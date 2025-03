Ντουράντ: Έτοιμος να αποχωρήσει από τους Σανς

Ο Κέβιν Ντουράντ, στις αρχές Φλεβάρη, βρέθηκε ένα βήμα μακριά από την επιστροφή του στο Γκόλντεν Στέιτ, αλλά ζήτησε από τους Σανς να μην τον ανταλλάξουν. Έναν μήνα μετά, ο ίδιος δείχνει να είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την ομάδα του Μάικ Μπουντεχόλζερ, λόγω της δραματικής εξέλιξης της σεζόν για το Φοίνιξ, έχοντας ρεκόρ 28-33.

Ο Σαμς Χαράνια αναφέρει πως ο Ντουράντ με τους Σανς θα συζητήσουν για την ανταλλαγή του σε ομάδα πρωταθλητισμού αυτό το καλοκαίρι. Ο δημοσιογράφος του ESPN πρόσθεσε πως αναμένει τέσσερεις με έξι ομάδες να εμπλακούν στο «κυνήγι» για τον Αμερικανό σούπερσταρ.

Reporting for ESPN NBA Countdown on the Suns, Kevin Durant and what’s at stake: pic.twitter.com/69UeeowSOP

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 2, 2025