Μεγάλο «διπλό» της Μπαχτσεσεχίρ στην έδρα της Εφές με την… υπογραφή του Φλιν που ακούγεται για τον Ολυμπιακό

Σπουδαίο διπλό στην έδρα της Αναντολού Εφές πανηγύρισε το μεσημέρι της Κυριακής (16/11) η Μπαχτσεσεχίρ με 78-75, με τον Μαλακάι Φλιν που έχει ακουστεί για τον Ολυμπιακό να είναι αυτός που υπέγραψε τη νίκη της τούρκικης ομάδας.

Ο Αμερικανός γκαρντ που πραγματοποιεί μυθική χρονιά φέτος στη γειτονική χώρα, τελείωσε το ματς με 23 πόντους και 6 ασίστ και ήταν ο πρωταγωνιστής της επικράτησης για την όγδοη αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Ο Φλιν τις προηγούμενες μέρες είχε γραφτεί στο εξωτερικό για τον Ολυμπιακό που βρίσκεται σε αναζήτηση γκαρντ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς, όμως ο Αμερικανός δεν έχει buy out στο συμβόλαιο του και σίγουρα δεν είναι εύκολη περίπτωση.

Η νίκη της Μπαχτσεσεχίρ επί της Εφές

Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο στο οποίο και ήταν καλή, η Εφές δεν μπόρεσε στη συνέχεια να ακολουθήσει τον ρυθμό των φιλοξενούμενων, οι οποίοι και είχαν το πάνω χέρι στο σκορ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εφές έπεσε στο 6-2 στο τουρκικό πρωτάθλημα και για το σύνολο του Κοκόσκοφ ξεχώρισε ο Λόιντ με 25 πόντους. Όσον αφορά την ομάδα του Φλιν με τη νίκη αυτή ανέβηκε σε ρεκόρ 7-1.

Από την άλλη η Μπαχτσεσεχίρ είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 7-1.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 40-41, 58-58, 75-78.

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Κοκόσκοφ): Χαζέρ 14 (1/4 τρίποντα), Λόιντ 25 (5/9 τρίποντα), Γουάιλερ-Μπαμπ 5 (1/1 τρίποντο), Κορντινιέ 4, Σμιθ 3, Ντέσερ, Σουάιντερ, Μουτάφ, Οσμάνι 22 (12 ριμπάουντ), Γιλμάζ, Τζόουνς 2 (6 ριμπάουντ)

ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ (Μπάρατς): Χόμσλι 14 (4/7 τρίποντα), Κοπρίβιτσα 3, Μίτσελ 5, Φλιν 24 (3/8 τρίποντα, 6 ασίστ), Άκπιναρ, Κάβανο 14 (2/3 τρίποντα), Γουίλιαμς 14 (7 ριμπάουντ), Σίπαχι 5, Χέιλ (0/2 τρίποντα)