Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές
Euroleague 18 Δεκεμβρίου 2025 | 12:21

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές

Με τα χαμηλότερα ποσοστά προσέλευσης σε όλη τη Liga ACB και από τα χαμηλότερα στην EuroLeague, η Ρεάλ Μαδρίτης αναγκάζεται να αλλάξει πολιτική για να ξαναδεί γεμάτη τη Movistar Arena.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σε έναν σύλλογο όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει ταυτίσει το όνομά του με την αριστεία και τον πρωταθλητισμό, η εικόνα των άδειων κερκίδων αποτελεί ένα βαθύ και ενοχλητικό ρήγμα. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για το τμήμα μπάσκετ, στο οποίο ο σύλλογος επενδύει κάθε χρόνο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, παρά το γεγονός ότι παραμένει οικονομικά ελλειμματικό. Τη φετινή σεζόν, μάλιστα, ο προϋπολογισμός αναμένεται να ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Τα νούμερα είναι αμείλικτα. Η Ρεάλ καταγράφει τη χαμηλότερη μέση προσέλευση σε ολόκληρη τη Liga ACB, με μόλις 50% πληρότητα στο γήπεδό της, ενώ στην Euroleague κινείται στο 65,4%, ένα από τα πιο χαμηλά ποσοστά της διοργάνωσης. Πρόκειται για σαφή επιδείνωση σε σχέση με την περσινή χρονιά, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στα γραφεία της διοίκησης.

Για να ανακόψει αυτή τη «αιμορραγία» και να δώσει ξανά ζωή στις εξέδρες του Movistar Arena, χωρητικότητας 13.109 θεατών, η Ρεάλ αποφάσισε να προχωρήσει σε μια κίνηση που μέχρι πρόσφατα θα φάνταζε αδιανόητη για το προφίλ της: την κυκλοφορία ενός οικονομικού εισιτηρίου διαρκείας για το δεύτερο μισό της σεζόν. Το νέο πακέτο καλύπτει όλους τους εντός έδρας αγώνες από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο, τόσο στο ισπανικό πρωτάθλημα όσο και στην EuroLeague, συμπεριλαμβανομένων των playoffs.

Οι τιμές κινούνται σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα από το συνηθισμένο: από 230 ευρώ για τις πιο απομακρυσμένες θέσεις, έως 330 ευρώ για ανώτερες ζώνες. Με βάση τους αγώνες της κανονικής περιόδου, το κόστος ανά παιχνίδι πέφτει περίπου στα 15 ευρώ, ενώ αν συνυπολογιστούν και τα playoffs, το ποσό μειώνεται ακόμη περισσότερο. Μια προσπάθεια ξεκάθαρη: να ξαναμπεί ο κόσμος στο γήπεδο.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο αριθμητικό. Η εικόνα της Ρεάλ στην ACB είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς ήδη από πέρσι βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της λίγκας όσον αφορά την πληρότητα του γηπέδου, ξεπερνώντας μόνο την Μπασκόνια και την Μπανταλόνα. Τα φετινά ποσοστά θυμίζουν σκοτεινές εποχές, όπως τη σεζόν 2010-11, όταν η ομάδα αγωνιζόταν στη «παγωμένη» και αποστειρωμένη Caja Mágica.

Στο εσωτερικό του συλλόγου γίνεται συχνά λόγος για απόντες κατόχους διαρκείας, όμως η πραγματικότητα δείχνει αλλού. Οι υψηλές τιμές των απλών εισιτηρίων λειτουργούν αποτρεπτικά για τον μέσο φίλαθλο. Σε αγώνες EuroLeague, τα φθηνότερα εισιτήρια ξεκινούν κοντά στα 18 ευρώ, ενώ οι καλύτερες θέσεις φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 80 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα VIP πακέτα. Ακόμη και με εκπτώσεις για μέλη, το κόστος παραμένει βαρύ.

