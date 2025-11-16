Μεγάλο «διπλό» της Μπαχτσεσεχίρ στην έδρα της Εφές με την… υπογραφή του Φλιν που ακούγεται για τον Ολυμπιακό
Μεγάλη νίκη της Μπαχτσεσεχίρ στην έδρα της Αναντολού Εφές με 78-75, με τον Μαλακάι Φλιν, που ακούστηκε για τον Ολυμπιακό να «καθαρίζει» το ματς
Σπουδαίο διπλό στην έδρα της Αναντολού Εφές πανηγύρισε το μεσημέρι της Κυριακής (16/11) η Μπαχτσεσεχίρ με 78-75, με τον Μαλακάι Φλιν που έχει ακουστεί για τον Ολυμπιακό να είναι αυτός που υπέγραψε τη νίκη της τούρκικης ομάδας.
Ο Αμερικανός γκαρντ που πραγματοποιεί μυθική χρονιά φέτος στη γειτονική χώρα, τελείωσε το ματς με 23 πόντους και 6 ασίστ και ήταν ο πρωταγωνιστής της επικράτησης για την όγδοη αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.
Ο Φλιν τις προηγούμενες μέρες είχε γραφτεί στο εξωτερικό για τον Ολυμπιακό που βρίσκεται σε αναζήτηση γκαρντ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς, όμως ο Αμερικανός δεν έχει buy out στο συμβόλαιο του και σίγουρα δεν είναι εύκολη περίπτωση.
Η νίκη της Μπαχτσεσεχίρ επί της Εφές
Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο στο οποίο και ήταν καλή, η Εφές δεν μπόρεσε στη συνέχεια να ακολουθήσει τον ρυθμό των φιλοξενούμενων, οι οποίοι και είχαν το πάνω χέρι στο σκορ για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εφές έπεσε στο 6-2 στο τουρκικό πρωτάθλημα και για το σύνολο του Κοκόσκοφ ξεχώρισε ο Λόιντ με 25 πόντους. Όσον αφορά την ομάδα του Φλιν με τη νίκη αυτή ανέβηκε σε ρεκόρ 7-1.
Τα δεκάλεπτα: 22-15, 40-41, 58-58, 75-78.
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Κοκόσκοφ): Χαζέρ 14 (1/4 τρίποντα), Λόιντ 25 (5/9 τρίποντα), Γουάιλερ-Μπαμπ 5 (1/1 τρίποντο), Κορντινιέ 4, Σμιθ 3, Ντέσερ, Σουάιντερ, Μουτάφ, Οσμάνι 22 (12 ριμπάουντ), Γιλμάζ, Τζόουνς 2 (6 ριμπάουντ)
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ (Μπάρατς): Χόμσλι 14 (4/7 τρίποντα), Κοπρίβιτσα 3, Μίτσελ 5, Φλιν 24 (3/8 τρίποντα, 6 ασίστ), Άκπιναρ, Κάβανο 14 (2/3 τρίποντα), Γουίλιαμς 14 (7 ριμπάουντ), Σίπαχι 5, Χέιλ (0/2 τρίποντα)
