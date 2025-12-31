Σενάρια από την Ισπανία για τον Τζόουνς-Γκαρσία: Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός και το NBA (vids)

Ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία αποτελεί έναν παίκτη που απασχόλησε έντονα το περασμένο καλοκαίρι, καθώς ο Ολυμπιακός ενδιαφέρθηκε έντονα για την περίπτωση του, όμως εκείνος αποφάσισε να συνεχίσει στο NBA και να υπογράψει στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο Τζόουνς-Γκαρσία ήταν ένας από τους λόγους που πήγε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο Summer League του Λας Βέγκας, πρόκειται για έναν παίκτη που του αρέσει πολύ και αν δεν είχε προτεραιότητα τότε το NBA να γινόταν παίκτης των Πειραιωτών.

Όπως είναι λογικό, η περίπτωση του 24χρονου, δεν έχει πάψει να απασχολεί τον Ολυμπιακό, που φέρεται να παραμονεύει αν και εφόσον, ο ίδιος ή οι Σπερς αποφασίσουν να λύσουν τη συνεργασία τους.

Ωστόσο, από την Ισπανία έριξαν… βόμβα, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Μόντε Μόρις και δεν φαίνεται τη δεδομένη χρονική στιγμή να ψάχνει παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Τζόουνς-Γκαρσία.

Ο Ολυμπιακός και το δημοσίευμα από την Ισπανία

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Rumores de Basket και του Νάτσο Μπράβο, στο μεταγραφικό ραντάρ του Ολυμπιακού έχει επανέλθει το όνομα του Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία, με τους Πειραιώτες να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Ο 24χρονος γκαρντ/φόργουορντ που ανήκει στους Σαν Αντόνιο Σπερς, βρίσκεται ήδη στη λίστα αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων, ωστόσο το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού ξεχωρίζει, καθώς οι ερυθρόλευκοι εξετάζουν λύσεις με προοπτική και αθλητικά χαρακτηριστικά που μπορούν να ταιριάξουν στο αγωνιστικό τους πλάνο.

Την ίδια στιγμή, στο παιχνίδι για τον παίκτη εμφανίζεται δυναμικά και η Ρεάλ Μαδρίτης, γεγονός που ανεβάζει τον ανταγωνισμό. Παρόλα αυτά, από την πλευρά του ίδιου του Τζόουνς-Γκαρσία προκύπτει ότι προτεραιότητά του παραμένει το NBA και η προσπάθεια να βρει σταθερό ρόλο εκεί, κάτι που όμως ακόμη δεν έχει γίνει και είναι ουσιαστικά στην G-League κατά βάση με τη θυγατρική ομάδα των Σπερς.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τον Ολυμπιακό πρόκειται για μια περίπτωση που αξιολογείται σοβαρά από το περασμένο καλοκαίρι, στο πλαίσιο της γενικότερης αναζήτησης παικτών με ταλέντο και περιθώρια εξέλιξης και δεδομένα αν μείνει ελεύθερος θα ασχοληθεί για να τον κάνει δικό του.