Για μια τετραμελή οικογένεια, μια απλή επίσκεψη στο γήπεδο μπορεί να ξεπεράσει τα 100 ευρώ, αν προστεθούν μετακίνηση, πάρκινγκ και βασική κατανάλωση. Ένα ποσό απαγορευτικό για πολλούς, ειδικά σε μια εποχή όπου τα εισοδήματα πιέζονται. Και όπως λένε πολλοί φίλαθλοι, το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο – ακόμη κι αν λέγεσαι Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο και οι παίκτες του ελπίζουν πως αυτή η νέα πολιτική θα αλλάξει το κλίμα. Ο Ιταλός τεχνικός μιλά για σταδιακή επιστροφή του κόσμου και καλύτερη ατμόσφαιρα, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Το αν το «πακέτο σωτηρίας» της μισής σεζόν θα καταφέρει να γεμίσει ξανά τις εξέδρες και να δώσει στη Ρεάλ την ώθηση που χρειάζεται, μένει να αποδειχθεί στο παρκέ – και στις κερκίδες.

Μεταφορές
ΕΛΤΑ: Αναδίπλωση κυβέρνησης για τα λουκέτα – Σκάνδαλα αναθέσεων καταγγέλει η αντιπολίτευση

ΕΛΤΑ: Αναδίπλωση κυβέρνησης για τα λουκέτα – Σκάνδαλα αναθέσεων καταγγέλει η αντιπολίτευση

Αθλητική Ροή
Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση: Γιούχα σε Πάσπαλι, κοντά στην έξοδο ο Τζαμπάρι Πάρκερ (pics)
Euroleague 18.12.25

Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση: Γιούχα σε Πάσπαλι, κοντά στην έξοδο ο Τζαμπάρι Πάρκερ (pics)

Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τα πάντα είναι στον… αέρα – «Βράζει» ο κόσμος, που γιούχαρε τον Πάσπαλι, ενώ έρχονται εξελίξεις με τον Πάρκερ.

Σύνταξη
Αταμάν: «Ο Σλούκας και ο Χολμς θα είναι διαθέσιμοι με τη Χάποελ»
Euroleague 17.12.25

Αταμάν: «Ο Σλούκας και ο Χολμς θα είναι διαθέσιμοι με τη Χάποελ»

Ο Εργκίν Αταμάν επιβεβαίωσε πως ο Κώστας Σλούκας θα αγωνιστεί κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ και ο Ρισόν Χολμς επέστρεψε στις προπονήσεις, αλλά θα αποφασιστεί πριν το τζάμπολ αν θα παίξει και για πόσο χρόνο.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός «πληγώνεται» τον Δεκέμβρη – Οι τρεις σερί ήττες και η σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν (vids)
Euroleague 17.12.25

Ο Ολυμπιακός «πληγώνεται» τον Δεκέμβρη – Οι τρεις σερί ήττες και η σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν (vids)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε και από τη Βαλένθια, έχει τρεις σερί ήττες και είναι σε… κρίση – Ο Δεκέμβρης που «πληγώνει» τους ερυθρόλευκους και η σύγκριση με τις τέσσερις προηγούμενες σεζόν.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη
Euroleague 17.12.25

Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε εμφάνιση επιπέδου… Final Four Euroleague στην Πόλη. Το ίδιο και ο Ναν με επιδόσεις-ρεκόρ που σημειώθηκαν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Το τρίλεπτο «μπλακ άουτ» και το 15-0 της Βαλένθια (vids)
Euroleague 17.12.25

Το τρίλεπτο «μπλακ άουτ» του Ολυμπιακού και το 15-0 της Βαλένθια (vids)

Η Βαλένθια έφυγε με το διπλό και από το ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός είχε στα χέρια του 7 λεπτά πριν το τέλος – Το νέο «μπλακ άουτ» και το τρίλεπτο που έφερε τούμπα το ματς για τις νυχτερίδες!

