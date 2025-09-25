Πολλά φώτα και μία σκιά για τη νέα Ρεάλ Μαδρίτης του Σκαριόλο

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο ξεκινά τη δική του εποχή στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης και τα πρώτα δείγματα γραφής από την προετοιμασία έχουν ήδη τραβήξει τα βλέμματα. Οι «μερένγκες» μπαίνουν στη μάχη της Supercopa Endesa το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, με ημιτελικό απέναντι στη Τενερίφη το Σάββατο (21:00), έχοντας ολοκληρώσει πέντε φιλικά με απολογισμό τέσσερις νίκες και μία ήττα. Αριθμοί που δεν λένε πολλά, αλλά αποκαλύπτουν ορισμένες τάσεις που δείχνουν πού βαδίζει το νέο πρότζεκτ του Ιταλού τεχνικού.

Το πρώτο στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η έντονη σφραγίδα της τακτικής. Ο Σκαριόλο δουλεύει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο κομμάτι των σχημάτων, κάτι που έχει μπερδέψει στιγμές την ομάδα, οδηγώντας σε «κολλήματα» στην επιθετική λειτουργία. Παρ’ όλα αυτά, η προσέγγιση αυτή αναμενόταν από έναν προπονητή που στηρίζεται πάντα σε αυστηρό πλαίσιο και πειθαρχία. Ένα από τα βασικά «όπλα» που δείχνει πως θέλει να αξιοποιήσει είναι τα σχήματα με μεγάλο ύψος. Από τους έξι του καλοκαιριού, οι τρεις είναι παίκτες της ρακέτας (Οκέκε, Λάιλς και Αλμάνσα), με τον Σκαριόλο να επιδιώκει να επιβάλει φυσική υπεροχή.

Η αποκάλυψη της προετοιμασίας ακούει στο όνομα Τσούμα Οκέκε. Ο Αμερικανός, που χρησιμοποιήθηκε και στη θέση «τρία», έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες, δείχνοντας πως μπορεί να εξελιχθεί σε κομβική προσθήκη. Θετικές εντυπώσεις άφησαν επίσης ο Τρέι Λάιλς και ο Γκαμπριέλε Προσίντα, με παρουσία στα δύο τελευταία φιλικά. Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται ο Ντέιβιντ Κράμερ, που θεωρήθηκε «ειδικός» στο τρίποντο, αλλά η εικόνα του μέχρι τώρα με 1/15 σουτ έξω από τα 6,75 προκαλεί ανησυχία.

Σημαντικό ερωτηματικό αποτελεί και η θέση του Μπρούνο Φερνάντο, που θα χρειαστεί να αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί αν δεν θέλει να υποχωρήσει στο ροτέισον. Από την άλλη, η σταθερά της ομάδας εξακολουθεί να είναι το δίδυμο Καμπάτσο–Ταβάρες. Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο επιβεβαιώνεται ότι πάνω τους «χτίζεται» η λειτουργία της Ρεάλ. Στο πλευρό τους αναμένεται να αυξηθεί ο ρόλος του Αντρές Φελίθ, που δοκιμάζεται και περισσότερο στη θέση «δύο», είτε δίπλα στον Καμπάτσο είτε στον Μαλεντόν.

Η απουσία του Γάλλου γκαρντ, μεταγραφικού «αστεριού» του καλοκαιριού, ανέδειξε πόσο εξαρτημένη είναι η Ρεάλ από τον Καμπάτσο στη δημιουργία. Αυτό αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξει νέα ενίσχυση προσεχώς, παρότι το ρόστερ αριθμεί ήδη 15 παίκτες. Η σεζόν προμηνύεται πιο φορτωμένη από ποτέ και οι τραυματισμοί στην προετοιμασία (Χεζόνια, Αμπάλδε και Ντεκ δεν έχουν αγωνιστεί ακόμα) αποδεικνύουν ότι το μεγάλο ρόστερ ίσως αποδειχθεί σωτήρια λύση.

Το γενικό συμπέρασμα; Η νέα Ρεάλ Μαδρίτης μπαίνει στη σεζόν με πολλά φώτα, νεανικό δυναμικό και φυσική υπεροχή, αλλά και με μία σκιά: την αναγκαστική μονοδιάστατη εξάρτηση από τον Καμπάτσο στη δημιουργία. Ένα στοίχημα που ο Σκαριόλο θα πρέπει να κερδίσει αν θέλει οι «μερένγκες» να διατηρήσουν τη λάμψη τους μέχρι τέλους και να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρωλίγκας.