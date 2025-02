Ντουράντ: «Θα έπαιζα στην Μπαρτσελόνα ή στην Μονακό» (pic)

Ο Κέβιν Ντουράντ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να παίξει στη Euroleague, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του NBA All-Star Game 2025.

Η απάντηση του σταρ του Φοίνιξ έβαλε… φωτιές! Ο Αμερικανός δήλωσε ότι η Μπαρτσελόνα και η Μονακό θα ήταν ωραίοι προορισμοί σε περίπτωση που αποφάσιζε να αγωνιστεί στην Ευρώπη.

«Δεν ξέρω. Είμαι λίγο σκεπτικός αυτήν τη στιγμή. Θα παίξω στο ΝΒΑ, αλλά μου αρέσει πολύ να παρακολουθώ την Ευρωλίγκα», απάντησε και ρωτήθηκε εκ νέου από τον ρεπόρτερ για το αν η Βαρκελώνη θα ήταν ένα ωραίο μέρος για να παίξει μπάσκετ. «Θα ήταν καλά. Και στη Μονακό το ίδιο. Τώρα όμως μου αρέσει το Φοίνιξ. Θα μείνω εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός σούπερ σταρ του NBA.

Barcelona and Monaco might be gearing up for Kevin Durant signing in the EuroLeague offseason 👀

