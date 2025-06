«Χιτ και Σπερς ενδιαφέρονται για τον Ντουράντ» (pic)

Το όνομα του Κέβιν Ντουράντ επιστρέφει στο επίκεντρο των ανταλλαγών στο ΝΒΑ, καθώς οι Φοίνιξ Σανς επιζητούν την αποχώρησή του φέτος το καλοκαίρι, με τους Σαν Αντόνιο Σπερς και τους Μαϊάμι Χιτ να ξεχωρίζουν ως τα μεγάλα φαβορί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα όπως αυτά του «ESPN», η διαδικασία ανταλλαγής του Ντουράντ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ο αναλυτής Μπιλ Σίμονς ανάφερε μάλιστα ότι η συμφωνία μεταξύ Σανς και Σπερς «μπορεί ήδη να έχει κλειδώσει, περιμένοντας επίσημη ανακοίνωση κατά τη διάρκεια του NBA Draft».

BREAKING: The Phoenix Suns are trading Kevin Durant to the San Antonio Spurs for Devin Vassell, Harrison Barnes, No. 14 pick, No. 38 pick, 2027 first-rounder (via ATL), 2029 first-rounder (SAS), sources tell ESPN. pic.twitter.com/Fgfim8Z5j4

— ⁴⁵ (@cavspj) June 11, 2025