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Τι απάντησε ο Μπαρτζώκας σε ερώτηση για τον Λαρεντζάκη…
Euroleague 17.12.25

Τι απάντησε ο Μπαρτζώκας σε ερώτηση για τον Λαρεντζάκη…

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην ήττα του Ολυμπιακού από τη Βαλένθια, τονίζοντας πως η ομάδα του δεν ξέχασε να παίζει μπάσκετ και ότι είναι στο χέρι της να γυρίσει την κατάσταση – Τι είπε για την απενεργοποίηση Λαρεντζάκη

Σύνταξη
Τι είπε ο Γιασικεβίτσιους για τη διαιτησία με τον Παναθηναϊκό: «Προτιμώ να ξοδέψω τα χρήματα για δώρα στα παιδιά μου»
Euroleague 17.12.25

Τι είπε ο Γιασικεβίτσιους για τη διαιτησία με τον Παναθηναϊκό: «Προτιμώ να ξοδέψω τα χρήματα για δώρα στα παιδιά μου»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους απέφυγε να απαντήσει για τη διαιτησία στο ματς της Φενέρ με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως προτιμάει αντί για πρόστιμο να πληρώσει για δώρα στα παιδιά του.

Σύνταξη
Τζάρεντ Άιζακμαν: Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη
Τζάρεντ Άιζακμαν 18.12.25

Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη

Ο Τζάρεντ Άιζακμαν έχει πετάξει δύο φορές στο Διάστημα με μισθωμένο σκάφος της SpaceX. Αναλαμβάνει μια αποδυναμωμένη ΝASA που βρίσκεται σε κούρσα με την Κίνα για την κατάκτηση της Σελήνης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 18.12.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 21 Δεκεμβρίου το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με το ημερολόγιο 2026 της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, το περιοδικό Harper’s Bazaar, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα των Γρεβενών και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA
Media 18.12.25

Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA

Το MEGA - πάντα δίπλα στα μεγάλα γεγονότα - μεταδίδει έναν ακόμη τελικό που υπόσχεται να προσφέρει θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Antony Price – Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του
Glam rock 18.12.25

Antony Price - Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του

Ο μεγάλος πρωτοπόρος δημιουργός εικόνων, Antony Price, ο οποίος επαινέθηκε για την εφεύρεση του «ντυσίματος με αποτέλεσμα», αλλά πραγματοποίησε μόνο έξι επιδείξεις στη ζωή του, λατρευόταν από αστέρες και την βασίλισσα Καμίλα – και έραψε τα παντελόνια της περιοδείας Gimme Shelter του Mick Jagger στην πρώτη του δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι

Η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγει τον δρόμο για ακύρωση αθλητικών ποινών από εθνικά δικαστήρια και θέτει υπό αμφισβήτηση το ιταλικό μοντέλο αθλητικής δικαιοσύνης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ
Προπαγάνδα 2.0 18.12.25

«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ πάγωσε τις εισόδους προσφύγων από όλο τον κόσμο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αλλά λίγο αργότερα ξεκίνησε μια προσπάθεια να φέρει Αφρικανούς ευρωπαϊκής καταγωγής από τη Νότια Αφρική

Σύνταξη
Κικίλιας: Συνάντηση με τον διοικητή Ευρώπης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ – «Παρόμοιες προκλήσεις, διαρκής συνεργασία»
Κικίλιας 18.12.25

Συνάντηση Κικίλια με τον διοικητή Ευρώπης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ - «Παρόμοιες προκλήσεις, διαρκής συνεργασία»

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης - Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις οπότε η συνεργασία μας είναι σημαντική» τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Εξεταστική επιτροπή ζητά ο Φάμελλος για τα ΕΛΤΑ – «Ρουσφέτια της κυβέρνησης οδήγησαν στην κατάρρευση»
«Γαλάζιες ακρίδες» 18.12.25

Εξεταστική επιτροπή ζητά ο Φάμελλος για τα ΕΛΤΑ – «Ρουσφέτια της κυβέρνησης οδήγησαν στην κατάρρευση»

Το σχέδιο της ΝΔ ήταν να περιορίσει τη λειτουργία των ΕΛΤΑ και να τακτοποιήσει τους δικούς της ανθρώπους» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Ερωτήματα για την διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Μάικλ Γουλφ 18.12.25

