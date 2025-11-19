«Η Ρεάλ Μαδρίτης στο… κόλπο για τον Φλιν» (vid)

Το τελευταίο διάστημα «βουίζει» η Ευρώπη για τον Μαλακάι Φλιν και τον Ολυμπιακό, με τα δημοσιεύματα να πληθαίνουν μέρα με τη μέρα και να αναφέρουν πως ο γκαρντ της Μπαχτσεσεχίρ είναι ο πρώτος στόχος για την κάλυψη του κενού που άφησε ο σοβαρός τραυματισμός του Κίναν Έβανς.

Ωστόσο, αποκάλυψη από την Ισπανία φαίνεται πως βάζει νέα δεδομένα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Συγκεκριμένα, δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Defensa Central», η οποία ειδικεύεται στο ρεπορτάζ της Ρεάλ Μαδρίτης, αναφέρει πως ο Φλιν «θα μπορούσε να είναι το κερασάκι στην τούρτα της Ρεάλ του Σέρτζιο Σκαριόλο, ολοκληρώνοντας έτσι το ρόστερ της ομάδας».

Το ρεπορτάζ τονίζει ότι, εκτός από τη Ρεάλ και τον Ολυμπιακό, για τον Αμερικανό point guard ενδιαφέρονται κι άλλες ομάδες της Euroleague. Όπως η Φενέρμπαχτσε, η Μπαρτσελόνα και η Ντουμπάι.

Τι έχει κάνει ο Φλιν φέτος

Στο Eurocup, ο Φλιν σε 7 συμμετοχές μετράει κατά μέσο όρο 18.6 πόντους, 4.7 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 1.9 κλεψίματα σε περίπου 30 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Με αυτούς τους αριθμούς, είναι ο τέταρτος καλύτερος σκόρερ της διοργάνωσης, πίσω από τους Ράσελ, Χάρπερ και Γιέμπο, τέταρτος σε κλεψίματα και τρίτος στο σύστημα αξιολόγησης PIR (23.3).

Τα ποσοστά του είναι αρκετά καλά, καθώς εκτελεί με 58% σε σουτ δύο πόντων, 38% από το τρίποντο και 76% από την γραμμή της φιλανθρωπίας.