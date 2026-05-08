Με πρόστιμο θα πληρώσουν Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί το επεισόδιο που είχαν στα αποδυτήρια της Ρεάλ, με τον πρώτο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο έχοντας χτύπημα στο κεφάλι που του προκάλεσε απώλεια μνήμης.

Όπως ανακοίνωσαν οι Μαδριλένοι, οι δύο ποδοσφαιριστές θα πληρώσουν πρόστιμο 500.000 ευρώ έκαστος αφού πρώτα ζήτησαν συγγνώμη από όλους στον σύλλογο για τη συμπεριφορά τους.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ για Τσουαμενί – Βαλβέρδε

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, μετά τα γεγονότα που οδήγησαν στην έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας χθες εναντίον των παικτών μας, Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί, εμφανίστηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης τους, οι παίκτες εξέφρασαν της βαθιά λύπη τους για ό,τι συνέβη και απολογήθηκαν ο ένας στον άλλον.

Επίσης, ζήτησαν συγγνώμη από τον σύλλογο, τους συμπαίκτες τους, το προπονητικό επιτελείο και τους οπαδούς. Αμφότεροι τέθηκαν στη διάθεση της Ρεάλ Μαδρίτης για να αποδεχτούν οποιαδήποτε κύρωση κρίνει κατάλληλη ο σύλλογος.

Δεδομένων αυτών των συνθηκών, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να επιβάλει πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ σε κάθε παίκτη, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες».