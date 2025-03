«Βόμβα» μεγατόνων: «Ο Ντουράντ θα φορέσει… πράσινα το ερχόμενο καλοκαίρι»

Ο Κέβιν Ντουράντ αποτελεί έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στο NBA και έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στη Λίγκα.

Η σεζόν του με τους Φοίνιξ Σανς είναι καλή, σκοράρει πολύ και έχει εξαιρετικά νούμερα, όμως τα σενάρια για το μέλλον του δίνουν και παίρνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ο Αμερικανός σούπερ σταρ δεν είναι ευχαριστημένος όμως με τους «ήλιους» και το γεγονός ότι δύσκολα θα διεκδικήσουν τίτλο και για αυτό τον λόγο το πιθανότερο είναι να αποχωρήσει το καλοκαίρι, παρότι έχει άλλον έναν χρόνο συμβόλαιο.

Ο Ντουράντ όλα δείχνουν πως στη φετινή offseason θα αποχωρήσει από τους Φοίνιξ Σανς και αρκετές ομάδες θα κάνουν… ουρά για να τον ανταλλάξουν με τους Σανς, με τον Νικ Ράιτ να τονίζει ότι υπάρχει ένα σενάριο που μπορεί να τον στείλει στη Βοστώνη και τους Σέλτικς και να αλλάξει εντελώς τις ισορροπίες στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

«Δύο τελείως άσχετοι μεταξύ τους άνθρωποι που φημολογείται πως γνωρίζουν πράγματα τα οποία άλλοι δεν ξέρουν, μου είπαν να προσέχω για τους Μπόστον Σέλτικς στην υπόθεση του Κέβιν Ντουράντ. Προσωπικά, θεωρώ πως δεν βγάζει πολύ νόημα. Δεν ξέρω καν ποιο θα μπορούσε να είναι το πακέτο. Μοιάζει με την περίπτωση που ο Ντουράντ πήγε στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς όμως και δεν αποκλείω ο Ντουράντ να φορέσει… πράσινα», αναφέρει στο ρεπορτάζ του ο Νικ Ράιτ.

«Two totally unrelated people, both of whom have reputations for knowing things that other people don’t know, have said to me, ‘Watch out for Durant in Boston.’» – Nick Wright pic.twitter.com/VDjZiEEDhA

— Awful Announcing (@awfulannouncing) March 25, 2025