Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία, με δημοσίευμα στην Ιταλία να θεωρεί αβέβαιο το μέλλον του στο ΝΒΑ και τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του ο Ματεό Αντρεάνι αναφέρει πως «το μέλλον του Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία στους Σαν Αντόνιο Σπερς στο NBA είναι αβέβαιο. Είχε υπογράψει two-way συμβόλαιο το περασμένο καλοκαίρι».

Η ανάρτηση για τον Τζόουνς-Γκαρσία

David Jones-Garcia future with the San Antonio Spurs in the NBA is uncertain, I’m told. He signed a two-way contract last summer. pic.twitter.com/JktUfw19aa — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) November 30, 2025

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός γκαρντ από το καλοκαίρι απασχολεί τον Ολυμπιακό, ο οποίος ακόμη είναι σε αναζήτηση παίκτη για να ενισχύσει την περιφέρειά του, αλλά ο ίδιος αποφάσισε να μη δεχτεί την πρόταση των Πειραιωτών και να «κυνηγήσει» το ΝΒΑ.

Ποιος είναι ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία

Ο Τζόουνς-Γκαρσία πέρασε την περασμένη σεζόν στην G League του NBA, παίζοντας για τους Μέξικο Σίτι Κάπιτανς. Κατά τη διάρκεια της σεζόν εντάχθηκε στους Σολτ Λέικ Σίτι Σταρς με διμερές συμβόλαιο με τους Τζαζ, αλλά αργότερα επέστρεψε στους Κάπιτανς, όπου και ολοκλήρωσε τη σεζόν.

Παράλληλα, αφού διένυσε μια πολύ καλή σεζόν, επιλέχθηκε στην ομάδα All-Rookie της G League, με μέσο όρο 24,7 πόντους, 7,7 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ ανά αγώνα.

Επίσης, το καλοκαίρι στο Summer League αγωνίστηκε σε 5 παιχνίδια και μέτρησε κατά μέσο όρο 21.6 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ σε μόλις 25 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, αποτελώντας έναν από τους καλύτερους παίκτες σε ολόκληρο το τουρνουά.

Στις 11 Οκτωβρίου είχε πραγματοποιήσει μία μυθική εμφάνιση μετρώντας 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ στη νίκη των Σπερς επί των Τζαζ με σκορ 134-130 για την preseason, δείχνοντας πως αν πάρει χώρο και χρόνο μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.