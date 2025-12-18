Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές

Σε έναν σύλλογο όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει ταυτίσει το όνομά του με την αριστεία και τον πρωταθλητισμό, η εικόνα των άδειων κερκίδων αποτελεί ένα βαθύ και ενοχλητικό ρήγμα. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για το τμήμα μπάσκετ, στο οποίο ο σύλλογος επενδύει κάθε χρόνο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, παρά το γεγονός ότι παραμένει οικονομικά ελλειμματικό. Τη φετινή σεζόν, μάλιστα, ο προϋπολογισμός αναμένεται να ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Τα νούμερα είναι αμείλικτα. Η Ρεάλ καταγράφει τη χαμηλότερη μέση προσέλευση σε ολόκληρη τη Liga ACB, με μόλις 50% πληρότητα στο γήπεδό της, ενώ στην Euroleague κινείται στο 65,4%, ένα από τα πιο χαμηλά ποσοστά της διοργάνωσης. Πρόκειται για σαφή επιδείνωση σε σχέση με την περσινή χρονιά, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στα γραφεία της διοίκησης.

Για να ανακόψει αυτή τη «αιμορραγία» και να δώσει ξανά ζωή στις εξέδρες του Movistar Arena, χωρητικότητας 13.109 θεατών, η Ρεάλ αποφάσισε να προχωρήσει σε μια κίνηση που μέχρι πρόσφατα θα φάνταζε αδιανόητη για το προφίλ της: την κυκλοφορία ενός οικονομικού εισιτηρίου διαρκείας για το δεύτερο μισό της σεζόν. Το νέο πακέτο καλύπτει όλους τους εντός έδρας αγώνες από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο, τόσο στο ισπανικό πρωτάθλημα όσο και στην EuroLeague, συμπεριλαμβανομένων των playoffs.

Οι τιμές κινούνται σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα από το συνηθισμένο: από 230 ευρώ για τις πιο απομακρυσμένες θέσεις, έως 330 ευρώ για ανώτερες ζώνες. Με βάση τους αγώνες της κανονικής περιόδου, το κόστος ανά παιχνίδι πέφτει περίπου στα 15 ευρώ, ενώ αν συνυπολογιστούν και τα playoffs, το ποσό μειώνεται ακόμη περισσότερο. Μια προσπάθεια ξεκάθαρη: να ξαναμπεί ο κόσμος στο γήπεδο.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο αριθμητικό. Η εικόνα της Ρεάλ στην ACB είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς ήδη από πέρσι βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της λίγκας όσον αφορά την πληρότητα του γηπέδου, ξεπερνώντας μόνο την Μπασκόνια και την Μπανταλόνα. Τα φετινά ποσοστά θυμίζουν σκοτεινές εποχές, όπως τη σεζόν 2010-11, όταν η ομάδα αγωνιζόταν στη «παγωμένη» και αποστειρωμένη Caja Mágica.

Στο εσωτερικό του συλλόγου γίνεται συχνά λόγος για απόντες κατόχους διαρκείας, όμως η πραγματικότητα δείχνει αλλού. Οι υψηλές τιμές των απλών εισιτηρίων λειτουργούν αποτρεπτικά για τον μέσο φίλαθλο. Σε αγώνες EuroLeague, τα φθηνότερα εισιτήρια ξεκινούν κοντά στα 18 ευρώ, ενώ οι καλύτερες θέσεις φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 80 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα VIP πακέτα. Ακόμη και με εκπτώσεις για μέλη, το κόστος παραμένει βαρύ.

Για μια τετραμελή οικογένεια, μια απλή επίσκεψη στο γήπεδο μπορεί να ξεπεράσει τα 100 ευρώ, αν προστεθούν μετακίνηση, πάρκινγκ και βασική κατανάλωση. Ένα ποσό απαγορευτικό για πολλούς, ειδικά σε μια εποχή όπου τα εισοδήματα πιέζονται. Και όπως λένε πολλοί φίλαθλοι, το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο – ακόμη κι αν λέγεσαι Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο και οι παίκτες του ελπίζουν πως αυτή η νέα πολιτική θα αλλάξει το κλίμα. Ο Ιταλός τεχνικός μιλά για σταδιακή επιστροφή του κόσμου και καλύτερη ατμόσφαιρα, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Το αν το «πακέτο σωτηρίας» της μισής σεζόν θα καταφέρει να γεμίσει ξανά τις εξέδρες και να δώσει στη Ρεάλ την ώθηση που χρειάζεται, μένει να αποδειχθεί στο παρκέ – και στις κερκίδες.