Ερωτήματα για την διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Η ανάρτηση του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ προκάλεσε σάλο και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την διανοητική και ψυχική του κατάσταση, με ανησυχία ακόμη και εντός Λευκού Οίκου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπαρτζώκας: «Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια»
Euroleague 18.12.25

Μπαρτζώκας: «Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια»

Όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην media day ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Βιλερμπάν (19/12, 21:15), για την ήττα από τη Βαλένθια και τι πρέπει να κάνει από’ δω και πέρα η ομάδα του.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: «Κανένας αιφνιδιασμός – Εντολή Μητσοτάκη το κλείσιμο» καταγγέλλει ο Αλέξης Χαρίτσης
«Στην κυβέρνηση η ευθύνη» 18.12.25

«Κανένας αιφνιδιασμός - Εντολή Μητσοτάκη το κλείσιμο των ΕΛΤΑ» καταγγέλλει ο Αλέξης Χαρίτσης

«Ανακαλέστε τα σχέδια για λουκέτα - Συζήτηση από μηδενική βάση - Τα ΕΛΤΑ δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως μια οποιαδήποτε επιχείρηση» δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Απογοητευμένος ο Σπανούλης: «Δεν είμαστε ομάδα playoffs ή Play-In, δεν έχω αρκετούς παίκτες»
Euroleague 18.12.25

Απογοητευμένος ο Σπανούλης: «Δεν είμαστε ομάδα playoffs ή Play-In, δεν έχω αρκετούς παίκτες»

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ιδιαίτερα απογοητευμένος από την εικόνα της Μονακό το τελευταίο διάστημα και οι δηλώσεις-κόλαφος που έκανε είναι ενδεικτικές της κατάστασης

Σύνταξη
Αριστοτέλης και Μαρξ
Ηθική και κριτική 18.12.25

Αριστοτέλης και Μαρξ

Ένα πρόσφατο βιβλίο επιστρέφει στο ερώτημα εάν μπορούμε να βρούμε μια ηθική θεωρία στον Μαρξ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ανδρουλάκης από Βρυξέλλες κατά κυβέρνησης: Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται – Κατέθεσα στη Βουλή 6 προτάσεις που δίνουν λύσεις
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Ανδρουλάκης από Βρυξέλλες κατά κυβέρνησης: «Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται - Κατέθεσα στη Βουλή 6 προτάσεις που δίνουν λύσεις»

«Κανείς δεν θέλει να κάνει Χριστούγεννα στα μπλόκα - Νομίζω ότι αυτά τα έξι σημεία δίνουν λύσεις και για το σήμερα αλλά και προοπτική για την παραγωγή μας και για το μέλλον» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας ΗΠΑ: Τα καλά και κακά νέα για την Τουρκία
Αλλαγή εποχής 18.12.25

Νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας ΗΠΑ: Τα καλά και κακά νέα για την Τουρκία

Μια Τουρκία που δεν έχει κρύψει τις φιλοδοξίες -που ξεπερνάνε Αιγαίο και Μεσόγειο- δεν μπορεί παρά να βλέπει με ιδιαίτερη προσοχή τις αλλαγές στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Athens Mourns Eirini Marinaki
English edition 18.12.25

Athens Mourns Eirini Marinaki

Eirini Marinaki, widow of Miltiadis Marinakis and mother of Olympiacos owner Evangelos Marinakis, was laid to rest in Piraeus. Dignitaries, politicians, athletes, and citizens gathered to honor her lasting philanthropic and community contributions

Σύνταξη
Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;
«Χρήμα ή αίμα» 18.12.25

Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;

Η Ουκρανία εκτιμάται ότι θα χρειαστεί εξωτερική βοήθεια 135 δισ. ευρώ για την επόμενη διετία. Η Ρωσία θα μπορούσε να προσφύγει στα δικαστήρια αν η ΕΕ αγγίξει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της.

Σύνταξη
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
